Nincs több hosszabbítás? Kivezetheti a kormány az árstopot

Többször is meghosszabbította az élelmiszerár-stopot a kormány, a napokban ünnepelte egyéves születésnapját az intézkedés. Nagy István agrárminiszter a Napi.hu -nak adott interjújában arra utalt, hogy nincs több hosszabbítás, áprilisban vége lehet az árstopnak. Gulyás Gergely azonban ezt nem erősítette meg a mai Kormányinfón.

Kivezetik-e az árstopot?

"A jelenlegi előírások szerint az ársapkák április 30-ig maradhatnak. (...) Most jött el a fordulat, elérheti a csúcsát az árak emelkedése és az is látható, hogy az infláció csökkenhet az elkövetkezendő hónapokban. Ez elsősorban a mezőgazdasági termékek és az energia nemzetközi ára mérséklődésének köszönhető. Ez a folyamat pedig már megteremtheti az árrögzítés megszüntetésének lehetőségét úgy, hogy a kivezetéssel kialakuló piaci árak ne okozzanak már komoly költségnövekedést a lakosságnak. Jelenleg nem tervezzük tehát előrébb hozni a szabályozás kivezetését, és a piac is erre a dátumra készül" - mondta Nagy István, ami azt jelzi, hogy további hosszabbítás nem várható, de előbb sem tervezik a kivezetést.

Egyetlen dolgot tudok megerősíteni, az a döntés, amit meghoztunk, az azt tartalmazza, hogy április végéig van hatályban az intézkedés - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón arra a kérdésre, hogy meg tudja-e erősíteni Nagy István szavait, miszerint április végén kivezetik az árstopot. Április végét megelőzően, néhány héttel azelőtt fogunk dönteni arról, hogy meghosszabbítható-e az élelmiszerár-stop - tette hozzá. Gulyás arra a kérdésre, hogy esetleg előbb kivezethetik-e, azt válaszolta: addig lehet fenntartani az intézkedést, amíg az ellátásbiztonság garantált. Ezzel utalt az üzemanyagár-stop kivezetésére, ezt az intézkedést előbb szüntették meg, mint ahogy tervezték az ellátási problémák miatt.

A szakma már lépne

A múlt héten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a termelők, a kereskedők, illetve az összes meghatározó szakmai szervezet közös álláspontját kiadva közölte: "az első élelmiszerár-stop egy éve, 2022. február 1-jén lépett életbe. Az ágazat meghatározó szereplői szerint a felborult európai uniós piaci környezetben az ársapkák kivezetése segítené a hazai agrárium, élelmiszeripar versenyképességének megőrzését, stabilizálva hazánk élelmiszer-önellátását. Ez a termelők, az élelmiszer-feldolgozók és a kereskedők közös érdeke".

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Portfolio-nak ezen a héten azt mondta: a bolti infláció januárban tetőzhetett, azonban az év első felében csak lassú mérséklődésre lehet számítani a pénzromlás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy sok termék ára tovább fog emelkedni, de már nem olyan gyorsan, mint ahogy az elmúlt hónapokban – tette hozzá.

A bolti infláció mérséklődésével a kormány előtt megnyílik a lehetőség, hogy döntést hozzon az árstopok kivezetéséről – vélekedett Vámos György, hiszen a csúcson az előttünk álló hónapokra már túl leszünk. „Az árstop piactorzító hatásai egyre erősebbek. Ha nem vezetik ki végleg az árstopokat, akkor kényszerű okok miatt az a veszély fenyeget, hogy növekedhet az import részaránya mind az alapanyagokat, mind a késztermékeket illetően” – fogalmazott Vámos. Szerinte ezért a következő hónapokban időszerű meghozni a döntést az árstopok kivezetéséről.

Címlapkép: Getty Images