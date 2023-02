Kiszivárgott egy újabb jel: tényleg fájnak az oroszoknak az olajszankciók - Komoly válaszcsapásra készülnek

Portfolio 2023. február 11. 17:46

Bár a valóságban 30-32 dollárral olcsóbb az orosz urali típusú kőolaj ára az Európában irányadó Brentnél, de akkor is úgy számolja az orosz pénzügyminisztérium a különféle adónemeket, hogy fixen csak 20 dollárral olcsóbb, mert így több adóbevételt tud beszedni – tudta meg a Reuters a pusztán adóbevétel növelési okokkal magyarázható tervet. Ez egy újabb jel a napokban arról, hogy igencsak fájnak az orosz gazdaságnak az uniós olajszankciók, illetve a 60 dolláros olajársapka, amelyről éppen pénteken állapította meg a G7 koalíció egyik illetékese, hogy nagyon is működik és eléri a célját. Az orosz fájdalmak egyik jele a hatalmas januári költségvetési hiány után az, hogy az oroszok márciusban önkéntesen napi félmillió hordóval vissza akarják fogni a nyersolaj kitermelést azért, hogy hátha feljebb tudják tornászni az árakat, és így több bevételre tudnak szert tenni. Eközben a rubel kilenchavi mélypontra esett, így a devizában szerzett bevételek is többet érnek odahaza.