Van remény az USA-EU konfliktus tárgyalásos rendezésére

Nem tart attól, hogy kereskedelmi háborúvá válik az amerikai inflációcsökkentő törvény nyomában kialakult Európai Unió és Egyesült Államok közötti vita. Az IRA esetében több kedvezményről is folynak tárgyalások, jöhetnek további enyhítések az EU-s cégek számára - közölte Jose W. Fernandez amerikai gazdasági növekedésért, energiáért és környezetvédelemért felelős államtitkár a Portfolio kérdésére, aki szerint az orosz-ukrán háború kapcsán látszódik, hogy a nyugati szankciók működnek, Európa pedig le tud válni az orosz energihordozókról.

"Biden elnök világosan kijelentette, hogy ki fogunk állni Ukrajna mellett. Azt hiszem, valami, amire Putyin nem számított, az az, hogy a szövetségeseink és partnereink is szolidárisak lesznek" - jelentette ki az amerikai külügyminisztérium sajtóeseményén Jose W. Fernandez amerikai gazdasági növekedésért, energiáért és környezetvédelemért felelős államtitkár szerdán. A politikus jelenleg Párizsban folytatott tárgyalásokat Ukrajna ügyében, valamint az uniós partnerekkel való gazdasági együttműködésekről.

Mint ismertette, az Egyesült Államok nem hagy fel Ukrajna támogatásával, emlékeztetett, hogy a decemberben aláírt kiegészítő előirányzati törvényjavaslat 45 milliárd dollár további támogatást nyújtott Ukrajnának az amerikai költségvetésből. Hozzátette, hogy már több mint 50 milliárd dolláros támogatást folyósítottak a háború kezdete óta Ukrajnának. Fontosnak nevezte, hogy az Európai Unió is elkötelezett Kijev támogatásában, és több milliárd eurónyi segélyt utalt a háború sújtotta országnak. Azt is kiemelte, hogy a szankciók és az exportkorlátozások révén is egység van az Egyesült Államok és az EU között.

Fernandez szerint jól látszik, hogy a nyugati büntetőintézkedések működnek, Oroszország olaj- és gázexportja is visszaesett, amely jelentős bevételkiesést jelent Oroszország. Az EU kapcsán lenyűgözőnek tartja, hogy milyen egység alakult ki a tagállamok között. "Évekig Oroszországtól függött a gázimport 50%-a, most kevesebb, mint 15% érkezett az unióba" - tette hozzá.

Mi támogatjuk és támogatni fogjuk az EU-t abba, hogy elérje az energiafüggetlenséget, és szembeszáll az orosz energiaexport fegyverként való használatával. A támogatásunk magában foglalja az alternatív gázellátás biztosítását, de azt is, hogy megpróbáljuk előmozdítani a megújuló energiatermelésre, a szél- és napenergiára való átállást, amelyben az EU már több mint egy évtizede vezető szerepet játszik" - jelentette ki Fernandez. Jelezte, hogy bár az Egyesült Államok az LNG-szállítmányok révén segít a gázellátás biztosításában, de hosszútávon a megújuló energiás termelők jelenthetnek megoldást az energiaszükség kielégítésére.

Pont a tisztaenergia miatt van vita az USA és az EU között

Az Egyesült Államok államtitkára viszont ezzel pont egy olyan területet említett, ahol egy kereskedelmi konfliktus kezd körvonalazódni az Európai Unióval szemben: a Biden-adminisztráció inflációcsökkentő törvénye 370 milliárd dolláros támogatási kerettel próbálja fokozni az amerikai belföldi gyártást, energiatermelést, főként a tisztatechnológiás átállás elősegítésével. Mindez párosul védővámokkal, adókedvezményekkel és egyéb pénzügyi ösztönzőkkel is, amely hátrányosan érinti az európai cégeket. Éppen ezért az Európai Unió többször bírálta már Washingtont a protekcionista lépésekért, kérte az amerikai szabályok fellazítását. Mostanra a helyzet olyan fázisba jutott, hogy az Európai Bizottság saját, rivális támogatói programot hirdetett, lazítani az állami támogatási szabályokon és új pénzügyi ösztönzőket alkalmazna.

A Portfolio kérdésére Fernandez jelezte, hogy az Egyesült Államok aktívan tárgyal az Európai Unióval az inflációcsökkentő törvény egyes kérdéseiről, bizonyos engedményeket már biztosítottak is például az elektromos járművek esetében.

Az IRA jelentette üzleti és kereskedelmi lehetőségek, valamint hátrányok nem egy zéróösszegű egyenletet adnak ki. Azért, hogy az USA jól jár, nem jelenti azt, hogy az európai vállalatok elbuknak, és fordítva sem igaz ez. Most tárgyalásokat folytatunk az EU-val az erre létrehozott munkacsoporton belül

- közölte a politikus egy kérdésre.

Szerinte az IRA-nak nem volt célja, hogy bárki is hátrányba kerüljön. "Nem az európaiak hátán fogjuk elérni az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat" - tette hozzá.

Portálunknak elmondta, úgy látja, hogy közös célja az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak, hogy a klímaváltozást megállítsuk, szerinte mindkét félnek világos "hogy az éghajlatváltozás miatt bolygónk egzisztenciális fenyegetettséggel néz szembe". Az IRA mindössze ezt akarja kezelni, ezért is biztos benne, hogy az EU-USA tárgyalásokon sok kérdésben megállapodásra tudnak jutni.

"Ezek a megbeszélések jelenleg is folynak az EU és az USA között. Azonban be kell látnunk, hogy a jogszabályokat nem lehet megváltoztatni. Lehet, hogy a rendeleteken alapuló megállapodásokat tudunk kötni, de a jogszabályok maradnak" - tette hozzá Fernandez.

Címlapkép: Dwayne Senior/Bloomberg/Getty Images