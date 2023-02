Mit mondott pontosan Gulyás Gergely a gázárról, és mit jelent ez?

Április 30-ig maradnak a jelenlegi árak a lakossági piaci ár tekintetében is, utána pedig attól függően, hogy mit, mennyiért tudtunk beszerezni, lehet majd új árat megállapítani - jelentette ki a mai Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: "nyilván most, amikor olcsóbb a gáz, akkor próbáljuk mi is lekötni hosszú távra a gázszerződéseket". De mit is jelent ez pontosan, és valóban várható-e a lakossági piaci ár csökkentése április 30. után?

Mit mondott Gulyás Gergely a gázárról és a lakossági piaci árról?

A gázkereskedés az nem úgy történik, hogy a napi piaci áron rögtön gázt is lehet vásárolni, hanem a napi piaci áron lehet szerződést kötni, vagy ha hosszú távra kötünk, akkor akár hosszú távú árra is lehet szerződést kötni. Utána be kell szerezni a gázt, és amikor azt adjuk el, akkor lehet ezt az árat érvényesíteni. Ezért állapítottuk meg mi a jelenlegi árakat április 30-áig. Április 30-ig a lakossági piaci ár tekintetében is maradnak a jelenlegi árak, és utána pedig annak fényében, hogy mit, mennyiért tudtunk beszerezni - nyilván most amikor olcsóbb a gáz, akkor próbáljuk mi is lekötni hosszú távra a gázszerződéseket, amennyire ezt a piac egyáltalán megengedi -, akkor lehet majd új árat megállapítani

- mondta a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért 2023 januártól!

Mit jelent ez?

A Gulyás Gergely által elmondottak azt jelentik, hogy a 102 forintos köbméterenkénti rezsicsökkentett gázár és a 752,5 forintos

"lakossági piaci ár" április 30-ig biztosan marad, és utóbbi esetleges csökkentése is benne van a pakliban,

ha a korábban drágán betárolt gáz, és a mostanában örvendetesen sokat esett tőzsdei gázár együttes pénzügyi terhe ezt lehetővé teszi. Ezt egyelőre még nem lehet pontosan látni, és sok tényező együttese alakítja ki (pl. a holland TTF tőzsdei gázár pálya, a 15 éves orosz-magyar gázvásárlási szerződés teljesítési kockázatai, hiszen ebből a szerződésből veszi meg az állami MVM a lakosságnak eladott gázt, valamint a költségvetési rezsivédelmi alap várható mozgástere a reptér vásárlás függvényében, stb.). Az egyelőre bizonyosnak tűnik, hiszen a minap Lantos Csaba energiaügyi miniszter már bejelentette, hogy a 102 forintos rezsicsökkentett gázár év végéig változatlan marad.

Fontos tudni, hogy az MVM még a mostani viszonylag alacsony tőzsdei gázárak mellett is bukik a 102 forintos kiszámlázott gázon, ami a rezsicsökkentés keretében eladott gázvolumen döntő részét teszi ki és csak a mostanában megvett gázon van valamennyi nyeresége akkor, ha valakinek a 752,5 forintos köbméterenkénti árat számlázza ki. Gulyás azon félmondata, miszerint "nyilván most, amikor olcsóbb a gáz, akkor próbáljuk mi is lekötni hosszú távra a gázszerződéseket",

arra utal, hogy a kormány abban is gondolkodik, hogy a most beesett tőzsdei gázárakat befixálja, azaz mostanában olcsóbb áron megvesz a következő hónapokban leszállítandó gázt,

hasonlóan ahhoz, ahogy azt a minap az állami/önkormányzati intézmények esetén megtette.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 25. Gulyás Gergely bejelentette: tavasszal változhat a rezsicsökkentés

Címlapkép forrása: Getty Images