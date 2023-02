Hiába nincs sok nyugati termék Oroszországban, mégis veszik őket az emberek

Hiába vonult ki több nyugati cég is Oroszországból a háború miatt, mivel termékeik importjára nem vonatkoznak szankciók, tehetetlenül nézik, ahogy azok mégis eljutnak az orosz vásárlókhoz. A párhuzamos import virágzik az elszigetelt országban, de a hamisítók és az egykori bérgyártók is masszívan visszaélnek helyzetükkel.

Annak ellenére, hogy az európai, észak-amerikai és japán vállalatok az ukrajnai események miatt kivonultak Oroszországból, az orosz fogyasztókra gyakorolt hatás minimális, bár a szállítási idők hosszabbak lehetnek, és egyes áruk drágábbak. A fő változás a szállítási útvonalakat érintette, de a termékek továbbra is elérhetők az interneten és a boltokban egyaránt. A vásárlóknak csak tudniuk kell, hol keressék - számolt be a Reuters.

A legfontosabb, hogy az érintett áruk túlnyomó többsége nem esik szankciók hatálya alá, és ezek a határokon átnyúló áramlások legálisak. Moszkva pedig örömmel engedi be őket, bármilyen útvonalon is érkezzenek. Viszont ha büntetőintézkedések nincsenek is, sok nyugati cég önként vonult ki Oroszországból, csakhogy ez nem gátolja meg, hogy más országok reexportálják a termékeiket.

A Zara-tulajdonos Inditex bezárta 502 oroszországi üzletét, miután Moszkva csapatokat küldött Ukrajnába, majd eladta azokat az Egyesült Arab Emírségekbeli székhelyű Daher Groupnak. Viszont a cég fastfashion márkái elérhetők maradtak Fehéroroszországban, ahonnan leleményes oroszok bőröndökben viszik át a ruhákat. De egy-két online ruhabolt továbbra is szállítja ezeket a termékeket más országokból az oroszokhoz.

Főként Isztambul lett népszerű köztes felvásárlóhely: a tavaly még erős rubel és a gyenge török líra az orosz fogyasztók kezére játszott.

Ennek eredménye, hogy a kisebb, magán személyeket kiszolgáló CDEK Forward forgalma tavaly pénzben kifejezve megduplázódott, ennek 80%-a ruházati cikkekből származott, míg az áruforgalma megháromszorozódott. Ez a cég is azt használta ki, hogy mivel az ellátási láncok megszakadtak, Oroszország legalizálta az úgynevezett párhuzamos importot, ami lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hozzanak be termékeket külföldről.

Az e-kereskedelmi oldalak az importált termékek széles skáláját árulják, és az eladók gyakran hirdetik, hogy külföldről hozzák a termékeket.

Nemcsak a ruháknál használják ki ezt a lehetőséget: míg a Coca-Cola tavaly leállította az italok gyártását és értékesítését Oroszországban, mások importálják azokat, a dobozokon és palackokon lévő címkék szerint Európából, Kazahsztánból, Üzbegisztánból és Kínából érkeztek. Ennek a megállapodásnak az egyik furcsasága, hogy az árak változnak. Az egyik moszkvai szupermarketben három doboz Coca-Cola volt kapható három különböző áron, amelyeket Dániából, Lengyelországból és Nagy-Britanniából importáltak.

Az új útvonalak kialakításával emelkedtek a logisztikai, utazási költségek, kisebb a mozgástér a skálázásra is. Így bár a kereskedelem továbbra is viszonylag gazdaságtalan, a termékek népszerűsége miatt fenntartják azokat.

Komoly problémát jelentenek a másolatok is a neves márkák egyes termékeinél: rengeteg hamisítvány lepte el az orosz boltokat. Ezek többségének semmi köze nincs az eredeti árucikkekhez, de sok esetében az Oroszországban gyárttató vállalatok beszállítói állítják elő ugyanazokat a termékeket. Az érintett cégek - például az Ikea - évekig tartó pereskedésre készülhet az iparjogvédelmi szabályok megsértése miatt.

Címlapkép: Getty Images.