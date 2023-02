Látszólag biztató hírt kapott Brüsszelből Paks II., de a németek keresztbe feküdhetnek

Portfolio 2023. február 17. 17:40

Kivették a tizedik uniós oroszellenes szankciós csomagból az orosz nukleáris energia ágazatra, illetve a vezető képviselőire tervezett szankciókat, de közben kiderült, hogy a német exportengedélyezési hatóság nemcsak a Paks II. projekt kapcsán blokkolja egyelőre a Siemens Energy felé az engedély megadását, hanem a török atomerőmű felé is, amibe ugyanolyan orosz blokkok kerülnének. Közben maga a német cég szóvivője ismerte el, hogy az ilyen ügyekben a politikának elsőbbsége van és a szankciós kereteket be kell tartani. Az is kiderült, hogy a Paks II. kapcsán kötött kivitelezési és finanszírozási szerződés módosítása is terítéken van, igaz állítólag csak technikai módosításokról van szó.