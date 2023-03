Egyetlen tollvonással szétverték az orvosi kamarát, megszólalt az alelnök

Mostantól az orvosok önkéntes döntése az, hogy csatlakoznak-e a kamarához, ennek ellenére erős szervezetet akarnak építeni, és folytatják a megkezdett munkát – a MOK alelnöke szerint ez a legfontosabb üzenet, amit minden tagnak közvetíteni szeretnének.

A kötelezővé tétel elvételével a tagokon múlik, hogy kívánnak-e részt venni az egészségügyi folyamatok szervezésében, megalkotásában, hallatni akarják-e a hangjukat, avagy elszenvedik azt, amit az adott helyzet hoz a számukra.

"Az egészségügyről alkotott véleményt velünk, orvosokkal közösen, a betegágy mellől kell kialakítani,a törvényeket is a szakma megkérdezésével kell hozni, akkor lesz működőképes" – mondta Lénárd Rita, és azt is jelezte, ahogy eddig, a jövőben is véleményezni fognak minden, az egészségügyet érintő változtatási tervet.

"Erősek vagyunk és szervezzük a tagságot, buzdítjuk őket, hogy maradjanak a most már önkéntes kamarában. Ki akarunk lépni ebből a politikai mezőből, mert ennek semmi értelme és haszna nincs az egészségügy és a betegek számára" – mondta az alelnök, és arra buzdította az orvosokat, hogy tartsanak velük, maradjanak együtt és legyenek aktív szereplői az egészségügy alakításának.

Lénárd Rita úgy tájékoztatott, hogy az első jelzések szerint az orvosok erősen motiváltak a kamarában maradásra, például Heves megyében már kedd délután az összes tag több mint tizede beadta az igényét.

"Nagyon bízom abban, hogy a kollégák egészen pontosan látják, hogy ebben a helyzetben egyetlen lehetőségük van, ha ezt a csapatot egyben tartják és tevékenyen részt vesznek a továbbiakban is a kamarai munkában" – jelentette ki a MOK alelnöke.