Bejelzett a félelmetes mutató, amely eddig még sohasem tévedett - de most is van miért aggódnunk?

Recessziós aggodalmak uralják a nyilvános amerikai közgazdasági vitákat, az amerikai jegybank ugyanis nagyon gyorsan emelte a kamatokat korlátozó tartományba, ahol már a monetáris politika visszafogja a gazdasági aktivitást. A recessziós félelmeket erősíti, hogy a kötvénypiacon ismét felütötte a fejét a hírhedt jelenség, az inverz hozamgörbe - márpedig ezt eddig minden esetben recesszió követte az amerikai történelemben. A mai helyzet viszont minden, csak nem szokványos, ezért a gazdasági-piaci folyamatok értelmezése is más megközelítést igényelhet. Andreas Jobst tőkepiaci szakértő úgy látja, hogy a mai helyzetet nem könnyű értelmezni, de alapvetően a gazdasági kilátások nem festenek annyira rosszul, mint amennyire abnormálisak a kötvényárazások.

Bejelezett a recessziós indikátor

Hagyományosan vészjósló jelként szokás értelmezni, ha egy ország kötvénypiacán a hozamgörbe inverzzé válik. A bűvös kifejezés egyszerűen annyit jelent, hogy a hozamszintek rövid lejáratokon magasabbak, mint hosszú lejáratokon. Értelemszerűen ez a jelenség nem tekinthető egészségesnek, hiszen normál körülmények között a kötvénypiaci befektető a nehezebben belátható, hosszú időtávon magasabb kockázatokat észlel, azaz nagyobb hozamot vár el a hosszabb lejáratú kötvénybefektetéseire. Ez ma különösen forró téma,

ugyanis az amerikai hozamgörbe olyan inverz, mint amilyenre a ’80-as évek óta nem volt példa.

A hozamgörbe abnormális alakja azt jelenti, hogy a befektetők rövid távra valamiért kevésbé szívesen, vagy csak a hosszabb befektetéseknél magasabb hozammal fektetnek be rövid távra. Ahogy azt tegnapi, a kötvénypiaci mozgások okait bemutató cikkünkben írtuk, ennek alapvetően két olvasata lehetséges:

Egyrészt a piac azt árazhatja, hogy a Fed gyorsan legyőzi az inflációt , ezért hosszabb távon már nem lesz szükséges fenntartani a jelenlegi, magas kamatkörnyezetet (a Fed kamatemelései automatikusan emelkedést váltanak ki a hozamgörbe rövid oldalán, hiszen miért is fektetne bárki kötvényekbe, ha rövid távon magas kamatot realizálhat a bankközi piacon, sokkal kisebb kockázat mellett).

, ezért hosszabb távon már nem lesz szükséges fenntartani a jelenlegi, magas kamatkörnyezetet (a Fed kamatemelései automatikusan emelkedést váltanak ki a hozamgörbe rövid oldalán, hiszen miért is fektetne bárki kötvényekbe, ha rövid távon magas kamatot realizálhat a bankközi piacon, sokkal kisebb kockázat mellett). Másrészt az inverz hozamgörbének mindig van egy kevésbé optimista olvasata is: a befektetők azt is árazhatják, hogy a jegybanki kamatemelések visszafogják a gazdaságot, az aktivitás jelentős csökkenése miatt pedig a jegybanknak hosszabb távon már vágnia kell, hogy ösztönözze a gazdaságot.

Persze a fenti két dolog részben összefügg, hiszen a gazdaság lassulása az infláció esését hozza el, vagyis a jegybank épp azzal próbálja letörni az inflációt, hogy lassítja a gazdaságot. Noha a Fed ma is azt kommunikálja, hogy hisz még a puha landolásban, azaz recesszió nélkül is lehetséges mérsékelni az inflációt, a valóságban ez eddig csak ritkán sikerült, és a napnál világosabb, hogy a mai Fedet sem fogja visszafogni egy esetleges recesszió attól, hogy feladja az infláció elleni harcot. Ami viszont az inverz hozamgörbe varázsát adja, az az, hogy a modern amerikai gazdaságtörténetben ezt az abnormalitást minden esetben recesszió követte eddig.

A mai helyzet viszont cseppet sem mindennapi. Az infláció nem elsősorban a gazdaság túlhevülése miatt lódult meg, hanem a kormányzati támogatásokkal fűtött többletkereslet és a koronavírus miatti zavarokból adódó kínálati korlátok egyensúlytalansága okozta (főleg az Egyesült Államokban), valamint a háború okozta energiapiaci sokk (ez inkább Európában érződött, az első tényező mellett). Kínálati jellegű infláció esetén pedig a jegybanki reakció is más lehet, mint tisztán keresleti infláció esetén, és így a piaci reakciók értelmezése is eltérő lehet. Az amerikai monetáris politikával kapcsolatos várakozások mindenre – így például a forint árfolyamára is – kihatnak, így itthonról nézve is fontos tudni, hogy pontosan hogyan kell értelmezni a mai piaci-gazdasági folyamatokat. Erről kérdeztük Andreas Jobst közgazdászt, a müncheni Allianz makrogazdasági és tőkepiaci kuatatócsoportjának vezetőjét.

Jön a recesszió, vagy ezúttal átver minket a hírhedt mutató?

Portfolio: Abból kiindulva, hogy az infláció főleg kínálati okok miatt nőtt, ezúttal is szükség van gazdasági lassulásra ahhoz, hogy az árnyomás mérséklődjön (akárcsak a keresleti jellegű inflációs nyomás esetén)?

Andreas Jobst: A mai inflációs környezet annyira különbözik az elmúlt évtizedekben megszokottól, hogy a monetáris politika új kihívásokkal szembesül. A kamatemelések - és ebből következően a pénzügyi feltételek szigorítása - hagyományosan a kereslet által hajtott infláció mérséklése ellen hatékonyak. Erre általában a dolgok isteni együttállásaként hivatkoznak: a jegybank hűtheti a túlhevült gazdaságot az árstabilitás helyreállítása érdekében. Azonban ha az inflációt főleg kínálati tényezők (jelen esetben az energiaköltségek külső sokkja) okozza, akkor a jegybank számára sokkal nehezebb teljesíteni a célját recesszió előidézése nélkül. A monetáris kondíciók keresletszűkítő szigorítása ugyanis nem fogja növelni a gáz kínálatát, hogy a jelenlegi európai dilemmát említsük.

Szóval valóban nagy a kockázata annak, hogy a jegybankoknak sokkal jelentősebb mértékben kell a korlátozó tartományba emelni a kamatokat az aggregált kereslet csökkentése érdekében ahhoz képest, mintha az inflációt a magas fogyasztás vagy a beruházás okozta volna.

Tehát a „recesszióba emelés” kockázata valós – és ez nagyobb Európában, ahol az infláció még mindig inkább az energiaárak miatt magas (ez az általános infláció nagyjából felét teszi ki).

Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szükség lesz recesszióra az infláció 2%-ra történő visszatéréséhez. Úgy tűnik, hogy az energia- és élelmiszerárak csökkennek, és a munkaerőpiacról érkező bérnyomás korlátozott maradt. Én idén stagnálására számítok egy csekély, L-alakú kilábalással a jövő évben.

A meredeken inverz hozamgörbe a recesszió előjele, vagy épp ellenkezőleg: a kötvénypiaci befektetők a Fed könnyű győzelmét várják az infláció felett?

Az inverz hozamgörbe egy bevált és megbízható előjele a recessziónak az Egyesült Államokban. A körülmények ma ugyanakkor kétségkívül mások – a mennyiségi lazítás már csökkentette a lejárati prémiumot és relative alacsony meredekséget okozott a hozamgörbén már jóval a gazdasági lassulás előtt, és a Fed ezúttal sokkal agresszívebben emeli a kamatot a korábbi szigorítási cikluskhoz képest. Sokkal fontosabb, hogy az inverz jelleg is sokkal inkább a kamatpályával kapcsolatos várakozás eredménye a rövid oldalon, mint a növekedési kilátásoké és a jövőbeli kamatemeléseké, amelyek a hosszú oldalra hatnak.

Ezt figyelembe véve azt gondolom, hogy a hozamgörbének most kicsit kevésbé fontos a korai előrejelző szerepe.

Az erős amerikai munkaerőpiaci adatok azt sugallják, hogy a Fed még szigorúbb lehet, ez pedig inverzen tartja a hozamgörbét – és ezzel együtt növeli a recessziós kockázatot (hiszen a monetáris politika 6-9 hónapos késéssel érezteti hatását a reálgazdaságban).

Véleménye szerint megvalósítható a puha landolás?

A gyors monetáris szigorítás és a magas infláció ellenére a gazdaság eddig ellenállóképesnek bizonyult, köszönhetően az erős exportnak és a fogyasztásnak. A puha landolás az USA-ban még mindig lehetséges – eddig az erős munkaerőpiac és a többlettartalékok tartották az amerikai gazdaságot a víz felett. Aggódom viszont, hogy az amerikai háztartások (akiknek a rendelkezésre álló reáljövedelmének csökkenése magasabb, mint az európaiaknak, de ezt a hitelkártya-tartozások növelésével kompenzálták) jobban visszafogják a fogyasztást, ami valószínűleg kisiklatná a növekedést. Továbbá a lakáspiac is nyomás alá került, és egy további, akár 10%-os korrekció az árakban nagyon is reálisnak tűnik.

Milyen lehet az amerikai gazdaság teljesítménye a közeljövőben? Mekkora növekedést várnak a következő két évre?

A GDP 0,3%-os csökkenésére számítunk 2023-ban, az első félévben recesszióval, amelyet 2024-ben csekély, 1,6%-os növekedés követhet, a növekedést a fiskális konszolidáció és a még mindig magas reálkamatok foghatják vissza ebben az évben. A háztartások alacsonyabb megtakarításai és az erős munkaerőpiac támogatja a fogyasztói kiadásokat, a lakáspiac azonban nyár óta továbbra is gyorsan gyengül: a lakáseladások és a jelzáloghitelek iránti kereslet a szigorodó pénzügyi feltételek és a csökkenő lakásberuházások közepette csökkent.

