Kimondta Nagy Márton: többszörözni kell a beruházásösztönzési pénzeket a járműipar védelme érdekében

A miniszter a globális folyamatokat elemezve rámutatott arra, amit Orbán Viktor kormányfő egy decemberi zárt ajtók közötti előadásáról készült összefoglaló is kiemelt, miszerint a magyar gazdaságpolitika tart a hidegháborús gazdasági blokkosodástól, illetve konkrétan attól, hogy a kibontakozó támogatási verseny, az amerikai IRA a német (elektromos) járműgyártási szektorra, és így rajta keresztül a magyar járműiparra is kockázatokat jelent.

míg több fejlődő ország az idő előtti dezindusztrializációtól és a közepes fejlettségi csapdába való beragadástól retteg, hazánkban épp most köt szövetséget a nyugati és a keleti autógyártás.

Utal rá, hogy „Magyarország akkumulátorgyártás terén az előrejelzések szerint 2027-re Kína, Amerika és Németország után a negyedik legnagyobb tényező lesz világszinten.”

Emiatt úgy látja, hogy „geopolitikai és gazdasági híddá válunk, és mivel a híd összekapcsol, sokan akarnak majd rálépni. Össze kell kapcsolnunk a blokkokat, reményeink szerint ezzel a nemzetközi értékláncokat bevonva építhetjük meg a jövőbe vezető hidat is. Így tarthatjuk fenn a beruházás- (a rátánk 27 százalékos, az európai rekorderek között) és exportvezérelt (85 százalékos, globálisan is kimagasló) növekedési modellünket, segítve a magyar gazdaság összetettségének elmélyülését, ugyanis a nemzetközi tapasztalat alapján ez lehet a legbiztosabban, legkisebb kockázattal járható felzárkózási út”.

A cikkben azt is megállapítja, hogy „középtávon a magyar járműipar súlya (az akkumulátor-gyártást is idevéve) a GDP 30 százalékát is elérheti a jelenlegi közel 20 százalékról, ami relatív ipari nagyhatalomként, regionális ipari középhatalomként tüntetné fel az országot.” A kockázatot is hozzáteszi azonban a fentiek miatt:

A globális gazdasági háborúskodás ezt is veszélyezteti azzal, hogy a támogatási verseny központi eleme az elektromos autógyártás.

Emiatt levonja a következtetést és kvázi kormányzati bejelentést is tesz: „Nekünk sem marad más választásunk, mint elsők között beszállni a támogatási versenybe, megtöbbszörözve a források értékét azzal, hogy másokat megelőzve, könnyen, jól célzottan jutnak el a vállalatokhoz. Ugyanakkor nem csak lépéselőnyünk van, de hátrányunk is, hiszen egyszerre kell megvalósítanunk az ikertranszformációt, a vállalatok működésének új alapra helyezését energiahatékonysági és digitalizációs átalakulással, Magyarországnak pedig köztudottan mindkettőben van adóssága”.

Utóbbiakkal arra utal, hogy a jelentős energiaimportra szoruló magyar gazdaságban energiaintenzív akkumlátor gyárakat, illetve kapcsolódó ágazatokat vonz be a kormány, így a megemelkedett energiaár környezetben ez az ország kihívásait egyúttal fokozza is, illetve a beruházásokat tervező cégek más, alacsonyabb energiaár környezettel is csábító helyszíneket kereshetnek.

Ezért összességében azt hangsúlyozza, hogy „az újraiparosítási háborúban – az iparpolitika több tucat ismert eszközén túl – két fő eszközcsoporttal tudjuk megvédeni magunkat, amelyekre a lehető legtöbb forrást kell biztosítanunk”:

Az egyik a HIPA által nyújtott EKD, ami egy egyedi döntéssel adott vissza nem térítendő támogatás, amelyet jellemzően a hazánk mellett elköteleződő, tudást hozó, magas hozzáadott értéket előállító vállalatok kapnak a beruházásaik megvalósításához.

A másik fő eszköze a visszatérítendő források, a tőke, illetve a kamattámogatott hitelek nyújtása – esetünkben az MFB-n, az Eximbankon és a Széchenyi Kártya Programon keresztül.

Úgy látja, hogy „ezen eszközök aktívabb használatával (növekvő nagyságával és gyorsabb kihelyezéssel), a húzóágazatok kijelölésével és ezek területi szempontú fejlesztésével folytatódhat a beruházás- és exportvezérelt, hitelekből energiahatékonyságot felépítő magyar gazdasági felzárkózás”.

a támogatások odaítélésénél viszont elsősorban már nem az addicionálitást kell figyelnünk (azaz, hogy támogatás nélkül is megvalósulna vagy elmaradna egy beruházás), egy támogatási verseny esetén az lesz a kérdés, hogy nálunk vagy más országban valósul-e meg a beruházás.

A miniszter a cikke végén összegzi: „fel kell tehát készülnünk arra, hogy a protekcionista világgazdasági rend épp növekedésünk két fontos támaszát, a nemzetközi beruházásokat és a nemzetközi kereskedelmet, az exportot szervezi át. Ezért nekünk is teljesen át kell alakítanunk az ezeket ösztönző támogatási politikákat (ideértve a beruházás támogatás számára rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, a beruházás lebonyolítását, a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket, munkaerő- és energiaigényt, stb.), emellett bízva abban, hogy a világgazdasági zűrzavar kedvezni fog, a régiónkba történő befektetésnek.”

