Egyre fájdalmasabb szorításban Putyin kormánya: lassan már az a kérdés, hogy marad-e pénzük folytatni a háborút

A magas világpiaci energiaárak ellenére az orosz kormány bevételei vészesen fogynak. Az tavaly év eleji robbanásszerű bevételnövekedés után az évet végül a vártnál nagyobb deficittel zárta a büdzsé, a kormány hiánycélja sem teljesült. A hiány elszállása ellen a kormány úgy védekezett, hogy a szokásosnál még jobban rátenyerelt az energiabevételekre: gigantikus különadót vetett ki a magas gázárak miatt nagyot kaszáló legnagyobb gázszolgáltatóra, és a hiány csökkentése érdekében további különadók vannak napirenden. A költségvetés idén lyukadhat ki igazán: a januári hiány a vártnál sokkal nagyobb lett, és ha minden tényezőt figyelembe veszünk, nem sok esély látszik rá, hogy a költségvetés bevételei jelentősen nőjenek, kiadásai mérséklődjenek. Egyelőre tudja finanszírozni magát az orosz kormány a belső piacról, és a Nemzeti Jólét Alap tartalékai is rendelkezésre állnak még, de a költségvetési folyamatok változásának hiányában eljöhet az igazság pillanata, amikor Putyin kormányának döntenie kell, hogy vagy a háború finanszírozását, vagy a gazdaság támogatását fogja visszafogni.

Hová lett a pénz, amellyel Putyin okkal számolhatott?

Az orosz kormánynak Ukrajna lerohanásakor minden oka megvolt úgy számolni, hogy a háború költségeit bőven kompenzálni fogja a világpiaci energiaárak emelkedése. Miután az oroszok már 2021 végén elkezdtek játszani a gázszállításokkal, hogy a koronaválságból való újraindulás miatt megugró földgáz- és olajárak természetes áremelkedését felhangosítsák, jócskán megugrottak az orosz szénhidrogén-bevételek. A világpiaci folyamatok és a saját helyzetünk is arra engedett következtetni, hogy az olajat és gázt nagy tételben exportáló oroszok most jócskán megszedik magukat.

Nem így lett, sőt: az orosz költségvetésben ritka nagy lyuk tátong.

A központi költségvetés egyenlege valóban jelentősen nőtt tavaly tavasszal, ahogy a háborús bizonytalanság felverte az egyébként is emelkedő olajárakat. Ekkor még az orosz kormány is arra számított, hogy a büdzsé szufficittel zár, a pénzügyminisztérium nem is tervezett új forrásbevonást. Ezen a ponton csődölt be Oroszország, de az államcsőd tisztán technikai jellegű volt, az amerikai szankciók miatt a bankrendszereken nem tudtak végigfutni az orosz utalások, ezért a törlesztések elakadtak. Az orosz kormány valójában ekkor még dúskált a pénzben.

Nyáron viszont már jött a fordulat, és a büdzsé bevételei elmaradoztak a kiadásoktól. Emiatt az év elején felhalmozott többlet gyorsan apadni kezdett, sőt, 2022-re végül több mint 3300 milliárd rubeles hiány jött össze. Ez kifejezetten jelentős összeg, a GDP 2,3%-a, amely történelmi összehasonlításban ugyan nem tekinthető magasnak, de a trend beszédes (csak zárójelben említjük meg, hogy a pénzügyminisztérium adataival ellentétben a Német Gazdasági Intézet becslése szerint ez a hiány inkább a GDP 4%-ára rúgott).

Ezzel a kormány hiánycélja sem teljesült. Az év elején még többletre lehetett számítani, nyáron már egyensúlyi költségvetést tűzték ki célul, év végére viszont már a 2%-os hiánycél sem teljesült, amelyet az év utolsó hónapjaiban a pénzügyminisztériumnál vártak. Az idei év pedig még csúnyább lehet, a januári adatok ugyanis eszméletlenül rosszak orosz szempontból – de erről majd később.

Egy szó az orosz adatokról

A cikkben az orosz pénzügyminisztérium által közölt adatokat használjuk fel a költségvetés helyzetének bemutatásához. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire tekinthetjük megbízhatónak az orosz kormány által közölt adatokat ma, amikor a háború mellett dezinformációs hadjárat is zajlik. Nincs más eszközünk, mint a jóhiszeműség: az orosz adatközlés transzparenciájával kapcsolatban a háború előtt nem merültek fel kétségek, és a kifejezetten kedvezőtlen adatokból úgy tűnik, hogy az oroszok sem igyekeznek (teljesen) elrejteni a problémát.

Nézzük meg, hogy sikerült összehozni a vártnál nagyobb hiányt

Az orosz költségvetési pozíció tehát 2022 folyamán folyamatosan romlott, de csak a decemberi óriási hiány fordította végül át az egész évet deficitbe. Ennek oka, hogy az orosz kormány ősszel – a költségvetési hiányt mérsékelendő – nagy összegű egyszeri különadót vetett ki az energiaszolgáltatókra, főleg a Gazpromra, amelyet egyben rendkívüli osztalék megfizetésére is kötelezett. A Gazprom a legnagyobb adófizető volt 2022 folyamán, összesen több mint 5000 milliárd rubeles befizetés származik csak tőlük – ebből 1248 milliárd euró keletkezett szeptember és november között a különadók miatt. Ősszel tehát a Gazprom mentette meg egyedül a kormányt a veszteséges hónapoktól,

decemberben eljött viszont az igazság pillanata, amikor egy hónap alatt 4050 milliárd rubeles hiány keletkezett a költségvetésben.

Ez döbbenetes összeg. A korábbi években is jellemző volt, hogy az orosz kiadások nagy része decemberben realizálódik, de ilyen mértékű havi kiadásra még nem volt példa, a költségvetés 7000 milliárd rubel felett költött decemberben, ami 47%-os emelkedést jelent az előző decemberhez képest. A 3045 milliárd rubeles bevétel eközben mindössze 7%-os növekedést jelent.

Ha tételesen nézzük az egyes bevételi is kiadási komponenseket 2022-re vonatkozóan, akkor az alábbi képet látjuk:

A hozzáadottérték-adóbevételek 17%-kal emelkedtek , ami nagyon szép teljesítmény recessziós gazdasági környezetben. Ez alighanem a magas infláció eredménye, a pénzromlás éves átlagos mértéke Oroszországban 2022-ben 13% volt.

, ami nagyon szép teljesítmény recessziós gazdasági környezetben. Ez alighanem a magas infláció eredménye, a pénzromlás éves átlagos mértéke Oroszországban 2022-ben 13% volt. Az importhoz köthető bevételek eközben 20,7%-kal estek vissza éves szinten. Ez is teljesen érthető, a Nyugattal zajló kereskedelem drasztikus visszaesése miatt az orosz kormány elesett importbevételeinek ötödétől.

éves szinten. Ez is teljesen érthető, a Nyugattal zajló kereskedelem drasztikus visszaesése miatt az orosz kormány elesett importbevételeinek ötödétől. Az olajból és gázból származó bevételek pedig 28%-kal nőttek 2022 egészét tekintve 2021-hez képest.

A forgalmi adóból (VAT) származó bevételek aránya 2021-ben még hasonló volt (21%), mint az importból származó bevétel aránya (18%), ezért az importbevételek 20%-os esését bőven kompenzálta a VAT-bevételek 17%-os emelkedése (a két bevételi láb aránya 2022 egészében 22 és 13%-ra módosult). Az olaj- és gázbevételek is nőttek az egész évet tekintve nominálisan is, arányuk pedig nőtt idén (36% 2021-ben és 42% 2022-ben). A deficit növekedésének okát tehát nem a bevételi oldalon kell keresni, a költségvetés bevételei ugyanis 10%-kal nőttek tavaly 2021-hez képest.

A hiányt a kiadási oldal húzta a mélybe.

Az orosz kormány 2021-ben 24 771 milliárd rubelt költött összesen, tavaly a kiadás már 31 312 milliárd rubel volt, ami 25%-os növekedést jelent. A kiadási oldalnál az orosz kormány tavasz óta nem közöl részletes bontást, és bár a mértékeket nem látjuk tisztán, a miérteket így is logikusan ki tudjuk következtetni, illetve össze tudjuk rakni az egyes kormányzati bejelentésekből:

A háború következtében jócskán megnőttek a közvetlen hadi kiadások : lőszerek, üzemanyag, katonák fizetései, az operatív teendők (például a sorozás) költségei, az elveszett járművek részleges pótlása, stb.

: lőszerek, üzemanyag, katonák fizetései, az operatív teendők (például a sorozás) költségei, az elveszett járművek részleges pótlása, stb. Nőtt a háború közvetett költsége is: az elhunyt katonák családjainak juttatott térítések, a propagandára fordított összegek növekedése stb.

is: az elhunyt katonák családjainak juttatott térítések, a propagandára fordított összegek növekedése stb. A szankciók és az általános bizonytalanság miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés mérséklésére a kormány jelentős összeget költött: az ipartámogatások, a fogyasztás ösztönzését szolgáló szociális célú kiadások növelése mind több ezer milliárd rubelnyi összegeket emésztett fel. Ezzel az összeggel viszont a kormány sikeresen mérsékelni tudta a visszaesést, amely így sokkal kisebb lett, mint azt a háború kitörésekor vártuk.

Végeredményben tehát a háború költségei jócskán meghaladják azt a többletbevételt, amit az oroszok a háború okozta világpiaci bizonytalanságból következő energia-áremelkedés közepette reálizálhattak.

Főleg, hogy ilyen többletbevételt tulajdonképpen az oroszok idén már nem fognak érzékelni (és már az év második felében sem nagyon realizálták), és ez teszi igazán borússá az orosz kormány pénzügyi kilátásait.

Hogy lehetséges ez ilyen olaj- és gázárak mellett?

Adósok vagyunk még a cikk elején említett látszólagos paradoxon magyarázatával – avagy hogy lehetséges az, hogy a gáz ára a többszöröse volt tavaly a korábbi évek átlagának, és az olaj ára is emelkedett, ehhez képest a költségvetési bevétel meglepően mérsékelt ütemben nőtt, és nem tudta kompenzálni a kiadások emelkedését. Kezdjük az olajjal, az az egyszerűbb és beszédesebb. Az előző évek során általában igaz volt, hogy amennyiben az olaj világpiaci ára magas volt, akkor az orosz költségvetés többlete is jelentősebb volt. Az orosz költségvetés 2021-es (egyébként minimális) többlete úgy fordult deficitbe 2022-ben, hogy a fő orosz exportpiacnak számító Európában irányadó Brent világpiaci ára 35%-kal emelkedett.

Márpedig azt is tudjuk, hogy az orosz költségvetés erősen függ az olajbevételektől. A korábbi évek tapasztalataiból nyert általános megállapítás az, hogy amennyiben az olaj ára 70 dollár alá esik hordónként, akkor az orosz költségvetés deficitbe fordul. A Brent tavalyi átlagára 99 dollár volt. Azért az olaj a meghatározó, mert a szénhidrogén-exporton belül az előző években az olaj és a gáz részesedése nagyjából 80-20 arányban oszlott meg. Együtt a kettő pedig a költségvetés bevételi oldalának 40-50%-át tette ki.

A fenti paradoxon viszont csak látszólagos: noha a háború előtti években a Brent együtt mozgott az Ural típusú olajjal (amely az orosz olajexport árazását mutatja), a háború után itt éles elválás történt, és az Ural jelenleg is nagyjából 30 dollárral olcsóbb, mint a Brent. Az orosz olaj ma cirka 50 dollárba kerül hordónként, ami jóval a többi olajtípus alatt van, és az empirikus ismeretekre alapozva ez azt jelenti, hogy nem jön ki az egyenleg az orosz büdzsében.

Hiába magas tehát az olaj világpiaci ára, az oroszok nem tudnak drágán értékesíteni. Ennek alapvetően két oka van: egyrészt a piaci energiakereskedők már a háború kitörése után azonnal leálltak a (nyílt) orosz vásárlásokkal, ez csökkentette a keresletet az orosz olaj iránt, amelynek leesett az ára. Másrészt a nyugati kormányok el is zárkóztak az orosz olaj vásárlásától, és még harmadik fél számára is maximálták annak árát az olajár-plafon szabályozással (ezt azért tudták megtenni, mert a tengeri szállítások biztosításának piacán a Nyugatnak monopóliuma van). Amióta a nyugati szankciók életbe léptek az orosz olaj vásárlásának tilalmáról, az Ural ára 20%-ot esett.

Nemcsak az ár, de az értékesített volumen is mérséklődött valamelyest.

Az orosz olajat ma már az EU-n belül kizárólag csak Magyarország, Csehország és Szlovákia vásárolja, a kieső szállításokat az indiai, kínai és török export helyettesíti. Ez utóbbi országok vásárlása nagyjából lefedi azt a mennyiséget, amit az oroszok a nyugati piacon elveszítettek, de ez e pótlás két okból sem elégséges: egyrészt ezek a keleti országok csak jókora diszkonttal vásárolják az orosz olajat, másrészt a szállítás ezekbe az országokba az oroszoknak költségesebb, mint Európába.

Ami a gázt illeti, az előző években ez sokkal kisebb tétel volt az olajnál az orosz költségvetésen belül, de a 80-20-as szokásos arány ma már nem helytálló, a gáz ugyanis olyan tétel, amelyen az oroszok még mindig sokat keresnek. A tavalyi évben a gáz ára jelentős emelkedést mutatott, nyár végén 350 euró volt megawattóránként a holland gáztőzsdén (az oroszok ehhez kötik az árazást), ami a jelentősen csökkenő értékesítés mellett is óriási bevétel-növekedést eredményezett. Az ősz folyamán ugyanakkor meredeken esett a gáz ára, miközben az értékesített volumen nem nőtt – azaz a földgáz értékesítéséből is egyre kevesebb pénze van az oroszoknak.

A gázbevételek immár fontos tételt jelentenek a költségvetésen belül, a Gazpromra kivetett (régi és új) adók a költségvetési bevételek jelentős hányadát tették ki (majdnem az ötödét éves szinten). Itt is, akárcsak az olaj esetén, az év közepe hozott fordulópontot: onnantól meredeken esni kezdett a gáz ára, ahogy a meleg időjárás miatt az európai országok nem szorultak rá olyan mértékben az LNG-vásárlásokra, vagyis a gáz ára szabadon tudott esni. Összességében az olaj- és gázbevételek éves szinten 28%-kal nőttek, de a kilátásokra nézve ez kissé félrevezető: egyrészt a 2021-es év még részben koronaválsággal terhelt év volt (alacsonyabb volt az olaj- és gázár), másrészt az orosz bevételek nagyrészt az év elején keletkeztek.

Elkerülték a pénzpiaci összeomlást, de megfizették az árát

Az év második felére viszont Európa nagyrészt kiváltotta az orosz gázt, az orosz import aránya a korábbi 40% körüli szintről 7-10%-ra mérséklődött, olajat pedig már szinte egyáltalán nem vásárolnak Oroszországból az európaiak (kivéve a három fent említett kis KKE-gazdaságot). Az olajat el tudták adni az oroszok a keleti piacokon jóval olcsóbban, magasabb szállítási költséggel (tehát a korábbinál sokkal kisebb árréssel), a földgáz-értékesítésük viszont volument tekintve visszaesett, összegszerűen mérsékelten nőtt tavalyhoz képest. De utóbbi esetén is sokkal nagyobb esés látszott volna a költségvetési bevételekben, ha szeptember és november között a kormány nem vet ki jelentős extraprofitadókat a Gazpromra.

Ezen felül fontos szerepet játszott az energiabevételek évközi megoszlásában a rubel árfolyamának ingadozása is.

A háború kirobbanása után az orosz piacokról menekültek a külföldi (és alighanem egyes hazai) befektetők, ami a kötvényhozamok emelkedését, gyors rubelgyengülést hozott. A rubel jegyzése a dollárral szemben a háború előtt 75 környékén ingadozott, Ukrajna lerohanása után 135 környékéig gyengült. Az orosz jegybank a pénzügyi stabilitás védelmében szigorú tőkekorlátozásokról döntött (például korlátozták egyes magánszemélyek devizafelvételét, nem lehetett devizát kivinni az országból, az exportvállalatok bevételének előbb 80, majd 50%-át le kellett váltania rubelre, és így tovább). A tőkekorlátozások, az import visszaesése és az energiaárak megugrása után a rubel 57-es szintig erősödött a dollárral szemben, és csak decemberre gyengült vissza a háború előtti szintre.

Mivel az orosz külkereskedelmi mérleg jókora többletbe fordult a háború után (hiszen a nyugati országok korlátozták az oroszok felé az értékesítést, miközben a megdrágult energiát vásárolták), a gyenge rubel komoly bevételeket hozott az oroszoknak. Az olaj árát dollárban, a földgázt euróban szabják meg, gyenge rubel esetén így természetesen a költségvetési bevételek – amelyek rubelben keletkeznek – is nőnek. Ugyanígy, amikor a rubel erősödésbe kapcsolt, az orosz pénzügyminisztérium az olaj- és gázbevételek esését tapasztalta, mivel ugyanannyi eladott szénhidrogén-mennyiség ugyanolyan áron kevesebb pénzt hozott rubelben. A valóságban tehát három fontos tényező is hozzájárult az orosz olaj- és földgáz-bevételek eséséhez:

az oroszok mind olajból, mind gázból kevesebbet értékesítettek tavaly, mint 2021-ben (volumenben a földgáz esése nagy, az olajé kisebb),

az olaj esetén ezt még megfejelte az ár csökkenése is (a földgáznál év/év alapon egyelőre jókora emelkedést látunk),

és az ezekért befolyt dollárért és euróért Oroszország a hazai fizetőeszköz erősödésével sokkal kevesebb rubelbevételhez jutott, mint a gyengülő rubel idején.

És a legfontosabb kérdés még mindig az, hogy a hiány véget vet-e a háborúnak

Az orosz költségvetés kilátásai kifejezetten rosszak. Az olaj- és gázbevételek még mindig nagy arányt tesznek ki a költségvetésen belül, októbertől decemberig ez az arány nagyjából 40% volt. Sem az olajból, sem a gázból nem számíthatnak komoly bevételnövekedésre az oroszok a közeljövőben. Az olaj legnagyobb vásárlója Kína, ahol ugyan felpattanhat a gazdaság idén, de a lassuló nyugati gazdaságok világpiaci olajkereslete mérséklődhet, ami általános nyomás alá helyezheti az olaj árát. Más kérdés, hogy ez inkább a Brent-Ural spread szűkülését, nem pedig az Ural esését eredményezné, a háború és a szankciók következtében ugyanis gyakorlatilag szakadás keletkezett a globális olajpiacon: az orosz és egyéb olajtípusok iránti kereslet nem feltétlenül mozgott együtt. Az olajárplafon-szabályozás viszont effektívnek tűnik, és bár Kína, Törökország és India nem csatlakoztak hozzá, aligha bánják, hogy emiatt olcsón veszik az orosz olajat, ami a szabályozás értelmében nem mehet 60 dollár fölé (legalábbis hivatalosan).

A gázbevételek tekintetében pedig még siralmasabb a kép. Az enyhe tél miatt az európai gáztárolók nem apadtak le, azaz nyáron sokkal kisebb roham várható az LNG-forrásokért, vagyis aligha várható az árak pánikszerű emelkedése, mint tavaly. Mivel az európai gázfelhasználás jócskán visszaesett (az ipari termelés érdemi csökkenése nélkül), azaz Európa le tudott válni az orosz gázról, sem az Európának eladott volumen növekedése, sem az ár jelentős emelkedése nem várható. S míg az olajat – bár drágábban – az oroszok el tudják adni Keleten, a földgáz esetén ez problémás.

Az orosz gazdaság 2023-ban tovább eshet, ami a ciklikus adóbevételek (jövedelemadó, VAT) csökkenését hozhatja el, főleg csökkenő inflációval számolva. A lassuló gazdaság támogatása a költségvetésnek is többe kerülhet, tehát ez is számottevő tétel.

Nem beszélve a háborús költségekről, amelyek alighanem idén tovább emelkednek majd.

Tavasz óta nem látjuk, hogy az oroszok mennyit költenek háborús célokra, de a kiadás a költségvetés egyik – ha nem a – legnagyobb tétele. Az utolsó közlés még áprilisból, tehát a háború kezdeti szakaszából származik, akkor a kiadások 20%-a ment katonai célokra (nagyjából annyi, mint márciusban). Ez az arány ma sokkal magasabb lehet, és a háborús veszteségek növekedésével egyre csak nő.

A nagyon kedvezőtlen orosz költségvetési helyzetről tökéletes képet mutat a januári költségvetési adat (amelyet részletesen még nem ismerünk, nem is került bele az általunk használt kormányzati adatbázisba, de a minisztérium közleményben már ismertette azt). Egészen döbbenetes volt a januári hiány mértéke:

1356 milliárd rubel volt a januári bevétel, 35%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Ebből a gáz- és olajbevételek 426 milliárdot tettek ki, ami 46%-os csökkenést jelent a csökkenő gázárak, az értékesítés kis volumene, és a csökkenő olajár miatt. Emellett a VAT-bevételek is estek éves szinten.

A kiadások 3117 milliárd rubelt tettek ki, ami 59%-kal haladta meg a tavaly januári kiadásokat.

A deficit így 1776 milliárd rubel volt,

ezzel pedig egy hónap alatt elérték az éves hiánycél 60%-át.

A pénzügyminisztérium az idei évre 2925 milliárd rubeles hiányt tervezett be, ami a várakozásuk szerint a GDP 2%-a környékén lehet. Nem kérdés, hogy ez is afféle kincstári optimizmus, mint amikor tavaly nyáron még mindig egyensúlyi költségvetésről beszéltek. Az orosz Credit Bank of Moscow szerint a hiány inkább 5500 milliárd rubel környékére várható, ami a GDP 3,8%-ának felelhet meg.

És hogy ez elég lesz-e arra, hogy az oroszok leállítsák a hadműveleteket Ukrajnában? rövid távon Aligha.

A tavalyi 2%-os, és az idei évre várható 3-4%-os GDP-arányos hiány számottevő, de ez még nem elég arra, hogy finanszírozási problémák legyenek. Több okból sem: ott van például a Nemzeti Jólét Alap, amelynek 11 ezer rubeles állományából pár évig tudják finanszírozni a hiányt (ahogy ezt tették tavaly). Túl sokáig viszont ez az összeg sem lesz elég (tekintve, hogy az alap vagyonának egy része érintett a nyugati szankciókkal).

Másrészt a belső piacról is tudnak még bevonni forrást. Ez meg is történt: noha annak ellenére, hogy a pénzügyminisztérium tavaly tavasszal még kijelentette, hogy nem terveznek új forrásbevonást, októberben már újraindultak a kötvényaukciók, november 16-án pedig a valaha volt legnagyobb kötvénykibocsátás zajlott le magas kereslet mellett, amely során a GDP 0,5%-ának megfelelő összeget vontak be. Ez a fordulat jele a romló költségvetési pozíciónak is, de azt is jól mutatja, hogy egyelőre az oroszok könnyen tudják magukat finanszírozni a piacról. Ha pedig más nem marad, végső mentsvárként ott a jegybank.

A hiány növekedése ettől függetlenül egyre fájdalmasabb az oroszok számára, nem véletlen, hogy különféle adóemelésekkel próbálják már ellensúlyozni a gazdasági háború hatásait. Ha a hiány tovább nő – amire minden esély megvan -, akkor egy ponton az orosz vezetésnek döntenie kell: vagy a gazdaság támogatását célzó ipar- és szociálpolitikából adnak alább, vagy a háborús kiadásokat veszik vissza. Jelenleg még járható a harmadik út, azaz az adósságból történő költekezés, de már nem sokáig.

Ha fogadni kell, az eddigiekből kiindulva kevesebb esélyt látunk rá, hogy a háborús erőfeszítésekből adná lejjebb az orosz elnök, hiszen a maga elé tűzött történelmi küldetésre, a történelmi Orosz Birodalom újjáépítésére látszólag semmilyen emberi és anyagi erőforrást nem sajnál feláldozni. Miért lenne számára akadály az 1-2%-ponttal mélyebb GDP-visszaesés, amit a nem katonai célú költségvetési kiadások visszafogása okozna? Pedig a nagyobb visszaesés azt jelentené, hogy az orosz gazdaság versenyképessége, növekedési potenciálja tovább csökkenne, az oroszok életszínvonala tovább zuhanna. Ez pedig homlokegyenest szembemenne a nemzet felemeléséről szőtt álmokkal.

Címlapkép: Getty Images