Az Aldi-leánynál már 26-44 százalékkal nőttek a bérek

Az ALDI International IT Services Kft. újabb béremelést hajtott végre: 2023 elejétől további 10%-kal növelte munkatársai bérét, így egy év alatt pozíciótól függően 26% és 44% között emelkedtek a fizetések a cégnél - közölték.

Az alapfizetésen felül a cég munkavállalói ezentúl havi bruttó 50 000 forintot kapnak a második használt idegen nyelv után.

Az idegen nyelvet beszélő gyakornokok kezdő fizetése már meghaladja a bruttó 400 000 forintot, míg a jelentős tapasztalattal rendelkező szenior IT technikai szakemberek esetében a 7 számjegyű fizetés az általános.

Az AIIS budapesti és pécsi központjának jelenleg közel 600 munkatársa látja el 4000-nél is több európai ALDI-üzlet, valamint 55 logisztikai központ és irodaház IT-rendszerének gondozását. A vállalat 8 országban, több mint 29 000 felhasználó IT-támogatásáért felelős, illetve üzleti szolgáltatásokat – például ügyfélszolgálat, könyvelés, utazásszervezés – nyújt, továbbá szoftverfejlesztést végez.

Az AIIS-t IT-támogató feladatok ellátására alapították, de a vállalat számos szoftverfejlesztési megbízást kapott cégcsoporton belül az elmúlt évek során. Az AIIS fejleszti például az ALDI online vásárlást támogató szoftvereit, és teszteli az ALDI valamennyi kasszarendszerét, Ausztráliától az Egyesült Államokig.

Újabb létszámbővítés 2023-ban

A cég munkatársainak létszáma több mint 60%-kal nőtt egy év alatt, vagyis több mint 300 munkahelyet hozott létre a cég Magyarországon, az általa nyújtott szolgáltatások száma pedig egytizedével bővülve 370 fölé emelkedett az elmúlt 12 hónap során.

Az ALDI Süd vállalatcsoport újabb feladatokkal bízta meg az AIIS-t, ezért a cég 2023-ban további 150 magyarországi munkahely létrehozását tervezi. A munkakörök nagy része otthonról is ellátható feladatokat takar, így az ország bármely részéből lehet pályázni.

Új embereket keresnek

„Egyrészt az ALDI Süd csoporttól érkező új megbízások ellátására informatikai támogatást végző, illetve ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégákat keresünk. Itt alapvető elvárás az idegen nyelvek magas szintű ismerete, de pályakezdők, friss diplomások vagy pályaváltók jelentkezését egyaránt várjuk. Másrészt tapasztalattal rendelkező, szenior informatikusoknak nyújtunk lehetőséget: üzleti, IT, people management, project management, infrastruktúrát érintő, mérnöki és fejlesztői területen keresünk munkatársakat, illetve szoftverfejlesztőket, továbbá SAP tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is várjuk az áruszállítás, a logisztika és a beszerzés terén. Mindemellett agilis csapatok irányítására SCRUM mastereket is keresünk” - mondta Szabados Gábor ügyvezető igazgató.

Az AIIS saját akadémiát hozott létre, az ALDI Talent Campust, amely a pályakezdők és pályaváltók felkészítését végzi, és biztosítja munkavállalóinak a mindennapi munka során szükséges nyelvi és informatikai tudást. Az első, nyelvi képzést nyújtó Jump Start Program már el is indult, az ebben részt vevők heti 20 óra munka mellett 20 órányi német nyelvi tréningben részesülnek.