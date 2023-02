Baj van Velencében – Kiszáradnak a világhírű csatornák

Megsínylette Velence a hetek óta tartó száraz téli időjárást Olaszországban, holott a városban általában az árvíz szokott probléma lenni. A Reuters beszámolója szerint Olaszország újabb szárazsággal nézhet szembe, mivel az Alpokban a szokásos hómennyiség kevesebb mint felét kapta.

Ez okozza most részben a problémát a tudósok és szakemberek szerint Velencében is, ahol a szokatlanul alacsony árhullámok miatt a gondolák, a vízitaxik és a mentőautók közlekedése is ellehetetlenült a híres csatornák némelyikén. Velencében emellett az esőhiánnyal, a magasnyomású rendszerrel, a teliholddal és a tengeri áramlatokkal is magyarázzák az alacsony vízállást.

A Legambiente környezetvédelmi csoport közlése szerint az olasz folyók és tavak súlyos vízhiánytól szenvednek. Az Olaszország legnagyobb folyójának számító Pónak az évnek ebben az időszakában 61 százalékkal kevesebb a vize, mint általában. A Garda-tó vízszintje is rekordalacsony szintre csökkent.

A lap megjegyzi, hogy Nyugat-Európa időjárását 15 napja egy anticiklon uralja, amely a késő tavasszal megszokott enyhe hőmérsékletet hozott. A friss előrejelzések szerint azonban napokon belül megérkezik az Alpokba a csapadék és a hó.

Címlapkép: Shutterstock