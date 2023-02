Harmadszorra is beleszállt a német kormányba Szijjártó Péter és belengette a még szorosabb orosz együttműködést

Portfolio 2023. február 22. 14:31

"A német kormány két zöld minisztere mindenfajta jogi vagy racionalitásbeli alap nélkül gátolja, hogy német vállalat szállítsa az irányítástechnikát az új paksi blokkokhoz" – fakadt ki az elmúlt hetek alapján harmadszorra is egy mai sajtótájékoztatón Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter egyúttal belengette, hogy ha a német kormány nem hagyja jóvá a Siemens Energy számára az irányítástechnika leszállítását, akkor a magyar kormány az oroszoktól rendelné meg ezt a technológiát is. A tárcavezető jelezte, hogy a mai napon is zajló brüsszeli tárgyalásokon is mindenképpen ellenzi a magyar kormány azt, hogy a tizedik uniós szankciós csomagba bekerüljön az orosz nukleáris energiára, illetve a vezető képviselőire vonatkozó szankció.