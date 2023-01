Zuhan tovább az oroszok ukrajnai gázszállítása, megszólalt a Kreml is

Az előző napok 32,5 millió köbméter körüli mennyiségéről ma 25,1 millió köbméterre zuhan tovább az oroszok ukrajnai gáztranzitja a Gazprom jelzése szerint, így ez az elmúlt évek közel legalacsonyabb mennyiségét jelenti. A Kreml szerint az ügynek pusztán kereskedelmi háttere van, egy nyugati gázkereskedő a Reutersnek ezt annyiban egészítette ki, hogy az orosz céggel szembeni nyugati bizalom megrendülése is szerepet játszik az enyhe időjárás és a tárolók magas töltöttsége mellett. Közben megszólalt Alexander Novak orosz energiaügyi miniszter az Északi Áramlat 1 és 2 sérülésével kapcsolatos vizsgálatról is.

Az elmúlt napokban már többször is beszámoltunk róla, hogy az Ukrajnán át az EU-ba érkező orosz gáztranzit egyre komolyabb mértékben esik, hiszen az óév második felében végig 42-43 millió köbméter volt a napi mennyiség, ami az újév elején 35 millió köbméter körülre esett, majd a friss adat már 25,1 millió köbmétert jelent. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: ez tavaly április óta, tehát a háború első hetei óta a legalacsonyabb érték és egyúttal az elmúlt évek egyik legalacsonyabb értékének számít.

A brit hírügynökség a napokban és mai beszámolójában is arra utal, hogy az ügynek nem az oroszok szándékos csap elzárása a háttere, hanem egyrészt az, hogy a szokatlanul enyhe európai tél eleve kisebb gázimport igényt jelent, illetve a föld alatti gáztárolók rendkívül maga szintje is mérsékli az orosz gázimportot. A mai beszámolóban viszont egy nyugati hátterű gázkereskedő azt is jelezte, hogy

a csökkenő orosz gázimport mögött az is meghúzódik, hogy a nyugati szereplőkben megrendült a bizalom az orosz Gazprommal kapcsolatban, hogy valóban le fogja-e szállítani a szerződött mennyiséget.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivőt is idézi a hírügynökség, aki a tovább eső ukrajnai gáztranzit kapcsán azt mondta:

Ez vállalati kérdés... kereskedelmi szállításokról beszélünk, ez vállalati információ.

Ezzel azt érzékeltette, hogy a Kremlnek semmi köze az egyre csökkenő gázszállításokhoz, hiszen vállalatok szerződnek egymással a szükséges gázmennyiségről és amit megrendelnek a nyugati vevők a Gazpromtól, azt le is szállítja.

Érdemes megjegyezni, hogy ebben a nyugati vevők az elmúlt egy év tapasztalatai alapján már kevésbé lehetnek biztosak, hiszen jól látszott, hogy a Gazprom kénytelen volt meghajolni a Kreml politikai igényei előtt és a hidegháború alatt is stabil nyugati gázszállításokat drasztikusan visszafogta különböző pénzügyi és technikai ürügyekre hivatkozva. Amint az alábbi első ábrán láthatjuk: a Fehéroroszországon át Lengyelországba, majd Németországba érkező Jamál-Európa tavaly tavaszra szűnt meg a nyugati irányú tranzit gázszállítás, majd nyár végén az Északi Áramlat 1-en is teljesen leállt a közvetlen Németországba irányuló orosz gázexport, ősszel pedig a vezetékpár fel is robbant, akárcsak az Északi Áramlat 2 vezetékpárból az egyik. Így tehát mostanra csak az ukrajnai tranzit maradt az orosz vezetékes gázszállításból Európa felé, igaz jócskán csökkenő volumenben, és a Törökországon át vezető Török Áramlat, amely Bulgárián és Szerbián át Magyarországra is hozza az orosz gázt.

Az alábbi ábránk azt mutatja, hogy a négy fontos orosz gázvezetéken együttesen az EU-ba most 60%-kal kevesebb gáz érkezik, mint egy évvel ezelőtt.

Mivel azonban az oroszok már 2021 második felében elkezdték visszafogni az európai gázszállításokat (pl. a Gazprom tulajdonában lévő német gáztárolókat szándékosan alultöltötték az addigra már felhajtott gázárak költségigényére hivatkozva), ezért érdemes 2021 első felében stabil orosz szállításait, mint átlagot, alapul venni és ahhoz viszonyítani, hogy mostanáig mennyivel csökkent összesen az oroszok szállítása. Amint az alábbi ábrán láthatjuk:

mostanra már 84%-kal zuhant az oroszok európai vezetékes gázszállítása a négy fő útvonalat együtt nézve, tehát drasztikusan kevesebb mennyiséget szállítanak, mint a megszokott.

Az árak többszörös szintje mellett (pl. a sokévig jellemző 20 euró/MWh helyett még most is 65 euró körüli az ár) persze az oroszok valószínűleg még mindig több pénzt keresnek az európai gázexporton árbevétel szintjén, mint korábbna.

Az Északi Áramlat 1 teljes leállítása után az elmúlt hónapokban már csak ezen a Török Áramlaton keresztül kapja Magyarország az oroszokkal leszerződött éves gázmennyiséget (4,5 milliárd köbméter és a magyar kormányzati jelzések szerint ezen végül az elmúlt egy évben 4,8 milliárd köbméter érkezett). A Török Áramlaton keresztül az orosz gáztranzit mennyisége egyébként az utóbbi hetekben széles kilengések mellett napi 25-45 millió köbméter között alakult.

Az Északi Áramlat négy gázvezetékéből hármat tavaly ősszel felrobbantottak és ezzel kapcsolatban ma Alexander Novak orosz miniszterelnök-helyettes, energiaügyi miniszter azt nyilatkozta az orosz TASZSZ hírügynökségnek, hogy még vizsgálják az esetet, nem lehet még következtetést levonni és ezért túl korai lenne még arról bármit mondani, hogy az Északi Áramlat 2 épségben megmaradt vezetékén esetleg újra lehet-e indítani a gázküldést Németország felé.

Címlapkép forrása: Getty Images