Később jöhet az MNB várva várt kamatcsökkentése

Szinte biztosra vehető, hogy most sem változtat a kamatkondíciókon a Monetáris Tanács, hiszen az inflációban egyelőre nem látszik csökkenés, az uniós források sorsa pedig erősen kérdéses. A szakemberek szerint legkorábban a március végi ülésen merülhet fel reálisan a 18 százalékos irányadó kamat csökkentése. Ugyanakkor míg nemrég ez a dátum konszenzusos álláspont volt a piaci szereplők körében, az elmúlt hetek globális hangulatváltozása, kötvénypiaci fejleményei, na és a hazai inflációs folyamatok miatt mára a többség úgy látja, hogy az MNB csak később indulhat el a kamatvágásokkal. A holnapi ülés után kiadott közlemény és az esetleges háttérbeszélgetés hangvétele érdekes lehet, hiszen, ha tényleg hamarosan lazítani akar a jegybank, akkor arra lassan el kell kezdenie felkészíteni a piacot. Vagyis a fő kérdés most az, hogy látunk-e az eddiginél erősebb utalást a közelgő kamatcsökkentésre kedd délután.

Egyelőre maradhat a kamat

Szinte biztosra vehető, hogy a keddi kamatdöntő ülés után is marad a 13 százalékos alapkamat és a 18 százalékos egynapos betéti ráta csökkentésére sem látja még elérkezettnek az időt az MNB. A jegybank korábban több feltételt is megfogalmazott a kamatcsökkentés megkezdéséhez, azonban ezek csak részben teljesültek. Vagyis hiába viszonylag stabil már hetek óta a forint árfolyama és hiába javult a befektetői hangulat, amíg az uniós források sorsa bizonytalan és az infláció nem tetőzött, addig maradhat az óvatosság.

A Portfolio által megkérdezett elemzők amellett, hogy a kamat tartására számítanak, legkorábban március végén-április elején érzik reálisnak a 18 százalékos irányadó kamat csökkentését. A fókusz ugyanis jelenleg még nem az alapkamaton, hanem az egynapos betéti rátán van. Szinte az összes elemző azt gondolja, hogy a második negyedévben jön majd az első kamatcsökkentés hosszú idő után. Ez elmozdulást jelent az eddigi konszenzusos álláspontról, eddig ugyanis a piac többsége azt gondolta, hogy március végén, az új inflációs jelentés előrejelzésének birtokában, több hónapja csökkenő inflációs adattal megtámogatva a jegybank nekiállhat a 18%-os irányadó kamat faragásának.

Az utóbbi egy hónap fejleményeiből egyrészt ki kell emelni a vártnál magasabb, 25,7 százalékos januári inflációs rátát, másrészt pedig globálisan is fordulat látszik, egyre erősebb az a vélemény, hogy az amerikai infláció nem fog olyan gyorsan csökkenni, mint gondolták, illetve a világ legnagyobb gazdasága nem csúszik recesszióba, így csökkenhet a nyomás a Feden, hogy leálljon a szigorítással.

Ez pedig magyar szempontból is keresztülhúzhatja a jegybank korábban várt stratégiáját elodázva a kamatcsökkentést, illetve óvatosságból kisebb lépésközökkel végrehajtani azt. Az amerikai hírek hatására a dollár egy hónap alatt 3 százalékkal erősödött az euróval szemben, ami szintén intő jel lehet a forint stabilitását szem előtt tartó MNB számára.

Az MNB feltehetően szigorú üzeneteket küld továbbra is piacnak és a korábban kommunikált fontos kockázati faktorok tartós javulásának fontosságát hangsúlyozza továbbra is – vélekedik a keddi üléssel kapcsolatban Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint érdekes kérdés lesz, mit gondol a jegybank az inflációs pályáról, szerintük elérte-e már a csúcsot az áremelkedési ütem januárban.

További kockázat, hogy a fejlett piacokon a vártnál jobb munkaerőpiaci adatok miatt megnőttek a kamatemelési várakozások, mely kockázatossá teheti a kamatcsökkentést a hazai jegybank számára – utalt az utóbbi hetek fordulatára Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

A Monetáris Tanács minden szavára ugorhat a piac

Vagyis a monetáris kondíciók változatlansága mellett a fő kérdés most az, tesz-e egyáltalán utalást az MNB a kamat közelgő csökkentésére. Ezzel kapcsolatban már látszik változás az elemzők véleményében: korábban az volt a konszenzusos vélekedés, hogy a februári óvatos utalással tesztelhetik a piacot, majd március végén dönthetnek a lazítás megkezdéséről, ha a reakció megfelelő lesz. Most viszont elsősorban az utóbbi egy hónap globális fejleményei után már a többség azt gondolja, hogy a kommunikációs előkészítés is csak márciusban kezdődhet meg.

Ha elkezdődik egyszer a kamat fokozatos csökkentése, akkor a következő fontos kérdés már az lesz, mikor érhet össze a jelenlegi irányadó ráta és az alapkamat, vagyis mikor lehet megint utóbbi a meghatározó. Ez gyakorlatilag azon múlik majd, milyen gyorsan zárja össze a jelenlegi 5 százalékpontos különbséget a Monetáris Tanács. Van olyan elemző, aki szerint ez viszonylag gyors lehet, akár a második negyedévben megtörténhet egy-két lépésben, mások szerint viszont ebben is óvatos lesz a jegybank és csak kis lépésekkel halad. Valószínűleg majd a menetközben érkező hazai és nemzetközi fejlemények döntik el, melyik forgatókönyv valósulhat meg.

A piaci szereplők elsősorban arra szeretnének választ kapni, hogy mikor indulhat meg az irányadónak számító 18%-os betéti kamat lefaragása – mutat rá a keddi ülés igazi tétjére Trippon Mariann. A CIB Bank elemzője szerint a döntéshozók által kiemelten figyelt kockázati tényezőkben látszik a javulás, de egyelőre tartós, trendszerű változás nem állt be.

Az irányadó kamat óvatos lefaragása a márciusi kamat-meghatározó ülés után indulhat hiszen addigra megérkezik még egy inflációs szám, publikálják a negyedik negyedéves folyó fizetési mérleg adatokat, illetve megjelenik az új Inflációs Jelentés, benne a stáb frissített prognózisaival – véli Trippon. Szerinte az alapkamat és az egyhetes betéti kamat legkorábban a harmadik negyedévben érhet újból össze.

Jelenleg még túl korai lenne a lazítás, de a következő hónapok inflációs fordulata és az EU-s forrásokért zajló küzdelemben való előrelépés megnyithatja az utat az irányadó kamat csökkentésének irányába, ami reálgazdasági szempontból igen fontos lépés lenne

- emelte ki Isépy Tamás, a Századvég elemzője.

Habár már láthattunk a javulás első jeleit akár az infláció tekintetében, akár a külső egyensúly esetében, ezek még sokkal inkább csak jelek, nem pedig kőkemény bizonyítékok egy trendszerű javulásról. Éppen ezért azt gondolom, hogy a jegybank továbbra is ragaszkodik az elmúlt hónapokban megismert türelemjátékhoz. Nem várok változást sem a kamatpolitikában, sem az eszköztár egyéb elemeiben, sem pedig a kommunikációban – emelte ki Virovácz Péter.

A márciusi kamatdöntő ülés már hozhat némi izgalmat, azonban nem gondolom, hogy egy hónapnyi plusz adat és piaci információ közelebb vinne minket a trendszerű javulás bármiféle definíciójához

- tette hozzá az ING Bank szakembere, aki így leghamarabb a második negyedév folyamán számít az irányadó ráta csökkentésére, vagyis az október közepén bevezetett célzott, átmeneti eszközök átalakítására.

A változás azonban Virovácz szerint itt is fokozatos és lassú lesz, vélhetően havi szintű kamatcsökkentési periódusokkal. A nyár végére összezárhat az alap- és az irányadó kamat, amely hozhat egy kisebb szünetet és kivárást, mielőtt az immáron egyszerűsített keretrendszerben megkezdődik egy hagyományos lazítási ciklus.

Mindazonáltal a strukturális inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak.

Sokkal nehezebb lesz az inflációt 8-10 százalékról 3 százalékra vinni 2024-ben, mint 25,7-ről egyszámjegyű szintekre 2023-ban – tette hozzá Virovácz Péter.

Éppen ezért egy nagyon óvatos, erős kommunikációval megtámogatott és lassú kamatcsökkentésre kerülhet sor szerinte, melynek folyamatában az alapkamat végig a legutóbbi inflációs adat felett maradhat, vagyis ex-post pozitív reálkamat környezettel számol a következő években.

Fontos kérdés lehet az MNB kommunikációjában, hogy utalnak-e bármilyen formában a diszontkötvény február eleji átalakítására, illetve annak negatív állampapírpiaci hatásaira. A jegybank a múlt héten a Portfolio kérdésére sikeresnek minősítette a változtatást, hiszen szerintük ezzel sikerült megakadályozni a forint ismételt gyengülését. Azóta csütörtökön a kötvényaukció is sikertelen volt, kérdés, ez változtatott-e bármit az MNB véleményén.

Címlapkép: Shutterstock