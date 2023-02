Kiderült, hogyan lehet használni a vármegyebérletet Budapesten belül

Orbán Viktor a múlt heti évértékelő beszédében elmondta, hogy májustól kedvezményes vármegyei és országos tömegközlekedési bérletet vezetnek be, a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy május 1-jétől vármegyebérlet és országbérlet is elérhető lesz, az ezekkel utazók a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatait korlátlanul használhatják majd a bérleten feltüntetett területen, a vármegyebérlet és az országbérlet azonban az első információk szerint nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. Azt azonban a MÁV szombati közleménye külön hangsúlyozta, hogy a helyközi járatokra Budapesten belül is elég lesz a vármegyebérlet, külön Budapest-bérletet ezekre nem kell venni.

Ezt követően érkeztek egymásnak látszólag ellentmondó nyilatkozatok az új bérlet hatáskörét illetően, ezeket a Telex itt foglalta össze. A MÁV legfrissebb kommunikációjában, a félreértések tisztázása végett hangsúlyozta a lapnak: "A vármegye- és országbérletek nem lesznek érvényesek a helyi járatokon, ám a helyközi (távolsági) buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet is kellene váltaniuk a közlekedéshez. Fontos azonban tudni, hogy a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kékbuszokon csak Budapest közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet, a városhatáron belül már szükség lesz a BKK-jegyekre vagy bérletekre is.”

A fentiek értemében az agglomerációból ingázóknak nem hoz változást az új bérlettípus: a vármegyebérlet ugyanúgy elég lesz a vonatokon és a Volánbusz járatain Budapesten belül is, mint eddig, a HÉV-járatokra azonban a főváros közigazgatási határán belül Budapest-bérletet kell váltaniuk.

Címlapkép: Shutterstock