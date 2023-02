Ez példátlan: összeomlott az Európai Unió orosz gázimportja, Magyarország az utolsó vevők között van

Példátlan átalakulás zajlott le a szemünk előtt, hiszen az orosz-ukrán háború előtt az Európai Unió gázimportjának 45-50%-a Oroszországból jött, de ez idén januárra 5%-ra zuhant a Portfolio adatai szerint, azaz a súlyos függőségi helyzet után szinte pillanatok alatt levált a közösség az orosz gázról. Ez egyúttal drasztikusan csökkentette az oroszok zsarolási potenciálját is a háborúban és az uniós szankciós döntésekben, igaz nem minden tagállamban megy ilyen gyorsan az orosz leválás. Az egyik utolsó érdemi orosz gázvásárlónak Magyarország számít, ahol az éves fogyasztás mintegy harmadát még mindig a hosszú távú orosz szerződésből fedezhetjük, így ha az egyik utolsó vezetékként a Török Áramlat is leállna, az komoly ellátásbiztonsági kihívásokat okozhatna. A töredékére eső uniós orosz gázimport mellett persze az oroszok egyelőre bőven a pénzüknél vannak a magas gázárak miatt, de ha az EU teljessé teszi az orosz gázról való leválást, akkor ez a bevételük teljesen megszűnik.

Minden eddigi hónapnál sokkal kevesebb, mindössze 1,8 milliárd köbméternyi, gázt szállított vezetéken Oroszország 2023. januárjában az Európai Unióba a decemberi 2,5 milliárd köbméter után, amivel a hidegháború alatt sem látott mélypont alakult ki. Ez úgy jött össze, hogy amint arra rámutattunk: még tovább zuhant az oroszok ukrajnai gáztranzitja (napi 25 millió köbméter körülre), és közben a Török Áramlaton keresztül is csak szokatlanul alacsony volt a szállított volumen (szintén napi 25 millió köbméter körül).

A Török Áramlatra azért rendkívül fontos most figyelni, mert Magyarország mostanában már csak ezen a útvonalon keresztül kapja a gázt a hosszú távú orosz-magyar szerződés keretében azóta, hogy tavaly szeptemberben teljesen leállt az Északi Áramlat 1-en a szállítás. Amint a Földgázszállító Zrt. adatai alapján bemutatjuk: tavaly novembertől kezdve lényegében folyamatosan naponta mintegy 10 millió köbméternyi gáz érkezik a Török Áramlat felől Magyarországra a kiskundorozsmai belépési ponton keresztül.

Ha ez a napi 10 millió köbméteres magyar import ütem az egész idei évben fennmaradna a Török Áramlat felől, az oda vezetne, hogy az oroszok éppen teljesítenék az ezen az útvonalon keresztül leszerződött évi 3,5 milliárd köbméternyi szállítást, de az Északi Áramat 1-en keresztül leszerződött további évi 1 milliárd köbméteres szállítással elmaradnának. Ilyen értelemben tehát Magyarország is elkezd(het)te a leválást az orosz gázról, hiszen az évi 4,5 milliárd köbméter helyett a 3,5 milliárd köbméteres fix orosz importunk már „csak” a 38%-át jelentené a tavaly 9,1 milliárd köbméterre esett országos gázfogyasztásnak.

Ha viszont a Török Áramlaton valamiért (pl. a nyári karbantartást nem végzik el a nyugati cégek az uniós szankciók miatt) leállnának az orosz szállítások Magyarország felé, akkor az azt is jelentené, hogy ezt a mennyiséget valahonnan máshonnan kellene pótolni, ami komoly ellátásbiztonsági kihívásokat okozhatna az ország földrajzi elhelyezkedése miatt (pl. nincs tengerpartunk az LNG fogadására, a közép-európai fekvés miatt az ide szánt gázt előbb más országok "elszívnák"). Nyilván egy ilyen akut válsághelyzetet a tavalyi uniós vészhelyzeti gázkisegítési rendelet enyhíthetne, de jól látszik a téma fontossága abból is, hogy az S&P a múlt pénteki magyarországi leminősítés indoklásában további leminősítésre okot adó eseményként jelölte meg azt, ha az orosz gázszállítások teljesen leállnának Magyarország felé.

Ahogy fent említettük: az Északi Áramlat 1-en már tavaly szeptembertől, előtte májustól pedig már a Jamál-Európa vezetéken is teljesen leállt az orosz gázszállítás az EU-ba, így már csak a fenti bemutatott két fő vezetéken jön az orosz molekula. Emiatt oda jutottunk, hogy a háború előtti időszakra jellemző napi 300-350, olykor akár 400 millió köbméter helyett már csak napi 50 millió köbméter érkezik.

Ez a napi 50 millió köbméter körüli uniós orosz vezetékes gázimport 85%-kal kevesebb, mint a háború előtti normál periódus mennyisége, tehát drámai mértékben visszaszorult a vezetékes orosz gázimport az EU-ban.

Az uniós orosz gázimport drámai mértékű visszaszorulását az alábbi ábra még jobban mutatja. Amint láthatjuk: a háború előtti évekre jellemző 45-50%-os orosz importsúly drasztikusan esett és idén januárban adataink szerint ez már csak 5% körüli volt. A visszaszorulás begyorsuló szakasza tavaly nyártól kezdődött, tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy

egy súlyos függőségi helyzetből szinte pillanatok alatt kikeveredett az Európai Unió és csaknem levált az orosz gázról.

Az alábbi ábrán azt is bemutatjuk, hogy az orosz gázimport súly komoly visszaszorulásával párhuzamosan felfutott az EU-ban a norvég irányú, illetve az LNG-alapú import.

Az uniós LNG-import felfutásában a legnagyobb szerepe az Egyesült Államok felőli importnak volt. Onnan most havi mintegy 5 milliárd köbméternek megfelelő molekulát hoz be az EU (a cél ennek középtávon évi 15 milliárd köbméterre növelése), ami a havi teljes 12 milliárd köbméteres uniós importnak már lassan a fele. Az alábbi ábra arra is rámutat, hogy az oroszok felőli uniós LNG-import több, mint havi 1,5 milliárd köbméterre nőtt, tehát csaknem olyan volumenre, mint amit összesen a négy fő vezetéken importál most az EU. Ezzel együtt fontos friss hír az, hogy a németek az orosz LNG-importról is le akarnak válni, és komoly lépéseket tesznek ennek érdekében amellett is, hogy a minap már a harmadik úszó LNG-terminált is elhelyezték a tengerparton más országok szállítmányának a fogadására.

Az EU vezetékes orosz gázimportja tehát drámaian visszaszorult az oroszok "csaptekergetési" lépései, a tudatos uniós leválás, a meglepően enyhe tél és a gázspórolás együtteseként és alacsony szintről csak mérsékelten nőtt az orosz LNG-import. Mindezzel oda jutottunk, hogy most az oroszok havonta már csak 3,5-4 milliárd köbméternyi gázt küldenek az EU-ba, és ha ezt a mennyiséget évesítjük, akkor oda jutnánk, hogy idén az oroszok összesen csak 41-42 milliárd köbméternyi gázt exportálnának az EU-ba fele-fele részben vezetéken és LNG-n keresztül, szemben a tavalyi mintegy 66 milliárd köbméterrel (és a 2019-2020-as évi mintegy 140 milliárddal). Ez tehát idén közel 40%-os további zuhanást jelentene a teljes uniós orosz gázimportban, és a 40 milliárd köbméter körüli import az éves uniós gázfelhasználásnak durván a tizede lenne. Ezen belül ahogy említettük: az orosz szerződésből eredő magyar vezetékes gázimport 3,5 milliárd köbméter lenne, tehát az éves 21 milliárd köbméter körüli teljes uniós orosz gázimport 16%-a.

Ez is jól érzékelteti, hogy Magyarország tényleg az egyik utolsó érdemi orosz gázvásárló maradt az EU-ban és érthető, hogy rendkívüli figyelem övezi a török áramlaton keresztüli szállításokat.

Az uniós orosz gázimport alakulása kapcsán a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) tavaly decemberben arra figyelmeztetett, hogy az orosz gázszállítások idén jelentősen tovább csökkenhetnek az EU-ba és akár minimálisra is zuhanhatnak (a fenti évesítéssel kapott volumen is gyakorlatilag rendkívül kevés orosz szállítást jelentene a korábbi évekhez és a közel 400 milliárd köbméteres uniós gázfogyasztáshoz képest). Ha pedig ez így lenne, akkor az IEA szerint az unió gázpiacán jelentős, akár 57 milliárd köbméteres gázhiány is kialakulhatna, amit részben a fogyasztás további visszafogásával, részben egyéb importforrások felpörgetésével lehetne kezelni. Azóta a helyzet jóval kedvezőbbnek tűnik a szokatlanul enyhe tél miatt, ami afelé mutat, hogy kevésbé apadnak le a tél végére az uniós gáztárolók, így kisebb lesz az újrafeltöltésből adódó keresleti nyomás a piacon.

Az orosz ACRA hitelminősítő a napokban kiadott elemzésében azt vázolta, hogy az orosz Gazprom idén Kínával és Törökországgal együtt a nem-FÁK-országokba mintegy 81 milliárd köbméternyi gázt exportálhat, ami 2024-2025-ben évi 60 milliárd köbméter lehet Kína nélkül. Ezek az előrejelzések is afelé mutatnak, hogy az oroszok európai gázexportja idén és a következő két évben is nagyjából 35-40 milliárd köbméter körül alakulhat, ami tehát nagyon alacsony volument jelentene. Ahogy azonban ők is felhívják rá a figyelmet és ésszerűen ki is kalkulálható: az EU-ba bő 80%-kal visszaeső orosz gázexport volumen, és a még mindig három-négyszeres európai gázár együtt azt jelenti, hogy az oroszok bőven a pénzüknél vannak. A háború előtti időkhöz képest tehát még mindig több exportbevételük van az uniós gázértékesítésből, de ha Európa a fenti drasztikus orosz gázpiaci leválást teljessé teszi, akkor azzal az oroszok ilyen irányú bevétele is megszűnne.

