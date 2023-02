Fenntartható energiamodellt hozott létre az E.ON Szolnokon

Intelligens, energiahatékony városi energiamodellt hozott létre Szolnokon az E.ON a város önkormányzatával közösen; a mintegy 1,2 milliárd forintos projekt pénteki átadásán az energiaügyi miniszter méltatta a beruházást, amely fenntartható módon fedezi a város energiaszükségletének egy részét, illetve hozzájárul a település klímacéljainak eléréséhez.

Lantos Csaba példaértékűnek nevezte a Szolnoki Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) projektet, azt mondta: ez az első energiaközösség, amely az országban létrejött. Az energiaközösség lényege, hogy gyakorlatilag már a "trafó előtt" optimalizálják a felhasználást - közölte.

Januárban már több mint 4000 megawattnyi napelem termelt az országban, ebből 1,5 ezer megawattnyi 170 ezer háztartásban, 2,5 ezer megawattnyi pedig ipari napelemparkokban - mondta. Ez a jelentős eredmény azt is jelenti, hogy "elértük bizonyos értelemben a fizikai korlátainkat" - fogalmazott.

Lantos Csaba kiemelte, hogy a véget ért az olcsó energia korszaka, és mivel az országban felhasznált összes energia 76 százaléka importból származik, törekedni kell az itthon megtermelt energia növelésére. Hangsúlyozta, hogy ehhez hálózatfejlesztésre van szükség, egyben stratégiai célnak nevezte az energiaszuverenitás erősítését.

A beruházáshoz a Technológiai és Ipari Minisztérium több mint 1 milliárd 196 millió forintos támogatást nyújtott, a szolnoki önkormányzat 20 millió forint önerővel járult a költségek finanszírozásához.

Az MTI-hez eljuttatott sajtóközlemény szerint hat helyszínen helyeztek üzembe együttesen 330 kilowatt teljesítményű napelemes háztartási méretű kiserőművet: a Bölcsődei Igazgatóság épületében, a Szivárvány Óvodában, a Gézengúz Óvodában és a Nyitnikék Óvodában szereltek fel megújuló energiát termelő egységeket, utóbbi helyszínen pedig fűtéskorszerűsítés is történt. A Városmajor úti orvosi rendelőben szintén korszerűbbre cserélték a kazánokat. A fejlesztésnek köszönhetően ezek az intézmények az épületek tetején napelemekkel megtermelt energiát összehangoltan, egy 50 kVA (kilovoltamper) teljesítményű energiatároló segítségével a mindenkori igényeikhez igazodva tudják felhasználni. Ezzel csökkenthetők az épületek energiaköltsége, és az energiafogyasztás mérése is hatékonyabbá válik.

Emellett négy lakóépületre is telepítettek napelemeket: a Mester utcában három, a Jókai utcában egy épületre került megújuló energiát termelő egység. A Mester utcában emellett kicserélték a kazánt, és egy 15 férőhelyes, napelemmel fedett parkolót, úgynevezett carportot is létesítettek. A parkolóba öt, egyenként 22 kilowatt teljesítményű AC-töltőt (váltóáramú), a Városmajor úton pedig egy 75 kilowattos DC-töltőt (egyenáramú) is telepítettek, amelynek köszönhetően a város lakói és a Szolnokra látogatók gyorsabban és kényelmesebben tölthetik elektromos járműveiket a jövőben. A Mester utcai épületen megtörtént a falak hőszigetelése és a nyílászárók cseréje is - írták.

