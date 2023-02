Bejelentették: Magyarország felé épít olajvezetéket Szerbia az olcsó orosz olaj érdekében

Az októberi kormányközi megállapodás után azt közölte a szerb energiaügyi minisztérium csütörtökön, hogy Szerbia 100 millió eurót tervez befektetni egy Magyarországra vezető kőolajvezeték építésébe, amely segítené az ország energiaforrásainak diverzifikálását – írja a SeeNews.

Orbán Viktor kormányfő és Alexander Vucic szerb államfő októberben már megállapodott arról, hogy közös olajvezeték építésbe fog a két ország a szerbek olajellátásának diverzifikálására, a becsült költség pedig már akkor is 100 millió euró volt. Ahogy akkor elhangzott: az a cél, hogy a Barátság II. vezetékkel is összekössék Szerbiát (amin keresztül Magyarország is hozzájut az orosz olajhoz), hogy azon keresztül juthassanak orosz olajhoz a szerbek is.

A horvátok felől a szerbek nyersolajhoz jutása ugyanis lényegében ellehetetlenült az uniós szankciók miatt. Az akkori energiaügyi miniszter augusztusban azt közölte, hogy az Oroszország elleni hatodik uniós szankciócsomag következményeként Szerbia november 1-jétől nem importálhat többé orosz nyersolajat. Azt is mondta akkoriban, hogy Szerbia Irakból és más országokból importál kőolajat. Az orosz import akkoriban az ország szükségleteinek mintegy 50 százalékát fedezte, 30 százalékot más beszállítóktól, 20 százalékot pedig hazai kőolajból fedezett.

Most a szerb energiaügyi miniszter, Dubravka Djedović, azt jelezte a közleményében, hogy Magyarország felől olcsóbb lenne a nyersolajhoz jutás, mint az omisajli olajterminálon keresztül a horvát Janaf olajvezeték hálózatán át. A közleményben a miniszter azt is rögzíti:

A projekt megvalósítása biztosítaná a nyersolajellátás diverzifikálását és növelné a pancsovói olajfinomító ellátásának biztonságát.

A pancsovói finomítót Szerbia egyetlen olaj- és gázipari csoportja, a NIS üzemelteti, amely többségi tulajdonosa az orosz Gazprom. A beszámoló arra is emlékeztet, hogy decemberben a NIS nyersolajszállítási szerződést írt alá a horvát Janaffal, amely a 2023. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra 6,2 millió tonna nyersolaj szállítására, plusz vagy mínusz 10%-kal nagyobb vagy kisebb mennyiségű nyersolaj szállítására biztosít kapacitást a NIS számára.

A szerb tárca közlemény jelzi továbbá, hogy a Transnafta állami tulajdonú olajtároló-üzemeltető vállalat tisztviselői, amely az építkezést Szerbia területén végzi majd, megkezdik a tárgyalásokat a projekt műszaki részleteiről a magyar fél képviselőivel. A 128 kilométeres vezeték az észak-szerbiai Újvidéket köti majd össze a dél-magyarországi Algyővel, de a projekt további részleteit nem hozták nyilvánosságra.

