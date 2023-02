Kijött a hét legfontosabb adata: tovább csökkent az infláció az USA-ban, de így sem túl jó a helyzet

Januárban csökkent az éves infláció az Egyesült Államokban, de a várt felett alakult az áremelkedés mértéke, akárcsak a maginfláció. Az előző hónaphoz képest nőttek az árak az elemzői várakozásoknak megfelelően. A mai közlés összhangban van az infláció csökkenéséről szóló várakozásokkal, de a csökkenés mértéke elmarad az elemzők által várttól.

Felemás inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból: januárban az éves áremelkedés mértéke 6,4% volt, ami kis csökkenést jelent az előző havi 6,5%-hoz képest. Csakhogy az elemzők ennél markánsabb csökkenésre számítottak, a Reuters konszenzusa 6,2% volt.

A maginflációnál ugyanez a helyzet: az előző havi 5,7%-os éves maginfláció után az áremelkedés mértéke 5,6% volt. Az elemzők azt várták, hogy 5,5% lesz a maginfláció éves mértéke. A magindex nem tartalmazza a volatilis árú élelmiszerek és az energia árváltozását, ezáltal jobban meg tudja ragadni az alapinflációs folyamatokat, és emiatt a Fed is nagyobb figyelmet fordít neki. Az inflációs főmutató ezzel szemben a kínálati tényezők hatása miatt csökken. A jelenlegi adatokból az olvasható ki, hogy a főmutató és a magindex közelítésével mérséklődik a fő inflációs index esése is.

Az előző hónaphoz képest nőttek az árak az Egyesült Államokban, 0,5% volt a havi bázisú infláció, ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Az élelmiszereket és az energiát nem számítva 0,4%-kal nőttek az árak januárban decemberben képest, ez mind az elemzői konszenzussal, mind az előző havi áremelkedés mértékével egybeesik.

A mai adat kétféleképp értelmezhető: egyrészt megnyugtató, hogy tovább csökkent az infláció éves mértéke, másrészt a csökkenés lassulása figyelemfelkeltő.

Az amerikai infláció a globális részvény- és devizapiacok mozgása szempontjából a legmeghatározóbb tényező. A piac azt árazza, hogy az infláció csökkenése miatt a Fed lassan leáll a kamatemelésekkel, év végén pedig akár kamatot is vághat. Ez a várakozás lendületet adott a részvénypiacoknak és az eurónak is a dollárral szemben, és a forint is ennek hatására erősödik. Mivel a mai adat további inflációcsökkenést mutat, nem valószínű, hogy fordulni fog ez a trend a mai közlés hatására. Az azonnali dollár-reakcióban kis kilengések után nem látunk elmozdulást.

Figyelmeztető jelek ugyanakkor bőven vannak. Egyrészt a mai adat az infláció vártnál lassabb csökkenését mutatja, holott az áremelkedés mértéke még mindig a Fed célja felett van, a jegybank 2%-os éves áremelkedést tart ideálisnak. A jegybank sokszor elmondja, hogy az infláció csökkenése elakadhat, ezért nagyin messze vagyunk még attól, hogy győzelmet hirdessünk felette.

Ebből a szempontból aggasztó az amerikai munkaerőpiac túlhevültsége is. Januárban a vártnál sokkal jelentősebben nőtt a foglalkoztatottság, ami pedig a növekvő bérekkel együtt a bértömeg-kiáramlás jelentős növekedését vetíti előre, azaz a keresleti nyomás fokozódását. Figyelnünk kell tehát a következő hónapok adataira, mert lehet, hogy az inflációval kapcsolatos optimizmus korai.

