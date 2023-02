Amerikai miniszter támadt orosz kollégáira a G20-csúcstalálkozón

Janet L. Yellen pénzügyminiszter pénteken, a G20-as csoport pénzügyminisztereinek találkozóján személyesen szólt a jelenlévő magas rangú orosz tisztviselőknek, hogy bűnrészesei a háborúnak.

Noha már egy éve lerohanta Oroszország Ukrajnát, a háború kezdete óta is ritka, hogy szemtől szemben bírálják egymást a nyugati szövetségesek és az orosz diplomaták. Most viszont az indiai G20 találkozón meglepő módon Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere olvasott be a jelenlévő orosz diplomatáknak.

"Arra kérem az orosz tisztviselőket itt a G20-ak ülésén, hogy értsék meg, hogy a Kremlnek végzett folyamatos munkájukkal bűnrészessé válnak Putyin gaztetteiben" - mondta Yellen egy zárt ülésen, a pénzügyminisztérium egyik tisztviselője által megosztott megjegyzések szerint.

Felelősséggel tartoznak az Ukrajnában kioltott életekért és a nyomorért, valamint a világszerte okozott károkért

- idézte kijelentését a New York Times.

A megjegyzéseket a "nemzetközi pénzügyi architektúráról" szóló ülésen tette, amelyen a világ legfontosabb gazdasági vezetői vettek részt. Egy pénzügyminisztériumi tisztviselő szerint magas rangú orosz gazdasági tisztviselők is jelen voltak, akik nem kívánták reagálni a kijelentésre.

Az ilyen fórumok az elmúlt évben kínos ügyekké váltak, a tisztviselők vitatkoztak arról, hogyan jellemezzék Oroszország intézkedéseit a hagyományos közös nyilatkozatokban, amelyeket a találkozók végén készítenek. Áprilisban Yellen és több más pénzügyminiszter kisétált a teremből a G20-ak egyik ülésén, amikor Oroszország képviselője beszélni kezdett.

Pénteken az amerikai politikus azt mondta, hogy a háború "a legfontosabb dolog a világgazdaság számára", mert károkat okozott az összes nagy gazdaságnak.

Arra kérem kollégáimat, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket Ukrajna támogatására és Oroszország háborús kapacitásának korlátozására

- jelentette ki Yellen a nyilvános sajtóértekezleten.

Az Egyesült Államok pénteken bejelentette, hogy a Fehér Ház új szankciókat fogadott el Moszkvával szemben, amelyek nem csak orosz, de európai és kínai cégekre is büntetőintézkedéseket vetnek ki. Továbbá a Biden-adminisztráció újabb fegyvereket küld Ukrajnának.

Címlapkép: Alex Wong/Getty Images.