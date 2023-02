Egy magyar akkumulátorgyárból meghökkentő problémák buktak felszínre

Noha rekordprofitot termelt az SK Innovation tavaly, az új magyarországi és amerikai akkumulátorgyárai jelentős veszteséget okoztak a cégnek. A termékek minősége jelentősen rosszabb, jóval több az elsőre selejtes termék, mint a rivális cégeknél. Új vezető javíthat a termelékenységen.

Az SK Innovation tavaly minden eddiginél nagyobb, mintegy 4000 milliárd won üzemi nyereséget ért el, de az új üzletágak, például az akkumulátorgyártással foglalkozó üzletága jelentős problémákkal küzd. Ugyan a területért felelős SK On érte el a legmagasabb negyedéves forgalmat az értékesítési volumen növekedésének köszönhetően, de mintegy 1000 milliárd won (287,17 milliárd forint) működési veszteséget könyvelt el az új üzemek - így a magyar és az amerikai - üzemek rossz termelékenységi mutatói miatt.

Az SK Innovation kedden közölte, hogy idén az SK On növekedésére összpontosítja kiadásait, még akkor is, ha az üzletág nyereségessé tétele a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. Az SK On a negyedik negyedévben a csoport bevételeinek 15 százalékát termelte meg. A cégnek Magyarországon két érdekeltsége van: a komáromi és az iváncsai gyártóegységek.

A fő problémát a Chosun Biz koreai gazdasági portál beszámolója szerint az okozza, hogy nagyon magas arányban selejtes termékeket állítanak elől. Mint ismertetik, az akkumulátorgyártók teljesítményteszteket végeznek a késztermékeken, és csak olyan akkumulátorokat értékesítenek, amelyek megfelelnek bizonyos szabványoknak. A hibás termékek esetében, amelyek elbuknak a vizsgálaton, két módszert alkalmaznak:

ha csak egy alkatrész hibás, akkor azt javítják, vagy kicserélik és újra megvizsgálják a teljes cella teljesítményét.

ha ez sem segít, akkor a termék legnagyobb részét megsemmisítik, megpróbálva újrahasznosítani a fontos alapanyagokat.

Ezek a folyamatok további gyártási költségekkel járnak, és rontják a nyereségességet. Az iparág általában a stabil termékellátáshoz legalább 90 százalékban megfelelő minőségűnek kell lennie a legyártott termékeknek. Viszont a koreai beszámolók szerint az SK On esetében ettől még nagyon messze vannak az első amerikai és a második magyarországi üzemben, amelyek tavaly kezdték meg a tömeggyártást. Tavaly ezeknek az új üzemeknek a megfelelőségi mutatója csak a 70 százalékos tartományban volt, de nemrégiben úgy tudni, hogy a szint 80 százalék körülire emelkedett. A versenytársak, az LG Energy Solutions és a Samsung SDI 90-95 százalékos mutatóval gyártanak.

Az SK On problémája nem példanélküli az akkumulátoriparban: az LG Energy Solutions és a Samsung SDI az első akkumulátorgyárak létrehozásakor 50 százalékos selejttermelést produkáltak. Ezek a vállalatok folyamatosan építették ki az üzletágukat és javítottak a termelékenységen és a minőségen, az új gyáraikat pedig már ezen tapasztalatok mentén állították üzembe, az SK On viszont új szereplő, így a tanulási görbéje is a kezdeti fázisban van. Az iparág általában több mint három évnek tekinti azt az időszakot, amely egy új akkumulátorgyár hozamának stabilizálásához szükséges.

Tavaly az SK On a minőségi problémák megoldására új operatív igazgatói (COO) pozíciót hozott létre, és az SK Hynix korábbi elnökét, Jin Kyo-won-t nevezte ki a posztra. A koreai társaság tőle várja, hogy a magyarországi és amerikai üzemek termelési problémája megoldódjon.

Címlapkép: Portfolio.