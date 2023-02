Meglepően jól teljesít az állami egészségügy Magyarországon

Egy újfajta, a járóbetegellátás minőségét bemutató felmérést készített az elmúlt fél évben a Prémium Egészségpénztár reprezentatív mintán. Az ebből készült mutatók alapján elsőre meglepőnek tűnő eredmény született: az állami ellátás ebben a tekintetben nem teljesít sokkal rosszabbul, mint a magánegészségügy, sőt. Az egészségpénztár vezetői egyúttal azt ígérték: a felmérést mostantól minden évben elkészítik, hogy idősorosan is összevethetőek legyenek az eredmények.

Az egészségpénztár új felmérésének részleteit Erdős Attila, a Prémium Egészségpénztár igazgatótanácsának elnöke mutatta be egy keddi sajtóeseményen. Elmondása szerint rendszeresen szeretnének ilyen felmérést készíteni, hogy a mutatók időben összehasonlíthatóak legyenek. A felmérés célja, hogy a betegek szemüvegén keresztül mutassák be az állami és magán járóbetegellátás minőségét. Ezt most 1000 fős reprezentatív mintán végezték el a magyar lakosság körében, online lekérdezés formájában, az elmúlt hat hónapban lezajlott utolsó járóbeteg ellátást értékelve.

A minőséget mérő index négy alindexből tevődik össze

ellátás előtt, hozzáférés ellátás alatt, szolgáltatás ellátás után, compliance, ezek együtt adják a szakorvosi index értékét valamint a negyedik a diagnosztika index

A kérdőív 40 kérdésből állt, a válaszok értéke 0-7 között terjedő skálán volt mérhető, a lehetséges összpontszám 100 pont volt. A felmérés eredményeit össze lehetett vetni állami és magán viszonylatban, valamint területi bontásban.

A Prémium Járóbetegellátás Minőségi Index értéke Erdős Attila bemutatása szerint

az állami rendszerben 71 pont volt, a magánellátóknál 84 pont és az együttes minőségi mutató értéke 74 pont.

Erdős Attila az indexek részletes értékeinek bemutatásakor elmondta: az ellátás előtti alindex (1) esetében az állami rendszer 56 pontot, a magánellátás 78 pontot kapott. Itt az időpontfoglalás módját, az előjegyzés hosszát és a helyszínen eltöltött várakozási időt vizsgálták. A Prémium Egészségpénztár igazgatótanácsának elnöke azt is bemutatta, hogy mi hiányzott a jobb eredményhez. Az állami rendszerben a megkérdezettek 11%-ának nem volt lehetősége előre foglalni és közben nagy arányban későbbre kaptak csak időpontot. A várakozás a rendelőben mutató arra világított rá, hogy a válaszadók 40%-a 30 percnél tovább várakozott annak ellenére, hogy foglalt időpontra érkezett. A válaszolók 9%-a vélekedett úgy, hogy az állami rendelőben lepusztult körülményekkel találkozott.

A vizsgálat alatti mutatónál (2) a felmérés során azt vizsgálták, hogy az orvos mennyire méri fel a panaszokat, mennyire vizsgálja meg a kórelőzményeket, mennyiben érthető az, amit az orvos mond, milyen az orvos viselkedése, az eltöltött idő, a felszereltség és hogy a betegek ajánlanák-e másoknak. Ebben a tekintetben az állami rendszer 72 pontot kapott a 100-ból, a magán pedig 84 pontot.

A harmadik alindex a compliance (3), vagyis hogy a beteg mennyire tartja be később az utasításokat, hogyan váltják ki a gyógyszereiket és milyen a biztonságérzetük. Ebben a mutatóban lényegében nem volt különbség a két rendszer között: az állami járóbetegellátók itt 89 pontot kaptak átlagosan, a magánszolgáltatók 90 pontot. Ezen belül az is kiderült, hogy a válaszolók 84%-ban vélekedtek úgy, hogy úgy érezték az állami rendszerben, hogy jó kezekben van, míg a magánban 82% mondta ugyanezt.

A negyedik alindex, a diagnosztikához való hozzáférés és az ilyen típusú ellátás minősége: ebben a viszonylatban is nagy volt különbség a két rendszer között. Az állami járóbetegellátók 67 pontot kaptak, a magánellátók 82 pontot szereztek. A felmérés szerint a vizitek kb. 60%-ában kérnek az ellátáshoz diagnosztikát, ez jól mutatja ennek az ellátástípusnak a jelentőségét. A betegek 33%-a sokkal később kapott időpontot az állami rendszerben diagnosztikai vizsgálatra (a felmérésben ugyanakkor nem volt definiálva az időtartam hossza), a magánban 13% válaszolt így.

Kirschner András, a Swiss Medical Zrt. ügyvezetője az eredményeket értékelve azt emelte ki, hogy ez érdekes fejlemény, a betegek bizalma az orvosokban nem különbözött a két rendszerben. Magyarázata szerint ennek hátterében az állhat, hogy kevés az olyan orvos, aki csak a magánpraxisban rendel, sokan egyszerre az állami és a magánrendszerben is dolgoznak, ezért ők ugyanúgy viselkednek és dolgoznak, az ellátás helyszínétől függetlenül. Megemlítette, hogy a felmérés egyik eredménye azt is mutatta, hogy az állami járóbetegellátásban átlagosan 13 perc jut egy betegre, míg a magánellátásban 18 perc. Kirschner András ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy érdekes, hogy a magánellátásban az orvosok miközben maguk elméletben küzdenek a 30 perces betegenkénti ellátásért, a gyakorlatban ezt az időtartamot nem töltik ki.

Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadójának moderálásában megvalósult beszélgetésben Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi szakmenedzser szintén úgy vélekedett, hogy meglepő, hogy milyen jól teljesített az állami rendszer.

Sinkó Eszter egészségügyi szakértő az állami rendszer minőségi mutatóinak értéke alapján hirtelen azt gondolta, hogy Németországban van, annyira hihetetlennek tűntek a relatív magas számok.

Kincses Gyula egészségpolitikus kiemelte: jól látható, hogy ha egy beteg bejut az állami rendszerben, akkor minőségében már nem kap lényegesen rosszabb ellátást, mint a magánellátóknál. Szerinte a magánellátás nem áll össze egy rendszerré, egy egész betegellátásnak a végigvitele ebben a magánrendszerben nehéz. Ezért kellene a két szféra kulturált együttműködését megteremteni. Finanszírozási és szakmai okokból is ez lenne a cél, hogy a betegek érdekében megvalósuljon az együttműködés.

Kirschner András arra számít, hogy a következő egy évben az állami rendszerbe öntött plusz pénzek és az átalakítási kísérlet miatt az állami járóbetegellátás fentebb részletezett mutatói tovább emelkedhetnek, és közelíthetnek még inkább a magánellátáshoz minőségben. Sinkó Eszter ezzel ellentétben azt várja, hogy az állami rendszer minősége nem javul, ellenben a magánellátók tovább fognak tarolni. Kincses Gyula egészségpolitikus pedig ezt azzal egészítette ki, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a közfinanszírozott rendszerben milyen beavatkozások várhatóak még és ezek hogyan valósulnak meg. Ez fogja meghatározni az ellátáshoz való hozzáférhetőséget és a minőséget.

Azt is előrevetítette Kirschner András, hogy a következő egy évben az állami rendszer irányítói bevezethetik azt a magánellátás esetében, hogy a NEAK hozzájárulást fizet a beteg után a magánellátóknak (példaként egy 5000 forintos összeget említett), ha a beteg a magánszolgáltató rendelőjében veszi igénybe a szolgáltatást. Így a mára átlagosan 33 ezer forintra emelkedő magán járóbetegellátási díj a betegeknek 28 ezer forintjába kerülhet elmondása szerint.

Arról is beszélt a Swiss Medical első embere, hogy idén tovább emelkedett, főleg a fővárosban, a magánellátók szolgáltatási díja, és a korábbi 29 ezer forintról átlagosan már 30 ezer forint felett vannak ezek az összegek.

Sinkó Eszter szerint ha megvalósul ez a fajta NEAK-finanszírozás a magánellátók felé, akkor mivel a szolgáltatók pörgetik a rendszert, ezért a keresletgerjesztés miatt elszállna a járóbetegellátási kassza az állam oldalán. Ezért nem valószínű, hogy ez a finanszírozási elem beépül a rendszerbe. Ezért a magánellátóknak nem érdemes erről a például 5000 forintos voucherről álmodozniuk - javasolta az egészségügyi közgazdász.

Kirscnher András kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy vidéken 15 ezer forint a legalacsonyabb díja a szakorvosi vizsgálatnak, a teteje 35 ezer forint, jellemzően a fővárosban. Az átlag 25 ezer forint országosan.

Elmondása szerint a szolgáltatók kétharmada fog emelni idén, az egyharmada nem, és a Swiss Medical nem tervez emelést a díjakban. Azt is részletezte, hogy a tavalyi áremelés (27 ezer forintról 29 ezerre növelték a díjakat) már okozott visszaesést a forgalomban, és novembertől további csökkenést tapasztaltak a költésekben a betegek részéről, vagyis értékelése szerint a lakosság kényszerű spórolása begyűrűzött.

Azt is elmondta, hogy megfigyeléseik szerint a budapesti nagy intézmények közül 5 emelt és 5 nem emelt díjakat idén januárban.

Címlapkép forrása: Getty Images