Energiaválság: látványos ábrákon, hogyan sikerült elkerülnie Európának a legrosszabbat

Nemhogy nem akasztotta meg, még fel is gyorsította az európai villamosenergia-rendszer kizöldítését az energiakrízis. A 2022-es év sokkjai a vártnál kisebb fellendülést okoztak a szénfelhasználásban, de hatalmas lendületet adtak a megújulóknak, 2023 pedig újabb rekordokat hozhat a téren az Európai Unióban a tavalyi mérföldkövek után - olvasható ki az EMBER nevű thinktank legutóbbi, villamosenergia-ipari jelentéséből.

Felgyorsult az energiaátállás

Az energiaválság elmélyülését és az orosz-ukrán háború kitörését hozó 2022-es év az európai energetikai paradigmaváltás szempontjából felemás eredményeket hozott, az azonban egyértelmű, hogy a tavalyi fejlemények hatására a klímavédelem mellett már az ellátásbiztonsági megfontolások is az alacsony karbonkibocsátású energiaforrásokra való minél gyorsabb átállás mellett szólnak. Ez történelmi fordulatot hozhat és akát tartós lendületet is adhat az eddig a kívánatosnál lassabb energiaátmenetnek, amit az is jelez, hogy a tavalyi mérföldkövek után 2023 újabb rekordokat hozhat a téren Európában - írja az EMBER jelentésében.

Ma már kijelenthető, hogy Európának sikerült elkerülnie az energiakrízis legrosszabb forgatókönyveinek megvalósulását. Sőt, a krízis kétségtelenül felgyorsította az európai villamosenergia-rendszer kizöldítését; a tiszta villamosenergia-rendszer felé tartó átalakulási folyamat a válság hatására erősebb mint valaha. A 2022-es év sokkjai csak kisebb fellendülést okoztak a szénfelhasználásban, de hatalmas lendületet adtak a megújulóknak, így a szén visszatérésére vonatkozó félelmek ma már alaptalannak tűnnek. Az európai országok nemcsak, hogy továbbra is elkötelezettek a szén fokozatos kivezetése mellett, de most már a földgázzal kapcsolatban is hasonló tervek születnek - áll az agytröszt helyzetértékelésben.

Bár a kontinens már az energiaválság előtt is élen járt az energiarendszer átalakítását klímavédelmi szándékkal célzó intézkedéseket tekintve, a gázszállítások Moszkva általi politikai fegyverré alakítása, illetve az Ukrajna ellen indított háború magasabb sebességi fokozatba kapcsolta a folyamatot, melynek fő céljává a kibocsátáscsökkentés mellett az energiaellátás orosz eredetű fosszilis importtól való mielőbbi függetlenítése vált. Ez ugyan átmenetileg felülírta az előbbi szempontot - lásd a szén szerepének növekedését az áramellátásban -, ugyanakkor mivel az alkalmazható eszközök nagyrészt megegyeznek a két cél esetében, egyúttal rekord sebességre gyorsította a tüzelőanyag-importot nem igénylő, alacsony kibocsátású megújulóenergia-termelő kapacitások telepítését is - amint arra az EMBER jelentése is rámutat.

Az átmenet egyik fő jelensége, hogy a teljes energiafelhasználás egyre nagyobb része villamos energia formájában valósul meg, így a villamosenergia-rendszer átalakulása kiemelkedően fontos területe a nagy folyamatnak. Az alábbiakban az EMBER jelentése alapján az Európai Unió villamosenergia-rendszerének leglényegesebb 2022-es fejleményeit tekintjük át a technológiaváltási trend szempontjából.

Fontos tendenciák 2022-ben

Az egyik lefontosabb folyamatot a szél- és napenergia részarányának gyors emelkedése jelenti: az időjárásfüggő megújulók súlya a teljes áramtermelésen belül 2022-ben új rekordra, 22 százalékra emelkedett, és most először megelőzte a földgázét (20%).

Forrás: EMBER

Ezzel együtt a fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodás folyamata 2022-ben némileg megakadt az EU-ban, miután a korábbi tapasztalatok szerint 500 évente egyszer előforduló súlyos aszály következtében a vízenergia-termelés legalább az ezredforduló óta nem látott mélypontra süllyedt,

Forrás: EMBER

míg a kontinentális szinten is meghatározó francia atomerőművek termelése nem várt, széleskörű műszaki problémák miatt esett jelentősen.

Forrás: EMBER

Az összességében a 2022-es európai uniós éves áramfogyasztás mintegy 7 százalékát, 185 TWh-t kitevő kiesések öthatodát a növekvő szél- és napenergia-termelés, valamint a felhasználás csökkenése egyenlítette ki, a fennmaradó hiányt viszont fosszilis kapacitások pótolták.

Így 2022-ben összesen 3 százalékkal nőtt a fosszilis alapú áramtermelés 2021-hez képest, aminek zömét a szénerőművek adták (+7% 2021-hez képest), amivel a szén részaránya az uniós árammixben 1,5 százalékponttal 16 százalékra bővült. Ezzel az EU-s szénerőművi termelés növekedése elmaradt a várakozásoktól, amit az is jelez, hogy a 28 TWh-s bővülés mindössze 0,3 százalékkal fokozta a globális szenes villamosenergia-termelést. A gázerőművek termelése 2022-ben alig emelkedett (+0,8%), és miután a földgáz már 2021-ben is jóval drágább volt a szénnél, 2022-ben már lényegében nem történt további gázról szénre való átállás.

Mindennek eredményeképpen az EU villamosenergia-szektorának üvegházhatásúgáz-kibocsátása 3,9 százalékkal (26 millió tonnával) nőtt tavaly. Ezzel a 2020-as, koronavírus-járvány miatti nagy visszaesést követő második évben is emelkedett az emisszió.

Forrás: EMBER

Ugyanakkor a havi adatok tanúsága szerint az év utolsó harmadában már a 2020-as szintek alatt járt kibocsátás.

Forrás: EMBER

Ennek fő oka az, hogy az éves szintű növekedés dacára 2022 utolsó négy hónapjának mindegyikében csökkent a szenes erőművi termelés 2021 hasonló időszakával összevetve. A szeptember-decemberi időszakban összesen 6 százalékos (-9,6TWh) csökkenés elsősorban az európai uniós áramigény mérséklődésével függ össze. Ennek köszönhetően a 2022-ben az előző évhez képest importált 22 millió tonna extra szénnek az EU csak a harmadát használta fel, vagyis a szenes termelés eleve átmenetinek szánt fokozására végül az előzetesen szükségesnek véltnél jóval kisebb mértékben kellett sort keríteni.

Forrás: EMBER

2022 egészében az EU villamosenergia-felhasználása 2,7 százalékkal (79 TWh-val 2809 TWh-ra) csökkent 2021-hez képest. A folyamat a fűtési szezontól gyorsult fel igazán, így az év utolsó negyedévében 7,9 százalékkal volt alacsonyabb a fogyasztás, mint a megelőző év hasonló időszakában. A visszaesést csak részben magyarázza a megszokottnál melegebb idő, a takarékossági intézkedésekkel, az árakkal és az elérhetőséggel kapcsolatos aggályokkal összefüggő önkéntes, valamint kényszerű fogyasztáscsökkentés szerepe lényegesebb lehetett.

A jelentés ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az energiaátmenet miatt a villamosenergia-igény várhatóan jelentősen erősödni fog. A hőszivattyúk, elektromos autók, illetve elektrolizátorok 2022-es terjedése alapján ez a folyamat valószínűleg meglehetősen gyors lesz. Az EMBER a 2020-as évtizedre az uniós villamosenergia-igény növekedését prognosztizálja, mivel a szektorokon átívelő elektrifikáció várakozásai szerint gyorsabb és nagyobb mértékű lesz, mint az energiaválságra válaszul adott fogyasztáscsökkentés.

Forrás: EMBER

A különféle technológiák közül a leggyorsabban a napenergia-termelés bővült az EU-ban 2022-ben. A közösség naperőművei tavaly mintegy negyedével (+24%, 39 TWh) több villamos energiát állítottak elő, mint 2021-ben, így 2022-ben már a teljes uniós áramtermelés 7,3 százalékát ezek biztosították. A többletnek köszönhetően körülbelül 10 milliárd köbméterrel - vagyis a Magyarország éves felhasználásának megfelelő mennyiséggel - kevesebb földgázt kellett elégetni az EU-ban. A napenergia-termelés rekord mértékű bővülése a rekord nagyságú naperőmű-telepítéseknek köszönhető: tavaly összesen 41 GW-tal nőtt az uniós fotovoltaikus kapacitás, amely 47 százalékkal nagyobb, mint a 2021-es növekedés.

Forrás: EMBER

Mire lehet számítani idén?

A 2023-as év várhatóan sok tekintetben a fentiekkel ellentétes irányú folyamatokat hoz. A vízenergia-termelés fokozódhat, a francia atomerőművek visszatérnek a termelésbe, a szél- és naperőmű-telepítések tovább gyorsulnak, és ezen erőművek termelése 20 százalékkal tovább emelkedhet, emellett egyelőre a villamosenergia-felhasználás esése is folytatódhat a következő hónapokban. A jelentősebb erőműcsoportok közül egyedül a maradék németországi atomerőművek tervezett leállása gyakorolhat negatív hatást a karbonszegény termelésre.

Mindennek eredményeként 2023-ban hatalmasat zuhanhat az EU-ban a fosszilis alapú áramtermelés, a szénerőművek termelése is, de különösen a gázerőműveké. A földgázalapú termelés ugyanis a prognózis szerint még jó ideig, legalább 2025-ig drágább lesz, mint a szenes. Ezért 2023-ban az összes szektor közül a villamosenergia-szektor gázfelhasználása csökkenhet a legnagyobb mértékben, ami hozzájárulhat az európai gázpiacok megnyugvásához és az EU orosz gázfüggőségből való kilábalásához. A fosszilis erőművek termelése így összességében mintegy 20 százalékkal eshet idén 2022-höz képest, ami kétszerese a 2020-ban született jelenlegi rekordnak.

Az EMBER egy korábbi, 2022-es elemzése szerint az EU villamosenergia-szektora már 2035-re teljesen karbonmentesíthető, ami a jelenlegi tervekhez képest nem járna extra költségekkel és az energiabiztonság gyengülésével sem.

Forrás: EMBER

Címlapkép: Getty Images