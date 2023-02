Luxuscikké válhat az olívaolaj

Az aszály miatt kimondottan rossz termés várható olajbogyóból. Ez irgalmatlanul felveri a termék árát, sőt, az olívaolaj drágulása is megkezdődött.

Az aszály és az extrém hőség 2022-ben Európa-szerte hatalmas károkat okozott az olívabogyó-termelők számára - írja az Infostart a foodandwine.com alapján. Egyes becslések szerint csak Olaszország 37 százalékkal kevesebb olívaolajat tud előállítani a 2022-2023-as szezonban, mint az előző évben.

Globális léptékben mérve négyezer tonna a hiány, így nagyjából húsz százalékkal kevesebb olívaolajat tudnak majd előállítani, ami harminc, de akár ötven százalékos áremelkedést is eredményezhet.

Nemcsak az olívaolaj mennyiségére van hatással az aszály és a kánikula, hanem annak minőségére is, hiszen a termőföld, azaz a növény termesztésének a környezete is kulcsfontosságú az íz szempontjából és az egyes termékek tanúsítványa, besorolása miatt is.

Idehaza az egyik ismert olívaolaj-kiskereskedő is figyelmeztette a vásárlóit. "A Mediterráneumban tapasztalt szélsőséges aszályos időjárás 20 éve nem látott, rekord alacsony termést eredményezett; a termelők pánikszerűen áraznak, sokat (vagy nagyon sokat) emelnek, néha hetente egyre magasabb árakat küldve. Ez kombinálódik a megnövekedett energiaárakkal (feldolgozás, szállítás, tárolás stb.) Attól félünk, az olívaolaj az ára miatt az idén luxuscikké válik."

Címlapkép: Getty Images