Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a legfrissebb heti adatok

830 új fertőzöttet és 31 halálesetet regisztráltak a múlt héten Magyarországon, mindkét szám kis mértékben magasabb csak az egy héttel korábbinál.

A Koronavírus Sajtóközpont tájékoztatás alapján az előző heti 825 után a múlt héten 830 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 194 102-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Az egy héttel korábbi 337-ről 12 fővel csökkent a kórházban ápoltak száma: 325 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen az előző heti 8-cal szemben.

Meghalt a múlt héten 31 beteg. Az előző héten ez a szám 30 volt, tehát itt is minimális növekedésről beszélhetünk, mint az új fertőzöttek számánál.

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 421 732, közülük 6 208 908-an a második, 3 904 788-an a harmadik, 423 608-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták.

Az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Címlapkép: Getty Images