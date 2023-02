Gázkazánok betiltása: beérett az uniós lobbimunka

Kezdetben a hőszivattyúk beépítését tették volna kötelezővé az egész EU-ban, hogy kivezessék a gázfűtést, azonban most új irányba léphet Brüsszel: a hidrogénalapú fűtés háztartási használatát is engedélyezhetik. Szakértők viszont arra figyelmeztetnek, ez egy sokkal veszélyesebb irány.

A fűtés az európai energiafogyasztás legfontosabb tényezője, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának 35 százalékáért felelős. Nem is meglepő, az uniós épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) lett a blokk fenntarthatósági szabályozásának a központi eleme. Eredetileg a gázfűtések kivezetésével párhuzamosan kötelezővé tették volna, hogy minden új épületben legyen elektromos hőszivattyú. Az EU-szintű irányelv azonban 2022 októberében majdnem meghiúsult, amikor néhány tagállam, köztük Olaszország, ellenállt a kötelező felújítási céloknak - számolt be az EUobserver.

Ciaran Cuffe, az írországi zöldpárti EP-képviselő, a vezető tárgyaló, aki igyekezett támogatást szerezni a parlamentben egy új szöveghez, és újraindítani az ügyet, kompromisszumot kötött a konzervatív Európai Néppárttal, amely megmenti a felújítási célokat:

de a hidrogént is fenntartható üzemanyagként engedélyezné az otthonok fűtésére.

Ezt a régóta vágyott módosítást az Európai Fűtési Ipar (EHI), a gázkazán-ipar lobbicsoportja, az Európai Hidrogénszövetség szorgalmazta, amely mögött viszont olyan olajipari cégek állnak, mint a Shell és a BP. A két óriásvállalat a stratégiáját a hidrogén felhasználására építi, így nekik kardinális, hogy minél szélesebb körben használják a klímabarát erőforrást. Az Európai Néppárt jelentéstevője, Sean Kelly, ír európai parlamenti képviselő, nyíltan kiállt a zöld hidrogén mint hőforrás mellett.

Csakhogy a szakértők elsöprő többsége tiltakozik a hidrogén fűtésre való felhasználása ellen, mert amellett, hogy a robbanásveszély nem biztonságos megoldás, azt a hőszivattyúkhoz képest drága alternatívának tartják.

A svájci Szövetségi Technológiai Intézet februárban közzétett megvalósíthatósági tanulmánya szerint a zöld hidrogén két-háromszor drágább, mint az elektromos hőszivattyúk. De ugyanerre jutott korábban több más kutatás is: Jan Rosenow, a Regulatory Assistance Project (RAP) európai programokért felelős igazgatója a 2019 óta megjelent 32, a fűtési célú hidrogénnel foglalkozó, "nem az ipar megbízásából készült" tanulmány összesítése alapján megállapította, hogy egyetlen tanulmány sem javasolta a zöld hidrogén fűtési rendszerekben való felhasználását.

Az, hogy a hidrogénnel való fűtés még nem terjedt el, nagyrészt a velejáró hatékonyságának köszönhető. Az elektromos fűtőszivattyúkhoz képest a hidrogén hatszor több energiát használ fel ugyanannyi hő előállításához. Ez a hidrogén előállítása, szállítása és közvetlen felhasználása során keletkező energiaveszteségeknek tudható be. Az Agora Energiewende kutatása szerint a hidrogén fűtési forrásként akár 84 százalékkal kevésbé hatékony, mint a lakossági szektorban a hőszivattyúk közvetlen villamosítása.

És míg a hidrogénfűtés néhány kisebb kísérleti projekten kívül még nem létezik, a hőszivattyúk piaca máris beindult, és 2022-re néhány uniós országban megduplázódott, az EU-ban mintegy 20 millió egységet telepítettek már.

Emberek millióinak fűtési forrásként vagy energiaforrásként való felhasználása a fantázia szüleménye - mondta az EUobservernek Paul Martin, vezető vegyipari technológiai szakértő, vegyipari üzemek tervezője, aki 30 éve foglalkozik fenntartható energiával. Szerinte a lobbicsoportok azért harcolnak az erőforrás mellett, mert ezzel a meglévő gázinfrastruktúra élettartamát hosszabbíthatnák meg. De a hidrogén átvételéhez a meglévő gázvezetékeket és szállítórendszereket alaposan át kell alakítani.

Még a lakossági kályhákat és kazánokat is le kell cserélni olyan készülékekre, amelyek ma még nem léteznek a piacon.

Az Egyesült Királyság kormányának megbízásából készült biztonsági értékelés szerint pedig a földgázhoz képest négyszeresére nő a robbanások kockázata a lakásokban, ráadásul több dinitrogén-oxid szabadul fel, ami asztmát okozhat.

Mindez nem jelenti azt, hogy a zöldhidrogénnek ne lenne helye az európai energiamixekben: szükség lesz rá az acél-, vegyipari és ammóniagyártásban használt fosszilis hidrogén kiváltásához. Éppen ezért anyagi érdeke is az uniónak, hogy a háztáji hidrogénfelhasználás ne ugorjon meg a gázkazánok betiltása után: a lakossági oldalról megjelenő kereslet csak felhajtaná az ipari fogyasztók által fizetendő árat.

"Túl sok fogyasztó küzd ma azzal, hogy fűtse otthonát. A hidrogénnel vagy biometánnal üzemeltethető kazánok zöld lámpával való zöldítése a jövőben csak ront a helyzeten" - mondta Jaume Loffredo, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet vezető energiapolitikai tisztviselője az EUobservernek.

A hidrogénfelhasználás klímabarátvolta is megkérdőjeleződhet a közeli jövőben: mert míg a zöldhidrogén valóban megújuló energiaforrásból származna, de épp most lobbizik több tagállam, köztük Magyarország is, hogy a szürkehidrogént is tekintse zöldenergiaforrásnak az EU. Csakhogy ez jelenleg leginkább az olajfinomítás mellékterméke, így szennyező módon állítják elő.

Címlapkép: Shutterstock.