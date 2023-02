Újabb városban derült ki, hogy a sebességcsökkentés nagyon hasznos

Beváltotta a hozzáfűzött reményeket a sebesség csökkentése Londonban: jelentősen mérséklődött a balesetek száma az érintett utakon.

2020 márciusában a Transport for London (TfL) 20 mph (32,2 km/h) sebességkorlátozást vezetett be a város azon területein, ahol egyébként dugódíjat is kell fizetni. Ez annak a "Vision zero" programnak a része, amellyel 2041-re nullára szeretnék csökkenteni a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek számát.

Jelenleg London útjainak több mint felén van 20 mph-s sebességkorlátozás, ebből közel 110 km a TfL hálózatán található. A cég most azon dolgozik, hogy 2024-ig 220 km-en csökkentse a sebességet London bel- és külterületén, és azt tervezi, hogy márciusban új, 20 mérföld/órás sebességkorlátozást vezet be több mint 28 km-en

Camden,

Islington,

Hackney,

Tower Hamlets

és Haringey útjain.

A bevezetés óta az autós ütközések száma 25 százalékkal csökkent (406-ról 304-re), a súlyos vagy halálos balesetek hasonló arányban csökkentek 94-ről 71-re.

A legnagyobb veszélyben a gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek, stb. vannak, de a 20 mérföldes korlátozással 36 százalékkal csökkent a gázolások száma is, ha pedig csak a gyalogosokra szűrünk, akkor 63 százalékos a visszaesés a cég közleménye szerint. 20 mph-nál ötször kisebb a tragikus kimenetelű gyalogosgázolás esélye, mint 30-nál, amely 48,3 km/h.

Mindemellett pedig nem nőttek a dugók és a torlódások sem.

Abban egyébként konszenzus van, hogy a járművek sebessége döntő fontosságú, hogy mennyire súlyosak az esetleges balesetek. A probléma pedig nagy, ugyanis Londonban 2022-ben 476,7 ezer gyorshajtásos esetet rögzítettek, amely 72 százalékos növekedés 2021-hez képest.

Címlapkép: Getty Images