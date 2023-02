Megint véleményt mondanak Magyarországról – Jön az újabb keserű pirula?

A héten idén harmadszor vizsgálják a hitelminősítők a magyar adósbesorolást, eddig nem sok sikerélményünk volt, hiszen januárban a Fitch negatívra rontotta a kilátást, a Standard & Poor’s pedig leminősített. Kérdés, követi-e őket a harmadik nagy cég, a Moody’s is, nem lenne meglepetés egy újabb negatív kilátás. Emellett az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülésére figyelünk elsősorban, a fő kérdés az lesz, tesz-e óvatos utalást a jegybank az irányadó kamat közelgő csökkentésére.

Ugyan a hét összességében nem lesz izgalmaktól mentes, viszont hétfőn csak az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya érdemel említést. Persze az adat könnyen hozhat piaci mozgást is, hiszen a befektetők az elmúlt hetekben már árgus szemekkel figyelték az amerikai gazdasággal kapcsolatos friss statisztikákat.

2023. február 27-március 5. makronaptár Magyar makrogazdaság február 28. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 28. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés február 28. kedd 15:00 MNB Közelmény március 1. szerda 8:30 KSH Beruházások Q4 március 1. szerda 8:30 KSH Ipari termelői árak jan. március 1. szerda 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi feb. március 2. csütörtök 8:30 KSH GDP (második becslés) Q4 március 3. péntek 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma jan. március 3. péntek 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) dec. március 3. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege jan. március 3. péntek 8:30 MNB Kamatstatisztika jan. március 3. péntek 22:00 Moody's Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság február 27. hétfő 14:30 USA Tartós fogy. cikkek rendelésállománya jan. február 28. kedd 8:45 Franciao. Infláció (előzetes) feb. február 28. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció (előzetes) feb. március 1. szerda 2:45 Kína Caixin bmi feb. február 1. szerda 14:00 Németo. Infláció (előzetes) feb. február 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari cmi feb. február 2. csütörtök 11:00 Olaszo. Infláció (előzetes) feb. március 2. csütörtök 11:00 EU Infláció (előzetes) feb. március 3. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem jan. március 3. péntek 16:00 USA ISM szolgáltatóipari bmi feb. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden aztán beindul az élet, az utóbbi hetek sikertelen állampapírpiaci aukciói után a szokásos három hónapos diszkont kincstárjegy-értékesítés is izgalmas lehet. Könnyen lehet, hogy ismét sikertelen lesz az aukció, hiszen az MNB diszkontkötvénye elszívja a keresletet a piacról. Ugyanakkor nem ez lesz a nap legfontosabb eseménye, hiszen összeül a Monetáris Tanács, kora délután pedig közzéteszi döntését. Az most is szinte biztosra vehető, hogy a kamatkondíciók nem változnak, a fő kérdés az lesz, hogy az utóbbi hónapok pozitív fejleményei után változtat-e kommunikációján a jegybank. Az elemzők várakozásai szerint legkorábban március végén kerülhet szóba a 18 százalékos irányadó kamat csökkentése, azonban elképzelhető, hogy erre már most elkezdi felkészíteni a piacot az MNB, vagyis a közleményben vagy az esetleges háttérbeszélgetésen utalnak rá.

A KSH szerda reggel a beruházások negyedik negyedéves adatait közli, illetve az ipari termelői árak alakulásáról számol be. Emellett várhatóan a hónap első munkanapján jön a feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe. Emellett elsősorban a német inflációs adatra lesz érdemes figyelni, hiszen már a februári előzetes statisztika jöhet.

Itthon csütörtökön jelenik meg a negyedik negyedéves GDP-adat részletes, felülvizsgált verziója, melyből képet kaphatunk arról, milyen tényezők mozgatták 2022 végén a magyar gazdaságot. Piaci szempontból ennél fontosabb lehet az eurózóna friss inflációs adata, mely az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet.

A hét utolsó munkanapján a turizmus januári számai várhatóan nem okoznak majd jelentős árfolyamhatást, ahogy a felülvizsgált külkereskedelmi statisztika sem tartogat különösebb izgalmakat péntek reggel. Ugyanígy az MNB szokásos havi hitelintézeti statisztikája sem valószínű, hogy befolyásolná a befektetők viselkedését. Késő este azonban fontos lehet a Moody’s hitelminősítői felülvizsgálata, de várhatóan arra is csak hétfő reggel reagálhat a forint. Januárban a Fitch negatívra rontotta a kilátásunkat, míg az S&P leminősítette Magyarországot. Így most a harmadik nagy cégnél a legjobb a besorolásunk, de egyáltalán nem lenne meglepő, ha a versenytársak lépéseit követve a Moody’s is kilátást rontana. A leminősítés már komoly hidegzuhany lenne, míg a besorolás és a kilátás érvényben tartása kellemes meglepetés lehetne a befektetők számára.

Címlapkép: Getty Images