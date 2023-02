Remények és félelmek harca zajlik, amely a forintot is alaposan megviseli

Az előző hetekben fordulat következett be a piacokon, a dollár erősödésével együtt a forint is gyengülni kezdett az euróval szemben, a hangulatváltozás meglátszódott a részvény- és kötvénypiacokon is. Mindennek az oka az, hogy a legutóbbi adatközlések aggodalmat ébresztettek a piaci szereplőkben az amerikai infláció csökkenésével kapcsolatban, ez tisztán látszik a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozás változásán is. Mivel mostanság a forintot is a tengerentúli folyamatok mozgatják, az amerikai inflációs kilátások meghatározóak lesznek a magyar deviza szempontjából. A következőkben az inflációs kilátások változását mutatjuk be nemzetközi kötvénypiaci folyamatokon keresztül.

Mit jelentenek az emelkedő kötvényhozamok?

Nem hétköznapi jelenségnek vagyunk tanúi immár több hónapja: az amerikai kötvénypiacon felborult a rend, a rövid lejáratú kötvények hozamai messze meghaladják a hosszú lejáratú kötvényhozamokat (azaz inverz a hozamgörbe). A világ egyik legfontosabb eszközének árazása számtalan hatással bír világszerte, az amerikai kötvény-árfolyamok esését és emelkedését minden eszköz leköveti globálisan – a fejlett részvénypiacoktól kezdve egészen a feltörekvő devizákig (a forint jelenlegi heves kilengéseiben is az amerikai folyamatok játsszák a legfőbb szerepet).

Az inverzátsnak ugyanakkor a hozamváltozásokon túl van egy fontosabb olvasata is.

Mielőtt erre rátérünk, röviden nézzük meg, mi a helyzet most a kötvénypiacokon. Az amerikai hozamok emelkedését a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozás mozgatta, 2021 végén azért indultak emelkedésnek a hozamok, mert a befektetők a magas inflációt látva arra számítottak, hogy a jegybank emelni fogja az irányadó kamatot. Ezt már azelőtt beárazták az eszközökbe, mielőtt a kamatemelés megtörtént volna – sőt, már akkor, amikor a Fed még egy szót sem ejtett a kamatemelésről.

A kötvényhozamok általában együtt mozognak a jegybanki irányadó kamattal (és az azzal kapcsolatos hosszú távú várakozással): ha a jegybank egy kamatdöntéssel magasabb kamatot garantál a betétekre, akkor a befektetők is a korábbinál (és a jegybank kamatnál is) magasabb hozamot várnak el a kötvény-befektetéseikre. Azaz ilyenkor a másodpiacon forgó kötvények automatikusan leértékelődnek, az új kibocsátás pedig eleve magasabb hozamon történik. Ez történt 2022-ben szinte végig: ahogy nőttek az inflációs várakozások – azaz a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozás is folyamatos felfelé módosult -, úgy nőttek a hozamok is.

Novemberben aztán volt egy megnyugvás, a hozamok stabilizálódtak, ahogy egyre több jele volt a csökkenő inflációnak. A piac elhitte, hogy a Fed kamatpályája már nem nő jelentős mértékben, azaz nem kellett már felfelé módosítani a kamatárazást. Ez hozzájárult a fordulathoz a dollár árazásában is, az amerikai deviza ősz közepe óta látványosan gyengült, és a részvénypiacon is enyhült a nyomás. Legalábbis átmenetileg.

Újabb irányváltás jöhet

Idén februárban viszont egy kisebb fordulat látszik kibontakozni. Először a januári munkaerőpiaci adat keltette fel a piaci szereplők figyelmét. A foglalkoztatottság a vártnál sokkal jelentősebb mértékben nőtt, és a foglalkoztatottság növekedésének csökkenő trendje eltört.

Ezzel egy időben a bérek is a szokásosnál nagyobb mértékben nőnek, noha a béremelések mértéke már mérséklődik. A foglalkoztatottság erőteljes bővülése és a magas béremelkedés együtt azt jelenti, hogy fogyasztói oldalról a kereslet erőteljes maradhat a következő hónapokban. Ez pedig inflációs szempontból nem túl kedvező.

Erre jött a januári inflációs adat, amely szintén rontott a hangulaton. Az éves áremelkedés mértéke ugyan csökkent, de a dezinfláció sokkal kisebb volt a vártnál. Az infláció csökkenésének lassulása nagyon magas szinten, 6% felett következett be, miközben a Fed 2%-os inflációt tart kívánatosnak. A munkaerőpiaci adatok a lassuló dezinflációval együtt felébresztették a szunnyadó aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az infláció mégsem fog gyorsan visszatérni a jegybanki célhoz (a Fed egyébként következetesen figyelmeztet ennek veszélyére).

Ez pedig nyilván magasabb kamatpályát vetít előre.

A befektetők kamatvárakozása meg is nőtt ennek hatására. Noha nem is olyan rég még a márciusi kamatpálya-tetőzést áraztak a határidős piacon, az előző pár hét eseményének hatására ma már júniusra is emelést áraz a piac, ez 3 további emelést jelentene – és a várakozások a további emelések felé mozdulnak. Abban is egyre kevésbé biztosak a kereskedők, hogy év végén kamatvágás lesz, de a szűk többség még mindig ezt árazza.

Tartós fordulatról beszélhetünk, amely után a dollár felfelé (és ezzel együtt a forint lefelé), a kötvény- és részvényárfolyamok pedig lefelé indulnak? Nem tudhatjuk. Az irányt alapvetően a beérkező adatok, valamint a jegybanki nyilatkozatok fogják meghatározni. Különleges helyzetben vagyunk most, fontos adatközlésre két hétig nem kerül sor (a februári munkaerőpiaci adat március elején, az inflációs adat március közepén érkezik). Így alapvetően az lesz majd meghatározó, hogy a Fed jegybankárai milyen nyilatkozatokat tesznek, és ezek alapján (de ezek hiányában is) a piac melyik szcenáriót hiszi el épp: az infláció további meredek csökkenését, vagy a dezinfláció várható megakadását. Akármelyik irányba is veszik fel a kereskedők a pozíciókat, az a forint árazását is meghatározza.

Jelenleg épp az amerikai hozamok emelkedését (azaz árfolyamok esését) látjuk, ráadásul a hozamszintek már közelednek a csúcs felé – legalábbis ami a jelenlegi kamatemelési ciklust illeti, történelmi távlatokban a jelenlegi hozamszintek nem nevezhetőek kiugróan magasnak. Ezzel együtt erősödik a dollár gyakorlatilag minden fontos devizával szemben, a magas bétájú devizák – így a forint – pedig gyengülnek, a forint még az euróval szemben is.

Inverz, és akkor mi van?

A cikk elején említettük, hogy az amerikai hozamgörbe egy meglehetősen szokatlan állapotban van, inverzzé vált ugyanis, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a rövid lejáratú hozamok magasabbak, mint a hosszabb lejáratúak. Ráadásul ez az inverzitás nő, azaz a különbség a rövid lejáratok javára egyre jelentősebb.

A legszorosabban figyelt 2 és 10 éves lejáratok között a különbség már majdnem elérte az 1%-pontot (fenti ábra), de a még rövidebb lejáraton vizsgálva a különbség ennél sokkal látványosabb: a 3 hónapos kötvény éves hozama 1,2%-ponttal nagyobb, mint a 10 évesé (lenti ábra).

Nem nehéz megérteni, hogy az inverz hozamgörbe miért nem egy normális állapotot tükröz. Általánosan igaz, hogy a kötvénybefektetők hosszabb időtávú befektetésekre – a nagyobb kockázat miatt – nagyobb kamatprémiumot várnak el, mint rövidebb lejáratokon. Két éves időtávot sokkal könnyebb belátni, mint 10 évet. A kockázat ebben az esetben több dolgot is jelenthet: egy becsődölésre hajlamos ország (például Argentína), vagy egy kedvezőtlenebb kilátásokkal bíró, sérülékeny gazdaság (például Olaszország) esetén a kamat tartalmaz egy jó adag nemfizetési kockázatot is, de a stabil Egyesült Államok vagy Németország esetén a hosszabb lejáratok magasabb hozama inkább kamatkockázatot takar. Ki tudja azt ma, hogy 10 év alatt nem nőnek-e a kamatok? Ezt a kockázatot pedig beépítik a befektetők a hosszabb lejárat magasabb kamataiba is.

Épp ezért az USA esetén az inverz hozamgörbe leginkább azt jelenti, hogy a befektetői várakozások szerint a kamatok 10 éves időtávon alacsonyabbak lesznek, mint jelenleg. Ezt is többféleképp értelmezhetjük:

A piac azt árazza, hogy a Fed legyőzi az inflációt, emiatt pedig hosszabb távon kamatot lehet csökkenteni. Ez az inverz hozamgörbe pozitív olvasata.

A negatív olvasat az, hogy az infláció csökkenésével együtt a gazdaság is visszaesik, ezért kell élénkítenie a Fednek.

A legpontosabban viszont alighanem akkor járunk el, ha abból indulunk ki, hogy a közgazdászok mit tekintenek „normális kamatszintnek”, hiszen hosszú távon a kamatelvárás ehhez konvergál. 10 éves időtávon ez a semleges kamatszinttel egyenlő (ez az a szint, ahol a kamatok nem fogják vissza, de nem is stimulálják a gazdaságot). Nyilván a kamatok mindig változnak, néha a neutrális szint alá, néha fölé mennek, de általánosan helyes az a megállapítás, hogy amennyiben a kamat aktuálisan a semleges szint alatt – vagy csak kicsivel felette – van, akkor a hozamgörbe nem válik inverzzé (hacsak nincsenek nemfizetési kockázatok rövid távon), viszont ha jócskán fölé emelkedik, akkor szinte elkerülhetetlen az inverzitás. A rövidnél kisebb hosszú hozamok viszont azért kifejezetten érdekesek számunkra,

mert az Egyesült Államok modern történelmében az inverz hozamgörbét minden esetben recesszió követte legfeljebb 2 éven belül.

A fentiekből kiindulva az nem meglepő kicsit sem: ahogy azt bemutattuk, a hozamgörbe akkor válik inverzzé, ha a jelenbeli kamatszint a hosszú távon neutrálisnak vélt szint fölé nő, márpedig a semleges szint feletti tartományban a kamatok már visszafogják a gazdaságot. Az infláció letöréséhez pedig sokszor nem elég, ha a gazdaság csak lassul, visszaesés kell hozzá – azaz a jegybank maga okoz ilyenkor recessziót.

Akármennyire is elméletinek tűnik a fenti okfejtés, a történelmi példák mindig megerősítik az inverz hozamgörbe előrejelző szerepét. A 2019-es enyhe inverzitással kapcsolatban ugyanakkor sosem fogunk tisztán látni: tény, hogy lassult a gazdaság akkor, de a recessziót végül a koronavírus hozta el, amit pedig természetesen nem láttak előre a kötvénykereskedők. Sosem tudjuk meg, hogy koronaválság nélkül kialakult volna-e recesszió az USA-ban.

Ma viszont nem túl jók az előjelek, a jelenlegihez hasonló inverzitásra ugyanis a ’80-as évek óta nem volt példa. Akkor recessziót okozott a Fed a kamatemeléseivel, az inflációt viszont sikerült évtizedekre megszelídítenie. A gazdasági helyzet viszont most nem annyira rossz, mint 40 éve.

Mi a helyzet Európában?

Végezetül érdemes körbenézni Európában is, itt is jelentős hozamemelkedéseket láttunk az elmúlt év során. A hozamok emelkedését itt is a monetáris politika mozgatja – nem is elsősorban az európai, hanem az amerikai. A tengerentúli kötvény olyan meghatározó eszköz, hogy annak hozamemelkedésére az európai nagygazdaságok kötvénypiacai is hozamemelkedéssel reagálnak. Így a kötvénypiaci fordulat itt is ősszel állt be, amikor a piac a Fed kamatpályájának tetőzését várta – mindezt úgy, hogy az EKB közben egyre szigorúbbá vált.

Európa kapcsán fel kell tenni a kérdést, hogy a hozamemelkedés nem okoz-e fenntarthatósági problémákat, ugyanis a kontinensen akad néhány ország, ahol a GDP-arányos államadósság bőven 100% felett van (a már említett Olaszországban például 140% felett van). Úgy tűnik, egyelőre nincs szó ilyen aggodalomról, az EKB-nak ugyanis már több eszköze is van, amellyel be tud avatkozni a kötvénypiacon, és az sem utolsó szempont, hogy a befektetők által árazott EKB kamatpályájának tetőzésén még mindig olcsóbb finanszírozást biztosít az eladósodott déli országoknak annál, mint amilyen kamaton az aktuálisan lejáró állományuk ketyegett.

Egyébként az európai hozamgörbék is többnyire inverzek, ami azért meglepő, mert Németország és Olaszország kivételével az elemzők nem várnak recessziót – és utóbbi két országban is egyre valószínűtlenebb, és mint azt írtuk, rövid távú nemfizetési aggodalmakról sincs szó. Talán ez a példa mutatja meg legjobban, hogy adott esetben pozitív olvasata is lehet az inverz hozamgörbének: hiszen az európai esetben a rövidnél kisebb hosszabb hozamok alighanem csak annyit – és nem többet - jelentenek, hogy a piac szerint az infláció a kínálati hatások kifutásával vissza fog térni a jegybanki célhoz (vagy az alá, hiszen 2021 előtt évekig ott volt), ekkor pedig az EKB is csökkentheti a kamatszintet a neutrális helyzetébe, vagy az alá.

Címlapkép: Getty Images