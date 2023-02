Itt a bejelentés: hosszú távú gázvásárlási szerződést köt Magyarország Azerbajdzsánnal

Portfolio 2023. február 07. 16:56

„Magyarország és Azerbajdzsán között előrehaladott tárgyalások zajlanak egy hosszútávú gázvásárlási megállapodás megkötéséről” – jelentette be egy keddi budapesti sajtótájékoztatón Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter utalt rá, hogy az oroszokkal kötött hosszú távú gázszerződés teljesítése bizonytalan, és ezért is van szükség egy másik hosszú távú szerződés megkötésére, amelyhez kapóra jön a duplázódó azeri kitermelés; ahhoz azonban, hogy ez Magyarországra is eljusson, még számos infrastrukturális fejlesztésre van szükség.