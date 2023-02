Az oltások igazi csodák: emberek millióinak az életét menthetnénk meg

Az elmúlt évszázad fordulóján a fertőző betegségek az összes haláleset több mint egyharmadát okozták az USA-ban: nagyobb arányban haltak meg emberek emiatt, mint manapság rák és szívbetegségek miatt. Napjainkban a vakcináknak köszönhetően olyan – korábban hétköznapinak számító – betegségek, mint a diftéria, a tífusz, a kanyaró és a szamárköhögés lényegében eltűntek.

Ezek a betegségek a 20. század folyamán évente több mint egymillió amerikait betegítettek meg. Mára ez a szám 98 százalékkal csökkent.

Ez a helyzet még drámaibb, ha a világ szegényebb részeire tekintünk. A himlő egykor a világ egyik legsúlyosabb fertőző betegsége volt, amely évezredeken át válogatás nélkül szedte áldozatait, mielőtt 1977-ben a védőoltásnak köszönhetően felszámolták a kórt. A 20. században mintegy 300 millió ember halt meg ebben a betegségben. Védőoltás nélkül csak ez az egy betegség még mindig évente 5 millió halálesetet okozna.

Becslések szerint csak a jelenleg veszélyes fertőző betegségeket figyelembe véve a védőoltások évente legalább 3,8 millió ember életét mentik meg világszerte.

Mégis, minden évben a világ szegényebb részein gyermekek milliói nem kapnak védőoltást. Ezt a helyzetet a koronavírus-járvány tovább súlyosbította, amely jelentősen megterhelte az egészségügyi rendszereket, aminek következtében 2021-ben 25 millió gyermek részben vagy teljes mértékben nem kapta meg az esedékes védőoltásokat. Ez a szám 5,9 millióval több annál, mint ami 2019-ben volt, és a legmagasabb adat 2009 óta. Dicséretes módon nem alakult ki ilyen tendencia Magyarországon, amely fenntartotta a kiváló, 99 százalékos oltottsági arányát.

Sajnos, a recesszió, az infláció és számos más globális kihívás miatt a világ nem fókuszál eléggé a védőoltások által felkínált hatalmas potenciálra.

Politikai vezetők szerte a világból 2015-ben arra tettek ígéretet, hogy a fenntartható fejlődési célok részeként 2030-ig jelentős mértékben csökkentik a gyermekhalálozást. Ezt csak úgy teljesülhet, ha sikerül azt biztosítanunk, hogy az összes, védőoltással megelőzhető betegséget ellenőrzés alatt tartjuk.

Sajnos a fenntartható fejlődési célok keretében túlságosan sok ígéret, egészen pontosan 169 célkitűzés szerepel. Nincs sok különbség aközött, hogy 169 prioritást jelölünk meg, vagy hogy egyet sem. A fenntartható fejlődési célok olyan alapvető célkitűzéseket, mint az oltások növelése, a csecsemőhalandóság felszámolása és az alapfokú oktatás biztosítása azonos szinten kezelnek az olyan jó szándékú, de másodlagosabb célokkal, mint az újrahasznosítás fokozása és a természettel összhangban lévő életmód előmozdítása.

Miután a fenntartható fejlődési célokban túl sok ígéretet tettek, így a célkitűzések egyikét sem tudjuk teljesíteni. Az idei év a fenntartható fejlődési célok időszakának félidejét jelenti (miután a 2015-ben elfogadott célok megvalósítását 2030-ra tűzték ki – a szerk.), a célok teljesítése terén azonban még messze nem értünk el féltávig. A jelenlegi helyzetből kiindulva (és a célok teljesítése terén a Covid okozta visszalépést nem is számítva) azt lehet elmondani, hogy

a fenntartható fejlődési célok védőoltásokra vonatkozó célkitűzését több mint fél évszázaddal később fogjuk megvalósítani.

Meg kell határoznunk és rangsorolnunk szükséges a legfontosabb céljainkat. A Copenhagen Consensus think tank több Nobel-díjas közgazdásszal és további, több mint száz vezető közgazdásszal együtt pontosan ezt tette: meghatároztuk azokat a területeket, ahol minden egyes befektetett forinttal a legnagyobb kedvező hatást lehet elérni. A Johns Hopkins Egyetem és a Nemzetközi Védőoltási Központ (IVAC) kutatói kimutatták a védőoltásokba történő globális befektetés növelésének költségeit és hasznát. Ha továbbra is a jelenlegi szinten költünk erre a célra, akkor 2030-ig 3,8 millió ember életét mentjük meg az elkerülhető betegségektől. De ha csak egy kicsit is növelnénk az erre fordított összegeket, ahogyan az az elmúlt évtizedekben folyamatosan történt, akkor még jobb eredményt érhetünk el:

A következő nyolc évben, 2023 és 2030 között további 4,1 millió ember életét menthetjük meg.

Ennek azonban valódi költségei lennének. Ahogy a védőoltási kampányokat kiterjesztenénk a nehezebben elérhető helyekre, és olyan családokra, akikhez eddig nem jutottak el ilyen kampányok, úgy nőnének a költségek is. Elképzelhető, hogy le kell másolnunk India példáját, amely a beoltottaknak juttatandó élelmiszertámogatást és oltási „táborokat” vet be a nagyobb oltottsági arány elérése érdekében.

A pénzügyi többletköltség azonban még így is viszonylag szerény, évi 1,5 milliárd dollár lenne a mintegy 200 millió dolláros plusz időköltség mellett. Évente félmillió ember életének megmentésével számolva ez hihetetlen lehetőséget jelent. A standard gazdasági értékeléseket alkalmazva, és azt figyelembe véve, hogy a közeli időpontban elkerülhető hatások fontosabbak, ennek haszna évente körülbelül 170 milliárd dollár lenne. Ez azt jelenti, hogy minden egyes elköltött dollár 101 dollár társadalmi hasznot eredményezne. A száz az egyhez megtérülési érték elképesztő hasznot eredményezne a globális oltottság növelésére irányuló intézkedések terén.

A világ által a fenntartható fejlődési célok keretében tett több mint száz ígéret közül – amelyek többségét soha nem fogják teljesíteni – néhány célkitűzés kiemelkedik az azokhoz köthető hihetetlen hatékonyság miatt. Az oltottsági arány növelése egyértelműen ezen célkitűzések közé tartozik. Ha a lehető legjobbat akarjuk elérni a világ számára, akkor feltétlenül cselekednünk kell, és biztosítanunk kell azt, hogy az oltottsági arány növelésére forrásokat különítsenek el.

Bjorn Lomborg 13 részes cikksorozatban elemzi, hol tart a világ a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Az apropót az adja, hogy a 2015-ben elfogadott és 2030-ra szóló célok idősávjának félidejénél tartunk 2023-ban. Bjorn Lomborg szerint a jelenlegi trendek alapján a 2030-as céldátumhoz képest csak mintegy 50 évvel később valósulhatnak meg a célkitűzések. A Bjorn Lomborg vezette Copenhagen Consensus think tank az elmúlt években a világ számos neves közgazdászával dolgozott együtt annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol a fejlesztési célokra fordított források a legnagyobb hasznot eredményezik. Ennek keretében 12 olyan befektetést neveztek meg, amelyek Lomborg szerint „a fenntartható fejlődési célok történetét kudarcból sikerré írhatják át”. Ez a mostani cikk – amely a sorozat 3. része – a védőoltások kérdésével foglalkozik.

Címlapkép: Getty Images