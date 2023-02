Itt egy megdöbbentő ábra arról, hogy miért nem omlott össze Európa a gázválság alatt

Ahogy azt az Eurostat adatok alapján a Portfolio is látványos saját ábrákkal megírta a minap: 19,4%-kal esett az uniós gázfogyasztás tavaly augusztus és idén január között a megelőző öt évi átlaghoz képest, így tehát túlteljesítette az EU a saját maga számára előírt 15%-os spórolási célt, és idehaza is jelentős megtakarítás alakult ki.

Ebbe a nagy képbe illeszkedik az Ángel Talavera által közölt alábbi ábra, amely csak a tavalyi negyedik negyedévi gázfelhasználási és ipari termelési adatokat veti össze év/év alapon. Az ábra azt üzeni, hogy igazából anélkül sikerült az országos gázfogyasztást sok tagállamban jelentősen visszafogni, hogy ezt komolyabban megsínylette volna az ipari kibocsátás. Az egyetlen látványos kivétel Szlovákia, ahol csak kis mértékű gázfogyasztás visszaesés történt, mégis a legnagyobb volt az ipari termelés visszaesése, igaz ahogy saját elemzésünkben is rámutattunk: a szlovák gázfelhasználás alakulása tényleg kirívóan más pályát futott be, mint a szűkebb régiónk összes többi országáé.

One of the most astonishing charts from the energy crisis: a reduction of gas consumption in Europe of over 20% with no perceptible impact on industrial output across most countries. pic.twitter.com/HdjDiFCSEK