Túlteljesítette az EU a gázspórolási célt, Magyarország komoly fogyókúrán van túl

Túlteljesítette az Európai Unió a saját maga számára kötelezően előírt gázfogyasztás csökkentési célt, és Magyarország még az uniós átlagnál is komolyabb gázpiaci „fogyókúrán” van túl, hiszen legalább 15 éve nem fogyott ilyen kevés gáz nálunk, mint a tél eddigi szakaszában – derült ki az Eurostat januári adatokat is tartalmazó adatbázisából. Mindez amellett, hogy örvendetes, hiszen hozzájárult a téli gázkrízis elmaradásához, egyúttal nem ad okot a hátra dőlésre, mert továbbra is vannak még kihívások az uniós gázpiacon, így a spórolásból nem igazán lehet visszalépni.