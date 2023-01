Napenergia: rekordmértékű tarifaemelés jön

Jelentősen emelkedtek januártól a hazai megújulóenergia-erőművek által termelt villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi árak, miután az átvételi ár évente az előző évi inflációtól függően módosul. Az érintett megújulóenergia-termelők bevételei nőnek, de a fogyasztók nem sokat fognak érzékelni a változásból, noha a piaci áramár és a kötelező átvételi tarifa különbözetének csökkenése azt is jelenti, hogy ebből az irányból kevesebb forrás folyhat be a rezsicsökkentés fenntartására.

Az év elejétől a magyarországi megújulós erőművek - azon belül a nap- és szélerőművek - jelentős részét magába foglaló kötelező átvételi (KÁT) rendszer keretében az átvitelirendszer-irányító MAVIR által fizetendő tarifa az eddigi 40,75 forintról 46,66 forintra emelkedett (áfa nélkül) a 2008. január 1-jét megelőzően KÁT-jogosultságot szerző nap- és szélerőművekben megtermelt minden kilowattóra zöldáram után, míg

a hazai megújulóerőmű-flotta zömét adó, 2008. január 1-jét követően jogosultságot szerző legfeljebb 20 MW-os naperőművek esetében 35,54 forintról 40,34 forintra nőtt a tarifa

- derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján közzétett adatokból.

Miért emeltek?

A 14,5, illetve 13,5 százalékos, rekordmértékű emelést az indokolja, hogy a 2008. január 1-jét megelőzően jogosultságot szerző megújulós termelők számára a szabályozás szerint az átvételi ár évente az előző évi infláció mértékével megegyezően változik, míg az ez után jogosultságot szerző erőművek esetében az előző évi infláció egy százalékponttal csökkentett értékével. A korábbi, alacsonyabb inflációjú években sokáig stagnáltak, alig változtak az átvételi árak, és az is előfordult, hogy a tarifák egyenesen csökkentek. 2008. január elsején egyébként a rendszer mindkét fenti kategóriában 26,46 forint/kWh-s átvételi árral indult.

Mit jelent ez a fogyasztóknak?

A KÁT-os, lényegében nagykereskedelmi áramár emelése

a lakossági fogyasztók számára közvetlenül nem okoz változást,

hiszen hatóságilag rögzített kiskereskedelmi áron kapják a villamos energiát. Ez az átlagfogyasztási szintig 36 forint, a fölött pedig 70 forint/kWh, ezen belül viszont maga az energiadíjnak vagy villamosenergia-árnak nevezett - a valódi, piaci áramártól lényegében független - díjtétel mindössze 5,25, illetve 31,8 forint/kWh, míg a fennmaradó részt a rendszerhasználati díjak teszik ki, miután 2022-ben a kormány utóbbiakat jelentősen emelte, az energiadíjat pedig csökkentette a hatósági áron belül, szöges ellentétben a piaci trenddel.

A villamos energiát a piacról vásárló cégek és intézmények szintén nem sokat érzékelhetnek a változás hatásából, miután a termelt megújuló áramot garantált tarifán átvevő MAVIR vélhetően az áramtőzsdei árfolyamhoz igazodó, azt közelítő áron értékesítheti azt tovább. Az utóbbi időszakban a gázárakat követve a piaci áramárak is mérséklődtek, de a 2023 januárjában még mindig közel 150 euró/MWh-s átlagos napi árak a HUPX másnapi piacán (megközelítőleg 60 forint/kWh) még mindig jóval meghaladják a KÁT-tarifát, a következő havi és negyedéves termékek árazása pedig még magasabb a határidős piacon.

Mi ez a KÁT-rendszer és hogyan működik?

A 2008-tól élő rendszert a megújuló energiaforrásból és hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzésének eszközeként vezették be (bővebben lásd a lenti keretes írást). A rendszernek elvileg olyan módon kell támogatást biztosítania a megújulós erőműveknek, hogy kötelezi a MAVIR-t a termelt zöldáram villamosenergia-piaci árnál magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron történő átvételére, majd a MAVIR a hazai szervezett villamosenergia-piacon (áramtőzsdén, HUPX) értékesíti azt tovább.

Ezt a sok éven át működő koncepciót azonban felborította az energiaválság, miután az európai földgázpiacokról kiindult áremelkedés a villamosenergia-piac árképzési sajátságai következtében a piaci áramárak elszállását vonta maga után. Ennek hatására a piaci referenciaár 2021 nyarán a történelemben első alkalommal meghaladta a támogatási rendszerben garantált átvételi tarifát, a KÁT (és a prémium) támogatási kassza fenntartásának költsége pedig negatívba fordult.

Ekkor egy ideig a támogatási rendszert addig finanszírozó hazai vállalatok jelentős kompenzációban részesültek abból, hogy a MAVIR a KÁT-tarifánál jóval drágábban tudta értékesíteni az áramtőzsdén az átvett áramot, mivel ennek haszna őket illette, majd a kormány a vonatkozó szabályozást megváltoztatva 2022 tavaszától átirányította a havi szinten akár több tízmilliárd forintos tételt a lakossági földgázszolgáltatónak, a rezsicsökkentés fenntartására hivatkozva.

Hogyan hatnak a változások a KÁT-termelőkre?

Az energiaválság előtt szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy a piaci áramárak meghaladják a kötelező átvételi tarifákat, ezért fel sem merült a KÁT-termelőkben, hogy kilépjenek a rendszerből. A fordulat után viszont egyre többük kezdte el mérlegelni, hogy a garantált átvételt és fix átvételi árat a jóval magasabb árakat kínáló piaci értékesítésre cserélje. Az érdeklődést a szabályozói szinten is érzékelték, és 2022-ben a KÁT mérlegkörből való kilépés és visszalépés feltételei többször változtak.

A szabályozás 2022. január 1. előtt még lehetővé tette a szerződés felmondását és a tetszőleges időpontban való visszalépést is. Ez tavaly év elején úgy változott, hogy a termelő felmondhatta ugyan a szerződését, de leghamarabb 12 hónap múlva tudta újrakötni, míg a prémium szerződés esetében szintén továbbra is lehetséges volt a szerződés felmondása, de a visszalépést már megtiltották. Május 25-től aztán a KÁT-osok már csak prémium szerződésre (lényegében METÁR-ra, lásd a keretes írást) válthattak, a KÁT-ba való visszalépés lehetősége pedig megszűnt. Ugyanekkortól a METÁR-termelő már nem mondhatja fel a prémium támogatási szerződést (kivéve, ha biomassza és/vagy biogáz alapon termel). Június 29-től a KÁT-osok helyzete pedig annyiban módosult, hogy a biomasszás és biogázos termelőket kivették a tiltások hatálya alól, vagyis ezek mostantól ismét felmondhatják és újra is köthetik a KÁT-szerződést.

Milyen hatása lehet a tarifa emelésének?

A KÁT-tarifa emelésének legnyilvánvalóbb hatása, hogy

növeli az érintett megújulós erőművek bevételét.

Ez már csak azért is jól jöhet nekik, mert bár a naperőművek kevés változó költséggel üzemelnek, a tényleges és a tervezett villamosenergia-termelés eltérése után fizetendő megemelkedett szabályozási pótdíj jelentős terhet ró rájuk. A piaci áramárak KÁT-tarifa fölé történt emelkedését követően 2021 nyarától ugrásszerűen megnőtt a KÁT-termelők körében a rendszerből való kilépés szándéka, hiszen a piaci árak immár jóval magasabb bevétellel kecsegtettek, mint a KÁT-rendszeren belüli értékesítés, azonban a vonatkozó szabályozás szigorítása értelmében a korábbiakkal szemben ezek a termelők már nem léphetnek ki a piacra. Azok a termelők, akik korábban, amíg a "kapu" nyitva volt, nem hagyták el a rendszert, a mostani emeléssel, ha nem is piaci, de legalább ahhoz közelebbi áron adhatják át termelésüket.

A magasabb kötelező átvételi tarifák elvileg a KÁT-rendszer fenntartási költségeink emelkedését jelentenék, de mivel a piaci árak továbbra is meghaladják a kötelező átvételi árakat, a rendszer fenntartási költségei továbbra is negatívak, vagyis lényegében bevételt termelnek az államnak. A KÁT-tarifa emelése (és ezáltal a piaci áraktól való eltérésének csökkenése) így egyben azt is jelenti, hogy

ebből az irányból kevesebb forrás folyhat be a lakossági földgázszolgáltatóhoz, illetve a rezsicsökkentés fenntartására.

Igaz, a piaci árak csökkenő trendje elvileg arra utal, hogy a rezsicsökkentés fenntartásának költségei is mérséklődnek, azonban a piac fejleményei nem közvetlenül és nem azonnal hatnak e költségekre az ellátás sajátságai, illetve az ennek alapjául szolgáló szerződéses konstrukciók jellege miatt, a jelenlegi energiapiaci kilátások alapján pedig egyelőre nem várható a piaci árak további jelentős csökkenése.

A KÁT-mérlegkörről



A legtöbb hazai megújulós erőmű a KÁT-rendszer keretében működik, amely külön-külön tarifákat állapít meg a technológia, a méret, a jogosultságszerzés időpontja, valamint a termelés napon belüli időszaka (napszakok/zónaidők) függvényében.



A KÁT-rendszer alapját az úgynevezett KÁT-mérlegkör jelenti; a villamosenergia-törvény értelmében a KÁT-rendszerbe villamos energiát értékesítő erőművek egy külön mérlegkört alkotnak, amelynek felelőse az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.), mint befogadó. A MAVIR feladata a kötelezően átveendő villamos energia átvétele, a KÁT-mérlegkör működtetése, ennek keretében a menetrendtől (a MAVIR-nak előre lejelentett termelési tervtől) való eltérések kiegyenlítése, valamint az átvett villamos energia értékesítése és elszámolása. A befogadó felelős a támogatás költségeinek allokálásáért és beszedéséért is

A termelők 2016. december 31-ig a MEKH-nek benyújtott kérelmük alapján kerülhettek be a rendszerbe, és kapják a garantált átvételi tarifát az értékesítés után; 2017. január 1-jével az újonnan megvalósítandó megújulós erőművek számára a rendszert a METÁR támogatási rendszer váltotta fel (amely a piaci referenciaárhoz képesti prémium biztosításával támogatja a zöldenergia-termelést), de ez nem érintette azokat a termelőket, amelyek már bekerültek a KÁT-rendszerbe, így ők továbbra is az évente megállapított, fix kötelező átvételi árak formájában részesülnek a támogatásból – ha közben nem léptek ki a rendszerből.

