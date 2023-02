Jön a papírcsomagolású kakaó: így küzdenének a klímaváltozás ellen

Az újratervezés, újrahasznosítás és többszöri felhasználás révén csökkentené a csomagolóanyagok, így végső soron a cég karbonlábnyomát a Nestlé, amely 2050-re nettó zéró karbonsemlegessé szeretné tenni a működését. A cél érdekében számos ponton változás jöhet, az egyik legszembetűnőbb a papírcsomagolás elterjedése lenne.

A csomagolás lenne az egyik kulcsterület, amelynek megváltoztatásán keresztül a Nestlé csökkentené üvegház-gázkibocsátását, és 2050-re nettó zéró karbonsemlegessé válna – hangzott el egy szerdán megtartott online nemzetközi háttérbeszélgetésen.

A távolinak tűnő időpontig is ütemezett előrehaladást tervez a vállalat, 2025-ig 20, 2030-ig pedig 50 százalékkal csökkentené az üvegház-gázkibocsátását.

A cég természetesen egyéb tényezőket is átalakítana a működésében, de a csomagolás gyakorlatának módosítása jelenthetné a karbonkibocsátás visszafogásában az egyik legfontosabb lépést.

Újrafelhasználás, áttervezés és papír

Az élelmiszeripari vállalat ennek érdekében nagyobb hangsúlyt fektetne a csomagolások újbóli használatára, vagyis arra, hogy az élelmiszereket tartalmazó flakonokat, zacskókat és dobozokat visszagyűjtse és újból ugyanarra a célra használja. Emellett általános újrahasznosításban is előrelépne a Nestlé, vagyis a műanyagokat újrafeldolgozott formában szerezné be. Különféle technológiákkal a cég csökkentené a műanyag csomagolás súlyát is, vagyis kevesebb műanyagot használna fel ugyanannyi termék tárolására.

A cég több terméke esetében áttérne a papírcsomagolásra is a jövőben.

Erre a papírtasakos csomagolásra jelenleg is van már példa, például különféle kakaótermékeket kínálnak már speciális papírban, de a jövőben várhatóan több termék esetében is találkozhatnak ilyennel a fogyasztók.

Fotó: Shutterstock