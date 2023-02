Ukrajna visszacsábítaná a hajókat a kikötőibe

Ukrajna a mezőgazdasági termékek, fémek és vegyi áruk jelentős termelője és exportőre, de Oroszország egy évvel ezelőtti inváziója óta a fekete-tengeri kikötők blokád alá kerültek, és csak élelmiszereket lehet külföldre szállítani.

Az ukrán parlament jóváhagyta az 500 millió dolláros biztosítási alap létrehozásáról szóló törvényt.

Ukraine will compensate possible damages to civilian vessels entering its ports. decided the insurance fund amounts $500M. Were working on resuming delivery &expanding the range of products. I invite countries of the civilized& interested businesses to cooperate @verkhovna_rada