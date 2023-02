A németek kijátszották földgáz-ügyben az Európai Bizottságot

Nem sokkal azután, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, a német gazdasági minisztérium 12 új cseppfolyósított földgáz-terminál számára tette szabaddá az utat, ami az Európai Bizottság értékelése szerint jóval több, mint amennyire szükség lenne Németországban. Az energiaátmenet közben pedig feleslegesnek is tűnnek a beruházások.

Még 2022. május 5-én a gazdasági minisztérium három német tisztviselője találkozott a Bizottság tisztviselőivel és a blokk gázszállítási ügynökségének (ENTSOG) képviselőivel. Ekkor az ENTSOG arra jutott, hogy két további LNG-terminál - Brunsbüttelben és egy úszó terminál Wilhelmshavenben - biztosíthatja az ellátást és helyettesítheti az orosz gázt Észak-Németországban. Németország viszont 12 darab LNG-terminált építene - derül ki az EUobserver cikkéből, amely látta az EB számára készült értékelést.

Az új gázplatformokat azért is tartotta feleslegesnek az ENTSOG, mert Belgiummal és Franciaországgal való jobb összeköttetések tovább növelhetnék a Németországba irányuló áramlásokat, és enyhíthetnék a Vlagyimir Putyin orosz elnök által elrendelt gázexport-korlátozás okozta szűk keresztmetszeteket. A szervezet értékelése szerint a hálózatok fejlesztése és a két terminál megépítése lehetővé tenné a nyugat-európai LNG-kapacitások teljes kihasználását. Az Európai Bizottság el is fogadta a megállapításokat és május 18-án közzé is tette azokat az Európát az orosz gáztól elválasztó RepowerEU tervében.

Ebben a bizottság ismét csak megemlíti, hogy két LNG-terminálra van szükség Wilhelmshavenben és Brunsbüttelben az észak-németországi szűk keresztmetszetek enyhítésére, hozzátéve, hogy "általában véve fontos elkerülni a túlkapacitásokat, amelyek a jövőben "megfeneklett eszközökké" válhatnak". Ez lényegében arra utal, hogy mivel a megújuló, kibocsátásmentes energiaforrásokra akar átállni az EU, az LNG-terminálokra már csak rövid ideig lehet szükség.

Május 10-én azonban, napokkal azután, hogy a német kabinet már találkozott a Bizottsággal, a berlini kormány jóváhagyta az LNG-terminálok építésének gyorsítási törvényét, amely megnyitotta az utat 11 új szárazföldi és úszó LNG-terminál létesítésének gyors engedélyezéséhez - amely később 12-re bővült -, ami jóval meghaladja a bizottság által szükségesnek ítélt két telephelyet.

A jelenlegi tervek szerint szárazföldi terminálok létesülnének Wilhelmshavenben az állami tulajdonú energiaipari óriáscég, az Uniper (amelyet a német kormány az ukrajnai inváziót követően előbb megmentett, majd államosított), Brunsbüttelben az RWE, Stade-ban pedig a Hanseatic Energy hub projektüzemeltetője által kezdeményezett projekt keretében. Mindegyik 2026-ra üzembe állhat.

Addig is négy telephelyen hat úszó terminál üzemel majd az év végéig, és a kabinet döntése 12 terminál létesítését teszi lehetővé, így a tervek további bővítésére is van lehetőség. Bár a német kormány jelezte, hogy az engedélyezés nem jelenti azt, hogy mindent meg is megépítenek.

Ezzel együtt is szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a német kormány azt kockáztatja, hogy túlságosan nagy beruházásokat eszközöl olyan terminálokba, amelyek a várható élettartamuk lejárta előtt kihasználatlanná válhatnak.

A hat úszó terminál viszonylag könnyen leszerelhető, a szárazföldi terminálok azonban "évtizedes élettartamúak" - figyelmeztetnek a DIW Berlin német kutatóintézet kutatói egy szerdán közzétett tanulmányban.

Legfőbb ideje leállítani az úszó terminálokról a fix terminálokra való átállást, és megakadályozni, hogy az LNG-import állandóvá váljon

- szól a konklúzió.

A 2023-2024-es télen nem várható terminálkapacitás-szűkület. Ezért az LNG-terminálok további bővítése sem energiagazdasági szempontból nem szükséges, sem klímapolitikai szempontból nem ésszerű - állapították meg a kutatók.

