Bejelentette Gulyás Gergely: lemondtak a miniszterek a vagyonkezelő alapítványi tisztségeikről

A kormány tárgyalta az ország energiastratégiáját is, amelyben komoly szerepet játszik az atomenergia, a napenergia is. Hálózatfejlesztésre van szükség - mondta, amennyiben sikerül megállapodni az EU-val és jönnek a források, akkor ennek nagy része energetikai beruházásokra mennek. Szükséges a gáztárolói hálózat fejlesztése is.

Amennyiben Oroszország nem szállítana kőolajat, akkor csak Horvátországon keresztül jöhetne olaj, ezért kulcsfontosságú ennek a hálózatnak a fejlesztése, ez Horvátországgal közösen történik meg.

Emellett beszélt az iparfejlesztésről is, azon belül a zöldenergia-fejlesztésekről, és megemlítette a dunai finomító átállítását többféle kőolaj felhasználásra is. Középületek energetikai fejlesztése is fontos: azt akarjuk, hogy ne legyen még egy olyan tél, ahol ekkora áldozatokkal járó szabályokat kell hozni.

Emellett az elektromobilitás támogatása is fontos, a vasúti elektromos hálózat fejlesztése, és a buszhálózatban a hidrogénhajtás arányának növelése.