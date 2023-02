Felgyorsul a nem helyi autósok kiszorítása a kerületekből

Portfolio 2023. február 27. 14:16

Tavasszal Középső- és Külső-Erzsébetvárosban is elkezdik a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítását - derül ki Niedermüller Péter polgármester bejegyzéséből. Ezt tervezi a IV. kerület is, a XIII. kerületben pedig már működik is.