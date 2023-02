Senki sem számított ekkora árrobbanásra Magyarországon: fájdalmas év elé nézünk

Minden elemzőt meglepett a januári inflációs adat. Olyan gyorsan nőttek az árak, amire 1996 februárja óta nem volt példa. A tavalyi 14,5% után idén éves átlagban 18% feletti áremelkedés jöhet a szakértők szerint.

Az előzetesen várt 25% helyett 25,7%-ra emelkedett januárban az infláció Magyarországon, a Portfolio által megkérdezett szakértők közül senki sem számított ilyen magas értékre.

„A mai vártnál erősebb inflációs adat fényében nagyon valószínűnek tartjuk, hogy a januári lehetett az inflációs csúcspont. Információink arra engednek következtetni, hogy néhány termékkör esetében a közeljövőben markánsabban fékeződik majd az infláció. Itt elsősorban az üzemanyagokra, élelmiszerekre és a tartós fogyasztási cikkekre gondolunk. Mivel azonban a szolgáltatások esetében további áremelkedésre számítunk, így a következő hónapokban csupán nagyon mérsékelt ütemben fékeződhet az év/év inflációs mutató. Komolyabb lejtmenetre áprilistól kerülhet sor, amikor a bázishatások is már érdemben segítik a mutató csökkenését” – írja Virovcáz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Az idei év egészét nézve az ING továbbra is a tavalyit (14,5 százalék) érdemben meghaladó, 18,5 százalékos átlagos inflációt vár. Jó hír azonban, hogy reálisnak tartjuk azt az elképzelést, miszerint az év végére már 10 százalék alá mérséklődhet az áremelkedési ütem – emeli ki a szakértő.

Szerinte a tartósan magas inflációs környezet veszélye ugyanakkor nem hárult el. A rendkívül dinamikus bérnövekedés az év második felében már pozitív reálbérnövekedésben ölthet testet. Mindez támogathatja a gazdasági kilábalást a technikai recesszióból. Ugyanakkor mindez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a vállalatok ismételten visszanyerik ármeghatározó képességüket, újabb átárazásokat elindítva ezzel. Egyszerűen fogalmazva, jelentős esélyét látjuk az ár-bér spirál kialakulásának vagy erősödésének, ami tartósan magas inflációs mutatóval fenyeget – fogalmazott Virovácz.

Úgy véli, hogy a monetáris politika továbbra is türelemmel figyeli majd a beérkező adatokat és kivár a kamatvágási ciklus megkezdésével. A mai adat jegybanki beavatkozást nem igényel, továbbra is szigorú marad a monetáris politika, az infláció ellen küzdelmet hagyva a fókuszpontban – zárja kommentárját.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető közgazdásza kiemelte, hogy az élelmiszerek havi inflációja magas maradt, 2,4 százalékkal nőttek az árak ebben a főcsoportban, ez azonban nem már nem hozott különösebb újdonságot. Az éves szintű élelmiszerinfláció így januárban elérte a 44 százalékot. A járműüzemanyag árak szintén nőttek - a december eleji árstop kivezetés áthúzódó hatásai miatt - lényegében erre is számítottunk. Alulbecsültük viszont a jövedéki adó emelés áremelő hatását az alkohol- és dohánytermékek esetében, melyek így 3 százalékkal drágultak hó/hó alapon. Az általunk vártnál jobban drágultak a szolgáltatások is (2,4 százalék), meglehetősen erős év eleji átárazási hajlandóságról tanúskodva a szektorban, amit részben a minimálbérek emelkedése fűthetett. És végül negatívan értékelhető, hogy dacára a konszolidálódó forintárfolyamnak és az alacsonyabb importált inflációnak, a tartós fogyasztási cikkek további 1 százalékkal drágultak havi szinten, azaz egyelőre nem látszik az ipari termékek inflációjának fékeződése sem – írja az elemző.

Öröm az ürömben, hogy a bár a teljes inflációs mutató a vártnál jobban gyorsult, a maginfláció emelkedése valamelyest visszafogottabb volt. A maginflációs mutató így 25,4 százalékon állt januárban, s ezzel kissé a teljes infláció mutató alá került. Összességében azonban a januári infláció emelkedés meglehetősen széles bázisú maradt, bár egyszeri hatásoknak is nagy szerepe volt a vártnál gyorsabb emelkedésben – foglalja össze Nyeste Orsolya. Az elkövetkező hónapokban csillapodhat a havi drágulás üteme, de a januári tényadat megerősítette, hogy a globális infláció csökkenésének kedvező hatásai a magyar inflációban csak jókora késéssel fognak megjelenni. A fenti folyamatok feltehetően megerősítik az MNB-t a szigorú monetáris politika fenntartása melletti elköteleződésében. – zárja kommentárját.

„A januári inflációs adat várakozásunk (25 százalék) felett alakult. Előrejelzésünk azon alapult, hogy az inflációt hajtó mögöttes tényezők lendülete megtört, és lassan csökkenés kezdődhet a bázishatások miatt is” – írja Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Előrejelzésünkhöz képest a nagy eltérést a szolgáltatások januári átárazódása szolgáltatta, ahol a nem piaci tarifák (autópályadíj, parkolás) mellett a piaci szolgáltatások (közlekedés, tv és internet előfizetés, szabadidő, kultúra, üdülés) is számottevően drágultak. Szerinte az idén a gazdasági lassulás ellenére az infláció viszonylag magas szinten ragadhat, 2023-ban az éves átlag 18,3 százalék körül alakulhat, ráadásul felfelé mutató kockázatokkal (pl. ársapkák eltörlése) is kalkulálhatunk. Emiatt a jegybank legutóbbi ülése után mutatott kifejezetten óvatos hozzáállása is indokolt.

Címlapkép: Getty Images