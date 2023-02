Szakad a fogyasztás: válságtünetek vannak Magyarországon, drámáról beszélnek a szakértők

Nagyot esett a kiskereskedelmi forgalom tavaly decemberben a KSH most kiadott adatai alapján. A szakértők szerint olyan folyamatokat látni, amelyek válságok közepette alakulnak ki. A kilátások sem jók: idén várhatóan csökkeni fog a fogyasztás a magas infláció és a visszaeső reálbérek miatt.

Rendkívül gyenge teljesítménnyel zárta az évet a kiskereskedelmi szektor 2022-ben. A piaci konszenzustól drámaian elmaradó forgalmi volument regisztrált a KSH

– írja kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Vagyis a szakértőket is meglepte a gyenge kiskereskedelmi adat.

A részleteket megfigyelve meglehetősen komoly, strukturális problémákat fed fel az adatközlés. Az élelmiszer kiskereskedelem éves bázison 8,3 százalékos visszaesést mutatott (naptárhatással kiigazítva). Mindez úgy következett be, hogy havi alapon csupán minimális bővülést (0,1 százalék) regisztrált ez a terület. Az extrém inflációs környezetben a háztartások egyre jelentősebb mértékben fogják vissza az élelmiszerre fordított kiadásaikat, ezért tapasztalhatunk az éves bázisú adatokban ilyen jelentős mértékű visszaesést. A vásárlóerő csökkenése tehát már nagyon komoly visszaesést okoz a fogyasztásban – elemzi a helyzetet Virovácz Péter.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben is zsugorodás volt megfigyelhető éves összevetésben. Lényegében bármilyen területre specializálódott üzletet is nézünk, mindenhol számottevő visszaesést tapasztalhatunk. Ennél sokkal érdekesebb ugyanakkor a havi alapú változásokra fókuszálni. Itt a nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma 1 százalékos növekedést mutat, ami elsősorban a használtcikk-forgalom havi alapú 31 százalékos bővülésének tudható be.

Ezek az üzletek válság idején viszonylag népszerűnek számítanak a relatív jobb ár-érték arány miatt és úgy tűnik, hogy a tavalyi karácsonyi szezonban még nagyobb népszerűségnek örvendett ez a szegmens

– mutat rá az ING szakembere.

Végezetül az üzemanyagtöltő állomások forgalmának 1,3 százalékos éves bázison mért növekedése meglehetősen csalóka képet fest. Az év elején kivezetett üzemanyag-ársapka következében ugyanis drasztikusan visszaesett a fogyasztás havi összevetésben. A KSH kalkulációja szerint 18,4 százalékos forgalomcsökkenést hozott novemberhez képest az ársapka kivezetése.

A mai kiskereskedelmi statisztikák alapján elmondható, hogy az egyedi, gazdaságpolitikai döntés (ársapka kivezetése) okozta sokk mellett érdemi strukturális problémák is jelentkeznek a kiskereskedelemben. A következő hónapokban aligha várhatunk érdemi változást. Az élelmiszer és nem élelmiszer jellegű kereskedelem tovább szűkülhet, miközben a háztartások folytatják az alkalmazkodást a magasabb üzemanyagárakhoz. A rendelkezésre álló reáljövedelem drasztikus visszaesése tehát már egyértelműen meglátszódik a fogyasztásban. Ennek fényében egyáltalán nem lenne meglepő, ha a negyedik negyedévben a fogyasztás zuhanása miatt a negyedéves bázisú GDP-zsugorodás meghaladná az 1 százalékot. Már nem kell sokat várni a hivatalos GDP adatra, amelyben már a számok szintjén is visszatükröződik majd a tavalyi év második felében bekövetkezett technikai recesszió – prognosztizálja Virovácz Péter.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint az előző hónaphoz képest 1%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, ezen belül az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 0,1%-kal nőtt, a nem élelmiszer jellegű üzletek forgalma 1%-kal emelkedett, azonban az üzemanyagok korlátozott elérése miatt, valamint a kedvezményes üzemanyagárak kivezetését követően egy hónap alatt 18,4%-kal zuhant az üzemanyagtöltő állomások forgalma. Suppan szerint

a kiskereskedelmi forgalom jelentős lassulását az szja visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a hathavi fegyverpénz hatásainak kifutása mellett az érdemben emelkedő infláció és a háztartási energiaárak az átlagos fogyasztást meghaladó háztarások számára jelentős emelkedése okozták.

Tovább csökkent az élelmiszer üzletek forgalma is, amit részben a tovább gyorsuló infláció reáljövedelmeket csökkentő hatása, részben a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatti óvatossági megtakarítások, részben a tudatosabb vásárlások, az élelmiszerpazarlás elkerülése okozhattak.

A következő hónapokban az egyre magasabb bázis, a növekvő infláció, egyes háztartások esetén a meredeken megugró rezsiköltségek, a kedvezményes üzemanyagárak kivezetése, az előbbiek miatt a tavalyi év utolsó hónapjaitól csökkenő reálbérek, az emelkedő kamatok, valamint egyes átmeneti tényezők megszűnése miatt folytatódhat a kiskereskedelmi forgalom visszaesése – vezeti le Suppan.

Szerinte az üzletek igen komoly kihívásokkal szembesülnek a többszörösére ugró energiaköltségek, az egyes termékekre bevezetett árkorlátozások, valamint a nagyobb láncokat érintő kiskereskedelmi különadó miatt is, miközben a kereslet is gyengül, ami egyes ületek megszűnéséhez is vezethet.

Bázishatások és az átmenetileg várhatóan csökkenő reálbérek hatására az idei év elején nagyobb mértékű, de az egész évet tekintve mérsékelt, 2,5-3% közötti visszaesés várható a kiskereskedelmi forgalomban

– írja az elemző. Márciusban bázishatások – részben a háztartásoknak nyújtott transzferek élénkítő hatása, részben a külföldiek átmeneti kedvezményes tankolási lehetősége által okozott kiemelkedően magas bázis – miatt éles visszaesésre lehet számítani. Az év második felétől a várhatóan visszaeső infláció és ennek következtében az újra emelkedő reálbérek hozhatnak élénkülést.

