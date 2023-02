Elemzői reakció a mai jegybanki döntésre: odébb van még a kamatcsökkentés

Portfolio 2023. február 28. 16:08

Az MNB a vártnak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, és év végénél előbb nem is nagyon érdemes ilyen lépéssel számolni. Az irányadó 18 százalékos egynapos betéti kamat csökkentéséről Virág Barnabás nyilatkozatáig azt gondoltuk, hogy akár már márciusban vagy áprilisban elkezdődhet, most azonban úgy tűnik, ez későbbre tolódhat - így értékeli az MNB mai döntését és kommunikációját Kiss Péter. Az Amundi elemzője szerint erre utal az is, hogy a banki kötelező tartalékolás átalakítása további enyhe monetáris szigorítást jelent.