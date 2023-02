Már látjuk a fényt az alagút végén: nem is lesz itt semmilyen válság?

Nem olyan negatív a hangulat a gazdaságban, mint ősszel, aki pedig a visszaeséstől való félelem idején mer beruházni, fejleszteni, nagy előnybe kerülhet a konjunktúra kezdetén. Van ok az optimizmusra, a vártnál jobban indult a 2023-as év, ám a szomszédban dúló háború és az Európában kimagasló magyar infláció még tartogathat pofonokat.

Megjelent a fény az alagút végén – és nem, nem a vonat közelít felénk. Bár még várnunk kell arra, hogy megpillanthassuk a kék eget, azt bolondnak semmiképp se nevezzük, aki most is optimista. Ebben a szituációban egyet tehet minden vállalkozás: két lábbal álljon a gázon, meneküljön előre, fejlesszen, értékesítsen, mert csak így lehet eredményesen túlélni ezt az átmeneti időszakot. Tavaly óriási volt az energiapara, brutális drágulástól szenvedett mindenki, különösen augusztusban, amikor akár tízszeres árakkal is találkozhattunk.

A tízszeres drágulás horror, a háromszoros menedzselhető

Az enyhe télnek és az energiaspórolásnak hála ez a folyamat megfordult: a gáz a 350 eurós szintről 60 alá süllyedt, az áramot pedig nem hat-kilencszeres, hanem három-négyszeres áron értékesítik az energiaválság (ami nem 2022. február 24-én kezdődött…) előtti időkhöz, vagyis a 2021. év eleji szintekhez képest – és hogy tud örülni ennek is az ember! A drágulás mérséklése egyértelműen segíti a gazdaság talpra állását, a válságból való kilábalás esélyeit, hiszen

Magyarországon nagyon sok cég képtelen lett volna kifizetni a számlákat, a tízszeres energiaárakat pedig nem lehet beépíteni az árakba, nem fogadja el a piac. A háromszorost még csak-csak.

Természetesen sok múlik azon, meddig maradnak így az árak, és aztán melyik irányba változnak, ám van ok a bizakodásra, látva, hogy több forrásból érkezik a gáz Európába, és épülnek az új LNG-terminálok, megnyugodtak a kedélyek, és belátható időn belül megoldódik az energiát érintő krízis. A korábbi, rendkívül olcsó energiát el kell felejteni, de a három-négyszeres ár tartható lesz. Muszáj normalizálni a helyzetet, hiszen óriási piaci veszély leselkedik Európára: mivel az Egyesült Államokban és Kínában nem drágult ilyen ütemben az energia, egyre inkább sérül kontinensünk versenyképessége. Számos gyártóvállalat elindult Amerika felé, de újra előtérbe kerülhet az ázsiai beszállítás lehetősége, függetlenül attól, hogy a koronavírus berobbanásakor a cégvezetők egyszer már ráeszméltek, hogy muszáj közelebb hozni az ellátási láncokat Európához. Semmi sem tart örökké, a jelentős árkülönbözet elfeledtetheti a döntéshozókkal, hogy nem is olyan régen még az ellátásbiztonság érdekében akarták visszaterelni a gyártást, közelebb a fogyasztókhoz.

A csapból is az folyt, hogy „mind meghalunk”

Biztató, hogy már egyáltalán nem olyan gyászos a hangulat a gazdaságban, mint ősszel. Néhány hónapja semmi mást nem lehetett hallani reggeltől estig, minthogy recesszió, recesszió, recesszió, amit végül a friss gazdasági adatok vissza is igazoltak, hiszen a magyar gazdaság technikai recesszióba csúszott. Ha a csapból is az folyik, hogy „mind meghalunk”, akkor a legtöbben értelemszerűen visszafogják a beruházásokat, fejlesztéseket, és még azok is lassítanak, akiknek az emelkedő kamatkörnyezet idején rendelkezésre áll a megfelelő forrás.

Ennek a hatásait a hazai termelő-gyártó iparvállalatok is érezték: többen számoltak be arról, hogy a tavalyi év második felében nagy mennyiségű ajánlatot készítettek el, tehát az igény adott volt, viszont ténylegesen nem indultak el a beruházások, végül nem nyomták meg a zöld gombot, pedig ott volt felette a kéz. Ennek a trendfordulóját tapasztalta számos piaci szereplő december közepén. Rengeteg megrendelés érkezett, és ez a tendencia azóta is tart, tapasztalataim szerint a január jó néhány ipari kkv-nál olyan erős volt, hogy pár hét alatt csaknem fél évre elegendő munkára szerződtek le. Érdemes rendszeresen figyelni a németországi üzleti hangulatindexet, mert ha az javul, nálunk is jönnek a megrendelők. Természetesen a kincstári optimizmus mellett is be kell látni, hogy akadhatnak még kisebb-nagyobb hullámvölgyek, jöhetnek még pofonok.

Kockázatok és mellékhatások

Láthatók negatív tényezők és kockázatok, hiszen a háborúnak sajnos nincs vége, nem tudjuk, meddig tartanak a szankciók, és mi lesz az orosz gazdasággal, ám azt igen, hogy az őrült áruhiány és a beszállítói láncok akadozása enyhült, az energia- és konténerárak mérséklődtek. A gyártócégek ügyféloldalán sokan vannak azok, akik nagyon tartottak ettől az időszaktól, iparági tapasztatok szerint a Covid előtti rendelésállomány 50-60 százalékával számoltak ősszel januárra vonatkozóan, ehhez képest 85 százaléknál tartanak egészen március végéig.

Élénkülhet a gazdaság, javul a hangulatindex, a reálgazdaság jobb állapotban van, mint azt a magas energiaárakra alapuló előrejelzések mutatták, így lehet abban bizakodni, hogy a recesszió idén érdeklődés hiányában elmarad.

Maga a fogalom, a recesszió kelti a félelmet. Legyünk őszinték, hatalmas problémát nem okozna, ha 0,5 százalékkal csökkenne a gazdaság teljesítménye 2023-ban – elvégre a 0,5 százalékos bővülés mindössze 1 százalékpontnyi különbséget jelent. Ha viszont (éves átlagban) elmarad a rémisztőnek hangzó recesszió, a cégek nem húzzák be a kéziféket, így a 0,5 százalékos GDP-bővülés akár sokkal jobb is lehet. Az év végén remélhetőleg már a nyomát sem érezzük a problémáknak, jövőre elindulhatunk felfelé, 2025-ben pedig rendeződhetnek a sorok a gazdaságban – viszont aki a recesszióhoz közeli környezetben hanyagolja a beruházásokat, biztosan versenyhátrányba kerül majd a konjunktúra idején.

A luxusberuházásokat mellőzni kell

Jóval kisebb kockázattal jár most egy beruházás elindítása, mint az őszi, negatív hangulatban. Ész nélkül nem lehet csinálni semmit, a túlköltekezéstől óva intünk mindenkit, de ha rendelkezésre áll a kellő forrás, van igény az új gépre, ott pihen a fiókban a termékfejlesztés terve, akkor érdemes megvalósítani, hogy ne a fellendüléskor kelljen ezeket a folyamatokat elindítani. Csúcstechnológia nélkül nem lehet versenyképességről beszélni, azt meg kell vásárolni, hogy értéket teremtsünk, és a marketingkiadások csökkentése is hatalmas hiba. A luxusberuházásokat viszont mellőzni kell, és a tartalékképzés is elengedhetetlen, hogy túl lehessen élni a háborúra, világjárványra vagy recessziós félelemre épülő visszaesést, megtarthassuk a munkavállalóinkat. Több partnernél is azt lehet látni, hogy megindultak a fejlesztések, éppen a recessziós félelmek enyhülése miatt, hiszen aki ebben a szituációban kimarad, az lemarad, és elhúz mellette a konkurencia.

A gazdasági lendület persze nem enyhíti – sőt… – az inflációs nyomást.

A magyarországi élelmiszerárak tekintetében Európában példátlan a drágulás, és ennek nem kizárólag az energiaárak növekedése az oka, van benne egy erős spekuláció is, indokolatlan az ilyen mértékű emelkedés. Mindez nagy problémát jelent, hiszen az elszálló infláció bérnyomást eredményez, ami rontja hazánk versenyképességét. Leszakadhatunk a környező országoktól, ha a hatékonyság és a termelékenység nem nő úgy, ahogyan a bérek. A lakosság a kiadásainak jelentős százalékát élelmiszerre fordítja, amennyiben az árak a boltokban magasan vannak, béremelési igényt generálnak – ha pedig a magyar infláció duplája az európai átlagnak, eszméletlenül rontja a lehetőségeinket. Éppen ezért minél hamarabb le kell törni az inflációt, hogy mérsékeljük a magas áremelkedés negatív hatásait. Az energiaárak csökkenésétől ezt is remélhetjük, ami lendületet adhat a gazdaságnak is, így összességében reális forgatókönyv, hogy a recesszió 2023-ban elmarad.

