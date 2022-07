Ursula von der Leyen a Portfolio-nak: csak az európai szolidaritás védi meg a magyarokat, igenis fájnak az oroszoknak a szankciók

A kedden Brüsszelben elfogadott gázpiaci rendelet „döntő lépés ahhoz, hogy szembenézzünk azzal a putyini fenyegetéssel, hogy a gázszállítások teljesen leállhatnak” – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke arra is rámutatott, hogy a magyar kormány energiahordozókra tervezett exporttilalma helyett inkább a tagállamok közötti szolidaritás az igazi megoldás, mert az európai léptékű válság „európai léptékű választ érdemel. Ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjük a magyar állampolgárokat”. A Bizottság elnökét a magyar rezsicsökkentés átalakításáról, a 480 forintos üzemanyagár sapka kilátásairól, a klímavédelmi célokhoz ragaszkodásról, illetve arról is kérdeztük, hogy az oroszokkal szembeni uniós szankciós politika az EU-nak, vagy Oroszországnak fog-e jobban fájni egy-két éves távon. Az energiapiaci témákra fókuszáló írásos interjú a múlt hét pénteken összeállított kérdések alapján készült.

Van-e konkrét információja arról, hogy az Orosz Föderáció készül az Európai Unióba irányuló gázszállítások teljes leállítására, vagy csak az eddigi tendenciák mutatnak erre, és így „a jobb félni, mint megijedni” közmondásból indultak ki a “Save gas for a safe winter” terv megalkotásakor is?

Oroszország fegyverként használja az energiát. Eddig tizenkét tagállamot részben vagy teljesen elvágtak az orosz gáztól. E megbízhatatlanság miatt fel kell készülnünk az orosz gázszállítások további, vagy akár teljes megszakítására.

Egyébként már hónapok óta készülünk. És most határozottan üdvözlöm, hogy az EU rekordidő alatt megállapodott egy ambiciózus közös gázmegtakarítási tervről. Ez egy döntő lépés ahhoz, hogy szembenézzünk azzal a putyini fenyegetéssel, hogy a gázszállítások teljesen leállhatnak. A gázfogyasztás 15%-os csökkentésére vonatkozó közös kötelezettségvállalás jelentős. Ez segít feltölteni a tárolóinkat a tél előtt.

Ezzel a megállapodással képesek leszünk arra is, hogy minden tagállam számára biztonsági hálót nyújtsunk, és így teljes mértékben megvalósítsuk az uniós szerződésekben rögzített energiaszolidaritás elvét.

Most már készen állunk arra, hogy európai szinten úgy foglalkozzunk az energiabiztonságunkkal, mint egy Unió.

Hogyan, milyen érvekkel lehet rávenni például a déli, tengerparti kikötővel és LNG-infrastruktúrával is rendelkező tagállamokat arra, hogy már most augusztustól kezdjenek el 15%-ot visszafogni a gázfogyasztásukból azért, hogy például a magyarországi, csehországi, vagy szlovákiai téli gázellátás biztonságosabb legyen? Fog működni a tagállamok között az a szolidaritás, amelyet a július 20-i sajtótájékoztatón Ön is kulcsfontosságúnak nevezett a következő tél túléléséhez?

Úgy gondolom, hogy az imént említett megállapodás azt bizonyítja: széles körű egyetértés van a tagállami kormányok között abban, hogy a szolidaritás elengedhetetlen, ha harcolni akarunk az Oroszország felől érkező energetikai zsarolással szemben.

Mindenki érti, hogy gazdaságaink olyan szorosan össze vannak kapcsolva, hogy ha az egyik uniós országban következne be ellátási zavar, akkor az az uniós gazdaságunk egészére nézve is káros következménnyel járna. Ezért fontos az, hogy minden uniós ország csökkentse a keresletet, növelje a tárolást és kész legyen megosztani a gázt a rászoruló tagállamokkal. Meg kell őriznünk az egységes piac zavartalan működését.

Ez az EU hajtóereje: végső soron minden válsághelyzetben az egymással való szolidaritásból közösen profitálunk. Erősebbek vagyunk, mint a 27 tagállam egyszerű összege.

A szolidaritás pedig soha nem egyirányú út. Bízom abban, hogy ebben a válságban is megőrizzük az európai szellemet.

Mennyire összeegyeztethető a Bizottság gázpiaci törekvéseivel a magyar kormány által kihirdetett energia veszélyhelyzet, illetve benne a fosszilis energiahordozókra is tervezett exporttilalom? Milyen lépést tud ilyen helyzetben megtenni a Bizottság, illetve ha egyre több tagállamnál bezárkózást látna a testület az energiaszállítások terén, akkor hogyan tudná ezt kezelni?

Kapcsolatban állunk a magyar hatóságokkal, hogy jobban megértsük a vészhelyzeti tervüket és annak a szomszédos tagállamokra gyakorolt hatásait.

Az egyoldalú intézkedések valószínűleg inkább súlyosbítják a helyzetet, mintsem hozzájárulnának a problémák megoldásához.

Az EU a tagállamok közötti szolidaritás szellemében szilárd keretrendszerrel rendelkezik az ellátásbiztonság biztosítására. A (gázpiaci - a szerk.) készültségi tervünk pedig még erősebbé tesz bennünket.

Ismétlem, ez egy európai léptékű válság. Ezért európai léptékű választ érdemel. Ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjük a magyar állampolgárokat.

A magyar rezsicsökkentés módosítása a gáz- és áramfogyasztás visszafogására ösztönzi a lakosságot. Ilyen lépésekre gondoltak akkor, amikor a “Save gas for a safe winter” tervet összeállították, vagy más lépésekre?

Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az alacsony jövedelmű fogyasztók és a kiszolgáltatott vállalkozások célzott támogatása között, amelyeknek nincs mozgásterük, ugyanakkor a magas árból adódó jelzés látható általános keresletcsökkenéshez vezet.

A kereslet csökkentésére irányuló intézkedésekkel pedig erős jelzést küldünk a piacoknak is. Ennek máris nyugtató hatással kell lennie az árakra.

Ami az ipart illeti, iránymutatást adtunk a tagállamoknak arra, hogy hogyan érjék el a 15%-os célt az ipari ágazatban úgy, hogy közben biztosítjuk a társadalom és az értékláncok zavartalan működését. A tagállamok például aukciós vagy pályázati rendszereket hozhatnának létre arra, hogy az ipari szereplőket ösztönözzék az energiafogyasztásuk csökkentésére.

Ugyanebben az intézkedéscsomagban pedig enyhítettük az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, hogy támogassuk a megújuló energiaforrások bevezetését és a szén-dioxid-mentesítési projekteket az iparban. A megújuló energiaforrásokat helyben ki lehet aknázni, jót tesznek a bolygónak és jót tesznek függetlenségünknek. Mindezt természetesen az ipari érdekeltekkel szoros együttműködésben és konzultációban készítettük elő.

Emellett az Európai Zöld Megállapodás keretében azt szeretnénk, hogy a megújuló energiaforrásokra való átállásból mindenki profitálhasson. Ez például azzal jár, hogy a kiszolgáltatott fogyasztóknak segítünk javítani fűtési rendszerükön vagy például tisztább autót vásárolni az általunk javasolt Szociális Éghajlatvédelmi Alap támogatásával.

Meddig vehet még Magyarország a Barátság kőolajvezetéken keresztül orosz urali típusú kőolajat? A hatodik szankciós csomag körüli nagy viták végül ezt a kérdést nem tisztázták pontosan. Ez azért is fontos kérdés, mert itthon már tavaly november óta fixen 480 forint az üzemanyagok hatósági ára literenként a lakosságnak, és az olcsó orosz olajimport itthoni megszűnése esetén ehhez is hozzá kellene nyúlni.

Az Európai Tanács a csővezetéken szállított nyersolajra vonatkozó ideiglenes kivételről döntött, és azt mondta, hogy a lehető leghamarabb visszatér erre a kérdésre. Ma itt tartunk.

A “Save gas for a safe winter” terv a kőszén és kőolaj felé fordulást is megengedi átmenetileg a gázfelhasználás mérséklése érdekében, miközben a 2030-as klímacél továbbra is stratégiai fontosságú. Nincs e két cél között ellentmondás? Az kijelenthető-e, hogy a következő években zárójelbe kerülnek az EU-ban a klímavédelmi törekvések azért, hogy az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás minél kisebb megrázkódtatásokkal járjon?

Az egyértelmű, hogy a gáz-helyettesítés tekintetében a megújuló energiára való átállást kell előnyben részesíteni. A szénre való átállásnak, ha szükséges, csak átmeneti megoldásnak kell lennie.

Egy dolog biztos: ez az energiaválság messze nem távolít el bennünket az Európai Zöld Megállapodásban rögzített éghajlati célkitűzéseinktől, hanem arra késztet bennünket, hogy felgyorsítsuk a tiszta energiára való átállás ütemét.

Először is, eltávolodunk az orosz gáztól, így megszabadulunk a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk nagy részétől. Másodszor, a 300 milliárd eurós REPowerEU-tervünkkel minden eddiginél nagyobb összegben fektetünk be a megújuló energiákba. Ahogy látja: kijelöltük az irányt a 2050-es klímasemlegesség felé. És nagyon is tartjuk magunkat ehhez az irányhoz.

Az Európai Unió által az Orosz Föderációval, vállalataival, illetve az orosz kőszénnel és kőolajjal szemben meghozott szankciók hatásosságáról, visszaütő következményeiről éles vita zajlik Magyarországon. Ön hogyan látja: az EU, vagy Oroszország fogja jobban megsínyleni a gazdasági háborút a következő 1-2 évben és miért?

A 40 országgal összehangolt uniós szankcióink keményen és mélyen belehasítanak az orosz gazdaságba. Most májusban az oroszországi autógyártás mintegy 90%-kal esett 2021-hez képest. A vállalatok azért vonultak ki Oroszországból, mivel nem akarták, hogy márkáikat egy gyilkos rendszerrel hozzák összefüggésbe. A szankciók az orosz gazdaság modernizációját is akadályozzák. Mert Oroszországnak nincs más választása, minthogy sok olyan magas hozzáadott értékű terméket importáljon, amelyeket nem állít elő.

Az összes fejlett technológia tekintetében Oroszország 45%-ban Európától és 21%-ban az Egyesült Államoktól függ. Így gazdasága egyre inkább stagnálni és elszigetelődni fog.

Erős nyomást fogunk gyakorolni a Kremlre, ameddig csak szükséges. Egy héttel ezelőtt elfogadtunk egy új (szankciós – a szerk.) intézkedéscsomagot, amelynek a szigorítás, a hatékonyabb végrehajtás és a 2023 januárjáig történő meghosszabbítás volt a célja. Mindez elszívja a Kreml erőforrásait, hogy finanszírozni tudja agressziós háborúját.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images