Rendkívül fontos rezsidöntést hirdetett ki a kormány

A kormány a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről döntött - olvasható ki a Magyar Közlöny hétfői számából.

A kormányhatározat kimondja, hogy a kormány egyetért azzal, hogy a távhő árszabályozási év 2023. február 1-jei kezdetén megállapított támogatási összegek következtében

a távhőkassza pozitív egyenlegét 2023. februártól központi költségvetési forrásból származó befizetéssel szükséges fenntartani.

Ennek érdekében a kormány azonnali határidővel utasította Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy a Rezsivédelmi Alap terhére csoportosítson át 115,2 milliárd forintot. Lantos Csaba energiaügyi miniszter feladata, hogy ebből a forrásból az átviteli rendszerirányító által elkülönítetten kezelt számla javára teljesítendő 53,3 milliárd forintot (azonnal), valamint 61,9 milliárd forintot (március 15-ig) teljesítsék.

A kormány mostani döntésével tehát eldőlt, hogy a távhőszolgáltatók (a piaci beszerzési ár, valamint a rezsicsökkentett lakossági ár közötti különbözetből fakadó) veszteségeit is a központi költségvetésből rendezi az állam, ahogyan az már korábban feltételezhető volt. Ezzel lényegében megerősítést nyert az is, hogy a rezsicsökkentés rendszere a távhős lakossági fogyasztóknak továbbra sem változik, vagyis az ő esetükben nincs bizonyos fogyasztás felett lakossági piaci ár. Múlt héten ezt jelentette be Lantos Csaba tárcavezető is.

Az már a tavalyi év során látható volt, hogy a Rezsivédelmi Alapból folyamatosan vont el forrásokat a kormány a távhőkassza számára.

Részlet a hétfő esti kormányhatározat mellékletéből.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher