A hentesüzleteket elérő tervvel állt elő a kormány

A kormány frissen megjelent rendelettervezete tisztázza, hogy miből támogatnák a kis hentesüzleteket.

Még december 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, hogy a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek számára a kormány támogatási keretet biztosít. Az eredeti jogszabály 4,5 milliár forintot irányozott elő a célra.

Az Agrárminisztérium januári bejelentéséből pedig az is tudható, hogy üzletenként akár 3 millió forintot is kaphatnak a mikrovállalkozásként működő kis hentesüzletek, amelyek szűk profiljuk miatt kifejezetten nehéz helyzetben vannak a növekvő energiaköltségek, az elszálló infláció és az ársapka miatt.

Most pedig megjelent a rendelettervezet a kormány oldalán, amely szerint a „Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljának, valamint a kifizetésben részesülők körének kiegészítése révén biztosítja – a hentesüzletek támogatását. Az említett költségvetési sor a januárra módosított 2023-as költségvetésben kicsivel több mint 5,33 milliárd forintos kerettel rendelkezik. Most az is világossá vált, hogy egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok is pályázhatnak.

A tárca tervei szerint több mint ezer hentesüzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió forintos támogatásban.

Címlapkép: Getty Images.