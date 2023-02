Még meg sem száradt a tinta a béremelési egyezségen, máris dühösek a magyar dolgozók

Folyamatosan emelkedtek az inflációs előrejelzések az elmúlt hónapokban, így egyre valószínűbb, hogy a minimálbér és a bérminimum 16, illetve 14%-os emelése nem lesz elég az életszínvonal megtartásához. A Portfolio ezért megkereste a munkáltatói és a munkavállalói szervezeteket, akik a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultáció Fórumán megállapodtak a legkisebb bérekről, hogy mire lehet számítani a következő hónapokban, hiszen minden bizonnyal csökkeni fog a legkisebb bérek reálértéke. A szervezetek azt válaszolták, hogy az év második felében ülnek le tárgyalni újra, de csak akkor, ha az infláció az addig beérkező adatok alapján 2 százalékponttal meghaladja a béremelkedést. Persze a tárgyaláson fontos szempont lesz az is, hogy a gazdaság recesszióba csúszik-e.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az idei infláció nagyobb lesz annál, mint amennyivel nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, miközben a tárgyalásokon az volt a cél, hogy a legkisebb bérből élők életszínvonala ne csökkenjen.

Egy-egy hónap nagyobb mértékű áremelkedéséből még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a teljes évre. Tudtuk előre, hogy az év első hónapjaiban 20 százalék felett lesz az infláció

– így kommentálta a magas inflációs környezetet Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. Megjegyezte azt is, hogy, amikor tavaly megállapodtak a minimálbér 16 százalékos és a bérminimum 14 százalékos emeléséről, még reális volt a 14-16 százalékos éves infláció feltételezése. Már csak azért is, mert a Magyar Nemzeti Bank erre az évre szóló inflációs előrejelzése 15-18 százalék közötti sávról szólt, márpedig a legkisebb fizetéseknél az emelés mértéke, pont ekörül a sáv körül helyezkedik el.

„Ha a félévi adatok után is jelentős az eltérés a béremelés mértéke és az infláció között, akkor ülhetünk újra tárgyalóasztalhoz – mondta Rolek Ferenc, kiemelve, hogy

az infláció mértékének ekkorra legalább 2 százalékponttal magasabbnak kell lennie, hogy újra egyeztessenek a munkáltatók a munkavállalói érdekképviseletekkel.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke emlékeztetett: a bértárgyalásokon ők eleve magasabb, 20 százalékot meghaladó fizetésemelést szerettek volna elérni. „Ha csak korábban nem üt be egy még nagyobb krízis, akkor július az a hónap, amikor tárgyalóasztalhoz ülhetünk, persze csak akkor, ha nem lesz recesszió, mert akkor hiába magasabb az áremelkedések üteme, nem túl valószínű, hogy a cégeknek lesz pénzük további béremelésre” – tette hozzá. A szakszervezeti vezető arról is beszélt, hogy már tavaly év végén látták, hogy magasabb lehet majd a 2023-as infláció az előre jelzetthez képest, ezért szerettek volna egy nagyobb mértékű fizetésemelést, de végül belementek a bérmegállapodásba, mert felelősségük volt abban, hogy legyen megegyezés, és már év elejétől legyen fizetésemelkedés.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára azt hangsúlyozta, hogy tavaly az éves átlagos infláció 14,5 százalékon alakult, ezt pedig szerinte követte az átlagbérek emelkedése, és meghaladta a minimális bértételek emelkedése is. „2023-ra a Magyar Nemzeti Bank jelenleg 15-19,5 százalékos inflációval számol, a Standard & Poor’s hitelminősítő pedig 18,5 százalékot prognosztizált a minap, de ez még csak a 2022. december végi, 2023. január eleji becslések, miközben most tetőzik az infláció, és a bizonytalanság nem csökken. A bérmegállapodás értelmében, ha a várakozások szerint az infláció a félév végéhez közeledve a 18 százalékos éves mértéket meghaladja, akkor tárgyalóasztalhoz ülünk” – erősítette meg a béremeléstől 2 százalékpontos mértékben eltérő tárgyalási kényszert Perlusz László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára megemlítette, hogy

a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultáció Fóruma a bértárgyalásoktól függetlenül is egyeztet a munka világát érintő legfontosabb kérdésekben és arra számít, hogy lesznek ilyen megbeszélések az idei év első félévében is.

„Ha a bérekről tárgyalni fogunk, akkor – ahogy a bérmegállapodásban is lefektettük – a makrogazdasági és vállalati adatokat is figyelembe kell vennünk! A Covid-válság után jött a háborús válság, a bizonytalanság nem csökkent, az energiaárrobbanás az egész gazdaságot megrázta, a vállalkozások az eddigi energiaköltségek többszörösét kell, hogy fizessék, az energiaköltség így a munkaerőköltség mellett a legfontosabb költségelemmé vált. A legfontosabb ebben a helyzetben a gazdaság egésze működő képességének biztosítása, minél több vállalkozás megmentése a bezárástól, ezzel a munkahelyek megőrzése” – érvelt egy másik fontos tényező mellett Perlusz László.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalati gazdálkodás azért összetettebb kérdés annál, hogy ha enyhe az idő és kevesebb az energiafelhasználás, akkor a különbözetet kifizetem a dolgozóknak bérben.

Kiigazító béremelésről a vállalkozások év közben is dönthetnek, de ezt nyilvánvalóan befolyásolja a többi költség alakulása, az alap- és nyersanyagellátás, a piaci kereslet, a forintárfolyam, a beruházások, az adók és különadók terhei, és az esetleges adminisztrációs szigorítások is.

A munkáltatói szövetségek megjegyezték azt is, hogy a kötelező minimális bértételeknél egyébként is komplexen kell vizsgálni a vállalkozások teherbíró képességének alakulását, különösen a legkevésbé versenyképes területeken működőkét, mert a kötelező legkisebb keresetek biztosítása itt jelenti a legkomolyabb gazdálkodási problémát.

Ha ezeket a cégeket ellehetetlenítjük, sok esetben munka nélkül maradnak az ott dolgozók, és akkor nem az a kérdés, hogy miért nem emelkedett a bér még néhány százalékot, hanem az, hogy miből élnek meg az érintettek a munkalehetőség elvesztésével

– vázolta Perlusz László.

Azzal egyébként a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek is egyetértettek, hogy az államtól idén nem várható segítség a további béremelésekhez. Az állam annyit vállalt 2023-ra, hogy ugyan nem csökkenti, de legalább nem is növeli a béreket és járulékokat terhelő adókat. A munkaadói és munkavállalói szervezetek szerint a minimálbéremelés iránymutató lett sok vállalkozásnál, egyáltalán nemcsak a legkisebb bért keresőknél, hanem a magasabb bérkategóriákban is. A szervezetek úgy vélik, hogy körülbelül 15-16 százalékos átlagos fizetésnövekedés lesz idén.

