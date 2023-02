Tökéletes viharba kerültek a magyar dolgozók: hanyatlik az életszínvonal ezekben a hónapokban

Hiába emelkednek jelentősen a bérek Magyarországon, az infláció ennél is gyorsabban növekszik. A bérek vásárlóereje tavaly decemberben már 5%-os visszaesést mutatott, így nem meglepő, hogy a kiskereskedelmi forgalom is zuhan

Gyors béremelkedés mellett zuhan a reálkereset

Tavaly decemberben 18,1%-kal nőttek a bruttó keresetek Magyarországon a KSH friss adatai szerint, így a bruttó bér 582 ezer forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 387 ezer, a kedvezményeket is figyelembe véve 400 ezer forintot ért el. A tavalyi évet még 12% körüli béremelkedéssel indítottuk, aztán 14-16%-ra ugrott az ütem, míg végül az év végén 18% feletti számok érkeztek. Rendkívül ritka, hogy ilyen jelentős mértékben nő a béremelkedési ütem év közben, hiszen a vállalatok általában egyszer emelik a béreket. Tavaly azonban ez másképp volt: a hatalmassá váló infláció miatt kénytelenek voltak többször is emelni, ami az ár-bér spirál kialakulását jelenti, azonban az év második felében így is az infláció győzött.

Miután decemberre az infláció évtizedek óta nem látott magasságba került, amivel Magyarország lett az unió éllovasa az áremelkedés tekintetében, így a dolgozók reálbére tovább csökkent. A 24,5%-os pénzromlás mellett az év utolsó hónapjában 5%-kal esett vissza a reálkereset, ami kifejezetten jelentős csökkentésnek mondható. Ennek hatására a kiskereskedelmi forgalom is egyre gyengébben teljesít. Miután az infláció csak az idei év elején éri el a csúcsát, így a reálbérek csökkentése minden bizonnyal ebben az évben sem állt meg.

Bruttó 600 ezer felett járt a vállalati szektor

Az év végi prémiumokkal a vállalati szektorban elérte a 600 ezer forintot a bruttó átlagkereset, míg a nettó 402 ezer forint volt.

A költségvetési szektorban megközelítette a bruttó 500 ezer forintot az átlagkereset, míg a nettó 329 ezer forint volt decemberben. Ahogy az alábbi ábrán látható, tavaly februárban volt egy kiugrás, aminek azonban csak a dolgozók egy szűk köre örülhetett: a rendvédelmisek akkor 6 havi "fegyverpénzt" kaptak, ami a teljes nemzetgazdaság átlagbérére nagy hatást gyakorolt.

20%-os minimálbéremelés, újabb béremelési körök

A tavalyi éves átlagos béradatokkal is érdemes óvatosan bánni, hiszen a fegyverpénz erre az adatra is hatással van.

Tavaly éves átlagban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 515 800, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 526 300 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 343 000, a kedvezményeket is figyelembe véve 355 300 forintot tett ki.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset pedig 18,2%-kal nőtt az előző évhez képest.

A jelentős mértékű növekedést elsősorban az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett és pótlólagos béremelések, valamint a 2022-ben végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelése magyarázza

- írja a KSH. Emlékezetes, tavaly 20%-kal nőtt a minimálbér és a bérminimum, illetve az év második felében a vállalatok a magas infláció miatt újabb béremeléseket adtak.

A pénzügy az élen, a vendéslátás a sor végén

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágban volt a legmagasabb (859 600 forint), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (321 500 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 565 700, a nők esetében 467 900 forint volt, ez a férfiaknál 18,1, a nőknél 16,5%-os növekedést jelent egy év alatt.

A becsült rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 469 800 forint, 16,3%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 473 800, a költségvetésben 449 900, a nonprofit szektorban 499 000 forintot ért el, ami 15,0, 17,3, illetve 25,4%-os emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A nonprofit szektor átlagot meghaladó rendszereskereset-növekedéséhez hozzájárult, hogy 2021. augusztus elejétől számos oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba került, így az év első felében még jelentős bázishatás érvényesült

- írja a KSH.

A reálkereset 2,6%-kal nőtt, a fogyasztói árak előző évhez mért 14,5%-os növekedése mellett. Az emelkedés összességében annak tudható be, hogy az év első felében még a béremelkedés üteme meghaladta az akkor még jóval alacsonyabb inflációt. Fegyverpénz nélkül számítva azonban sokkal alacsonyabb a béremelkedés: nem 17,5%-os, hanem csak 16% körüli, így a reálbérek növekedése is visszafogottabb.

A bruttó kereset mediánértéke 403 100 forint volt, 15,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 280 600 forintot tett ki, 17,2%-kal emelkedett az előző évhez képest.

