Lejjebb vitték a kibocsátott mennyiséget, így már végre sikerült eladni a 3 hónapos állampapírt

Ma az Államadósság Kezelő Központ 3 hónapos lejáratú állampapírt kínált fel a szokásos aukciós rendszerében. Relatív siker, hogy sok besült aukció után ezúttal elkelt a kibocsátott mennyiség. A képet árnyalja, hogy ez csak azért sikerült, mert a felajánlott mennyiséget lefelezte az ÁKK.

A 3 hónapos lejáratú, D230607 sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. Ez éppen a fele a szokásos 30 milliárd forintos kibocsátásnak, amit az adósságkezelő azért felezett le, mert az elmúlt hetekben a diszkont kincstárjegy aukciós gyászos eredménnyel, bőven a felajánlott mennyiség alatti forrásbevonással végződtek.

A kereslet most sem verte az egeket, 27,6 milliárd forint volt. Így a lefedettség 184% lett, de jól látható, hogy a szokásos kibocsátási mennyiség most sem ment volna el. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 13,9% és 14,95% között szórt, az átlaghozam 14,64% lett.

A gyér állampapírpiaci kereslet okairól (különösan a rövid oldalon), már többször írtunk. A fő, hogy az MNB az eszköztára fontos részéve tette az egyhetes diszkontkötvényét azzal, hogy a hozzáférhetőségét drasztikusan javította. Egyrészt heti rendszerességűvé tette aukciókat (ezzel folyamatosan megújuló eszközzé tette), és beengedte a belföldi szereplőket. Ezzel a kereslet egy részét eltereli az ÁKK 3 hónapos dkj-aukcióiról.

A jegybank február elejével vezette be azt, hogy a korábbi eseti jelleg helyett rendszeresen, hetente tart diszkontkötvény-aukciót. De nem ez volt a legnagyobb változás, hanem az, hogy bizonyos határig a belföldi pénzügyi szolgáltatókat is beengedte ebbe az eszközbe. A kötvényt továbbra is bankok jegyezhetik csak le, de nem tiltja nekik a jegybank az eladást.

Ez pedig azt jelenti, hogy a hónap eleje óta az alapkezelők is hozzáférnek a 18%-os irányadó kamaton futó jegybanki eszközhöz, tehát a 13-14%-os dkj-hozam attraktivitása jelentősen csökkent.

A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2023-02-28 3M D230607 15 000 27 596 15 000 14,95 14,64 13,90 2023-02-23 3Y 2026/H 25 000 15 900 11 500 10,60 10,55 10,50 2023-02-23 10Y 2032/A 15 000 17 896 13 000 8,55 8,50 8,43 2023-02-23 5Y 2028/A 20 000 16 100 12 500 9,35 9,31 9,25 2023-02-22 6M D230920 20 000 37 295 20 000 14,99 14,79 13,90 2023-02-16 12M D231227 20 000 28 857 13 000 14,20 14,03 13,20 2023-02-16 15Y 2038/A 10 000 11 800 5 500 7,92 7,86 7,81 2023-01-19 20Y 2041/A 15 000 42 400 15 000 7,18 7,15 7,15 2022-09-15 30Y 2051/G 8 000 31 760 18 000 8,62 8,59 8,56 Adatok forrása: ÁKK.

Címlapkép forrása: Gety Images